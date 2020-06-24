人民网>>教育>>滚动新闻

辅导作业逼疯家长？别让情绪主宰家庭教育

胡波

2020年06月24日08:58  来源：人民网-教育频道
 

   　最近，一段“一人训孩子、全小区受教育”的视频，引发了不少网友的热议。视频中一位妈妈深夜狂吼辅导孩子作业，响彻整个小区。

　　无独有偶，前段时间还有一位妈妈辅导孩子作业“气到跳河轻生”。不知从何时起，家长辅导孩子作业“情绪崩溃”屡屡成为新闻，辅导作业这事儿俨然成为社会公共话题。《中国青年报》曾报道，某在线调研调查了两万名家长，结果发现，超九成家长曾因辅导作业“情绪崩溃”，其中，孩子的“注意力不集中”是最大元凶。

　　近一年来，我也会辅导孩子学一学幼小衔接的知识内容，也经常会控制不住自己，发点脾气。冷静下来理性地想一想，我还是认为，父母因孩子作业情绪崩溃，只是对自己缺乏教育智慧、教育策略与方法的无奈表达。

　　之前有种说法，做父母都是不需要持证上岗的。每个父母在孩子诞生后，就不自觉地承担起了养育的责任。现在生活水平提高了，物质资源也宽裕了，给孩子提供物质生活条件，多数父母并没有什么困难。然而，一旦涉及教育，并不是每个父母都有“妙招”，家长们都在“摸着石头过河”的磕磕绊绊中走过。

　　拿辅导作业来说，低龄儿童的学习习惯还没完全养成，更没有形成系统的逻辑思维能力，自我约束力不够。家长们之所以会发脾气，难以控制情绪，除却个人性格问题，还隐含着一种急于求成的心态，总觉得给孩子讲了一遍道理，他就应该很快理解和接受。当然，也不排除有些家长碍于面子，担心孩子在学校的成绩表现太差，面子上挂不住，情绪崩溃所传递出来的不过是自己内心的焦虑。

　　事实上，每个孩子的接受能力不一样，家长不过是站在自己的角度思考，总觉得孩子连这么简单的问题都搞不懂，就是一个字——笨。更何况，自己家的孩子，想发脾气就发脾气。不管怎样，孩子在父母面前总归处于弱势的位置，早已深知和父母的强势直接对抗，并不会产生什么好的结果。于是，不少低龄的孩子也学会了察言观色，忍气吞声，这给家长产生了一种通过发脾气就可以较快地 “控制局面”的一种错觉。

　　发脾气的消极影响也是显而易见的。孩子是父母内在的延续和继承，耳濡目染之下，这种暴躁的脾气和情绪很容易产生代际传递，很难保证孩子在未来不使用同样的办法来教育下一代。

　　很多家长或许都懂得这样一个道理：耐心是家庭教育的前提与基础。然而，懂是一回事，实际行动又是另一回事。即使回到辅导作业的“场景”之下，不少家长还是控制不住自己，做父亲的忍不住，对待儿子甚至还要动用一些武力。

　　对很多家长来说，更应该在辅导孩子做作业的过程中，认识到自己性格的短处，转而不断修剪自己的暴躁脾气。

　　所幸的是，家长也只能陪孩子做作业一程，到了初高中阶段，作业的难度会超出家长的能力范围，再加上孩子进入青春期阶段的叛逆期，家长想管恐怕也管不了了。还处在作业煎熬中的家长们，不妨学会适当地放一放，放弃“孩子应该一讲就懂、一学就会”的不合理预期，多多提醒自己不必过于着急。

　　何况，家庭教育所蕴含的内容也是复杂、多元的，辅导作业只是家庭教育中很小的部分。家长在陪孩子做作业的过程中，还可以多一些心灵上的沟通与交流。比如，怎么和别人交往和相处、怎样互相理解和包容，和孩子聊一聊这些“非知识性”的生活智慧。

 

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved