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24365校园招聘活动发挥社会化市场化力量

为高校毕业生提供不断线就业服务（经济新方位·大学生毕业就业）

本报记者  赵婀娜

2020年06月24日09:23  来源：人民网－人民日报
 

　　记者采访了解到，截至6月21日，已有400多万毕业生实现就业，就业率提升较快，但就业形势不容乐观

　　截至6月21日，“24365”提供岗位信息1313万条，收到简历2919万人次。29个专场招聘，累计提供岗位492万个

　　陈智明是中国地质大学（北京）材料科学与工程学院的毕业生。4月下旬，他把简历投送给10家公司，一周内便收到4家公司面试邀请。“五一”后，京东方科技集团就发来录用通知，试用期基本工资5500元。

　　“受到疫情影响，找工作面临着一些不利条件。好在平台上的岗位信息多，企业也很优质。”陈智明说，自己今年的求职季终于画上了句号。而他所说的平台，就来自教育部联合多家社会招聘平台推出的“24365校园招聘服务”（以下简称“24365”）活动。

　　截至6月21日，“24365”提供岗位信息1313万条，收到简历2919万人次。为提高应届高校毕业生就业服务精准性，聚焦重点行业、重点区域，加强与行业主管部门、地方政府合作，“24365”先后推出29个专场招聘，累计提供岗位492万个。

　　据教育部就业中心对105万名已就业应届高校毕业生的调查显示，24%通过“24365”获得岗位信息。

　　多部门联合，最大限度开拓就业渠道

　　在医疗卫生专场招聘平台上发布招聘信息后，两周内，中国中医科学院西苑医院便收到130余份简历。

　　“作为部属三甲医院，我们对应聘学生的学历层次要求比较高。今年，外地生源无法进京，现场考核受限，导致第一批招聘效果不尽如人意。好在及时加入了‘24365’，不仅简历数量上来了，而且收到了来自南开大学、哈尔滨医科大学等知名院校毕业生的简历。”医院人事处党支部书记项国梁说。

　　受疫情影响，企业目前停招减招情况突出。记者采访了解到，截至6月21日，已有400多万毕业生实现就业，就业率提升较快，但就业形势不容乐观。

　　“需求不足、供给过剩、岗位搜寻不畅。”北京大学教育学院教育经济研究所教授岳昌君认为，今年毕业生就业存在三个问题。

　　为了最大限度为毕业生开拓就业空间，教育部有关负责人多次带队赴有关部门、企业和市场招聘机构调研，了解毕业生求职就业的难点痛点，加强联动合作。

　　3月以来，教育部“24365”平台先后与商务部、人社部、工信部、国资委、卫健委等联合举办国家级经济技术开发区专场招聘、战略性新兴产业专场招聘、全国中小企业网上百日招聘、医疗卫生专场等专场招聘活动。

　　“一方面，充分调动这些部委涉及行业的相关企业参与专场招聘的积极性。另一方面，广泛发动其下属企业提供高质量岗位。”教育部有关负责人说。

　　其间，加入战略性新兴产业专场、未摘帽52个贫困县高校毕业生专场等3个专场招聘仅1个月，京东方科技就收到简历8000多份。“简历的数量大、质量高、匹配度高。”集团校园招聘部部长张佳欢介绍，“24365”系统的精准匹配功能很强，学生的专业、学历与招聘岗位的匹配度高。目前，已录取70人，其中含3名建档立卡贫困家庭毕业生。

　　“专业与职业匹配。教育部与相关行业对应的部委合作，按照行业进行分类招聘，既拓展了就业渠道和空间，也提高了毕业生求职效率。”岳昌君说。

　　从行业、企业、区域发力，扩大岗位供给

　　5月11日，“24365”平台推出阿里巴巴数字经济专场招聘会，整合阿里旗下多家企业，上线超40万个就业岗位，覆盖云计算、加工制造、电子商务、跨境贸易等行业。截至目前，累计收到学生简历31.7万人次。

　　6月15日，举办“邮政快递行业专场”，聚焦传统寄递、快递服务、供应链管理等业务领域，动员中国邮政集团等龙头企业及上下游企业积极参与。

　　6月18日，推出腾讯数字新基建专场招聘，组织宝洁、格力、百盛等1000多家国内外知名企业，为毕业生提供超10万个优质岗位，覆盖人工智能、大型数据中心、超算中心等20多个热门行业……

　　聚焦重点行业，联合龙头企业。“高科技企业是毕业生求职的热门单位。与阿里巴巴等企业合作，正是看到这些企业发展活力和较大的就业吸纳能力。”岳昌君建议，发挥龙头企业就业带动作用，鼓励更多民营企业招聘高校毕业生。

　　服务重点区域，紧盯主要战场。“24365”陆续推出中关村专场、深圳高新区专场、杭州地区专场、无锡地区专场等，广泛集聚优质企业和岗位资源。6月13日，推出杭州地区专场招聘活动，短短十几天，共有海康威视、网易等25.7万家用人单位参会，提供就业岗位137万个，毕业生投递简历37.3万人次。17日，无锡地区专场上线后，红豆、上能电气等1300余家市重点企事业单位提供优质岗位2.5万余个，覆盖物联网、智能制造、软件和服务外包、生物医药、文化创意等行业领域。

　　岳昌君表示，城市百业聚集，促进了经济社会发展。相应的，这些城市高校资源丰富，毕业生规模较大。教育部与深圳、杭州、成都等合作开展毕业生招聘活动，从区域上很好地抓住了毕业生就业的主要战场。

　　帮扶重点群体，促进困难毕业生就业

　　不久前，安徽理工大学毕业生姚翠翠落实了工作。她的家乡甘肃庆阳镇原县，是52个未摘帽贫困县之一。考研失利，5月才开始求职的她，比较焦虑。

　　收到教育部发送的短信后，姚翠翠登录了“24365”未摘帽52个贫困县高校毕业生专场招聘。其间，800余家企业发布了4.5万个岗位。加上平台上其他专场、学校平台的岗位，她的心逐渐平静了下来，1个多月就找到了工作。

　　今年是脱贫攻坚决战决胜之年。52个未摘帽贫困县共有毕业生13.3万人，其中建档立卡家庭毕业生4.5万人。

　　岗位是解决就业问题的关键。面对贫困县信息闭塞，贫困家庭毕业生社会资源匮乏、信心不足等难题，教育部多措并举，积极为贫困县毕业生开拓就业岗位。

　　教育部有关负责人介绍，“24365”推出未摘帽52个贫困县高校毕业生专场、互联网企业助力52个未摘帽贫困县大学毕业生专场，截至6月21日共汇集岗位数量8.3万余个，毕业生简历投递超7.6万人次。

　　中央民族大学副校长宋敏说，该校与国家民委直属高校及民族八省区部分代表性高校等，在“24365”平台联合举办少数民族毕业生专场招聘，至今已吸引450余家企业提供岗位3.5万余个。

　　“这个平台有3个特点。一是权威，举办活动、发布信息充分受到用人单位和毕业生的信赖。二是场次多、招聘岗位多，能最大限度满足学生求职需求。三是目标明确、主题鲜明，既有很多综合场次，也有不同地域、行业场次，满足‘求职目标更具体、就业工作更精准’的需要。”宋敏说。

　　据介绍，“24365”还将推出2020年离校未就业毕业生专场等，以更大力度开辟就业渠道、开拓就业岗位，为高校毕业生提供24小时365天不断线就业服务。

　　（董鲁皖龙参与采写）  

　　制图：汪哲平


　　《 人民日报 》（ 2020年06月23日 02 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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