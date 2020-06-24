上海财经大学校长蒋传海：认识你的时代 带领你的时代

人民网北京6月24日电 今天，上海财经大学举行2020届学生毕业典礼暨学位授予仪式。典礼在学校官微、直播平台等同步直播，为毕业生带来了一场特殊的“云毕业”仪式。

“同学们，时代留给你们的命题还需要你们自己来寻找答案。”典礼上，上海财经大学校长蒋传海寄语毕业生，希望你们能够拥有压不弯的脊梁，不畏惧一切艰难险阻、勇克难关、勇斗风险，在劈波斩浪中开拓前进、在披荆斩棘中开辟天地，勇做带领时代的奋进者、开拓者。

上海财经大学校长蒋传海在2020届毕业生毕业典礼上讲话

蒋传海教授在题为《认识你的时代 带领你的时代》的演讲内容节选如下——

今天，我们相聚“云端”，以这种特殊的形式举行2020届毕业生毕业典礼。虽然形式与以往不同，但我依然希望你们幸福不减、喜悦依旧。首先，我代表学校向圆满完成学业的毕业生同学们表示最热烈的祝贺！向辛勤养育你们的父母和悉心培育你们的老师们，致以最崇高的敬意！

突如其来的新冠肺炎疫情改变了我们原有的生活方式和学习方式，但你们迅速适应了网上上课、圆满完成了线上答辩、有效开启了线上求职，这一系列新挑战都在你们的学习生涯中留下浓墨重彩的一笔。这个毕业季，虽然那些曾经在你们脑海里上演过无数次的毕业场景无法如期实现，但充满活力和创造力的你们不会让青春匆匆散场。从“同源”义卖到“云”端音乐节，从亮灯仪式到毕业“云”晚会，“云”毕业活动精彩纷呈，你们尽情地用自己的方式与母校告别、与同学惜别。我相信，这一特别的经历会让大家的心志得到更充分的磨砺，也将给我们所有人带来对这个时代的深刻认识和独特感悟。

“认识你的时代，带领你的时代”。我们每个人都置身于汹涌的时代浪潮中，要顺应时代潮流，不负时代使命，首先就要清醒且全面的认识这个时代。

从全球视角看，当今世界正处于百年未有之大变局，这就是当今世界最鲜明、最深刻的时代特征。当前国际格局正在发生深刻调整，“新兴市场国家和发展中国家的崛起速度之快前所未有，新一轮科技革命和产业变革带来的新陈代谢和激烈竞争前所未有，全球治理体系与国际形势变化的不适应、不对称前所未有”。与此同时，全球不平等加剧，财富分配严重失衡，人类面临许多共同挑战。面对这种百年未有之大变局，当今世界比以往任何时候都更需要寻求共同利益，比以往任何时候都更需要开放包容，比以往任何时候都更需要多元互鉴。

从国家视角看，我国已经开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程，迎来中华民族伟大复兴的战略全局。改革开放以来，我们坚持中国特色社会主义发展道路，我国综合国力发展之快、世界影响之大在我国发展历史上前所未有。我们国家正经历着历史上最为广泛而深刻的社会变革，也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新，“我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、更有能力实现这个目标”。这就要求每一位中华儿女都有责任接过历史的接力棒，为国家和民族的发展贡献力量、续写辉煌。

从个体视角看，这是一个快速变化且充满竞争的时代。在这个时代，唯一不变的就是“变”。近年来，新科技革命正以蓬勃之势向我们席卷而来，互联网、大数据、人工智能、虚拟技术、5G技术等现代信息技术不断取得重大突破，整个人类社会的生产模式、生活方式、价值理念等产生了前所未有的变革，经济社会的快速变化所引致的不稳定性、不确定性、不可预见性成为常态，这使得我们每一个个体都面临前所未有的机遇与挑战。与此同时，我们作为实现民族复兴伟大梦想的亲历者、见证者、建设者，使命注定非凡，但面临的竞争也是日益激烈，压力之大不言而喻。这样快速变化且充满竞争的时代，对我们每一个个体的适应力和创造力都提出了更高的要求。

身处世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴战略全局同步交织、相互激荡的历史交汇期，我们每一个上财学子如何恪守“厚德博学、经济匡时”的校训精神，真正成为担当时代重任的经世济民之才？如何在激烈的社会竞争中脱颖而出，为“带领你的时代”给出优秀的答卷？我希望我们上财的学子们在迈向新征程之际，能够带上母校送给你们的三样行装——梦想力、学习力和坚韧力！

心中有梦想，脚下就有力量。梦想力是为了实现梦想而激发出来的强劲动力，是保持生机、激发活力的源泉，是前进路上的加油站。歌德曾说：“不要怀有渺小的梦想，它们无法打动人心。”要汲取强劲的梦想力，就要让梦想融入波澜壮阔的发展浪潮中，根植于厚重的祖国大地上。我们上海财经大学就是怀揣为国育“振兴民族商业、培养商业人才”的时代梦想而生，成为中国近代高等财经教育的拓荒者，从无到有、白手起家，九易其名、十易其址，穿越百余年而不改其志，砥砺前行，玉汝于成，始终与国家、民族的发展风雨同舟、荣辱与共。回望上财百余年的办学历程，一代代上财人以经世济民、匡时守正的家国情怀与责任担当，自觉把梦想融入国家和民族的事业中，以独特的历史传承和鲜明的办学特色，为中国高等财经教育的发展谱写了绚丽的篇章。

再看我们的校友们，当年他们响应“一切为着建设祖国”的号召奔赴祖国的四面八方，不管是扎根边疆、建设祖国的金云辉、卢声道，还是情系西部、奉献青春的姜天宇，他们都怀着“国家兴亡、匹夫有责”的赤子之心，自觉肩负起时代赋予的光荣使命，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。作为即将参与和见证民族复兴最终实现的年轻建设者们，你们生逢其时、重任在肩，你们的个人梦想天然地、历史地与民族复兴的中国梦紧密联系在一起。现在，历史的接力棒已经传到你们手上，希望你们以梦想力为支撑，将梦想融入时代发展中、将梦想根植于祖国大地上，与时代同步伐、与民族共命运，收获更有高度、更有境界、更有品位的人生。

保持强大的学习力，才将拥有带领时代所需的创造力和竞争力。学习力是对世界纯真而执着的好奇，是举一反三、观小知大的知识迁移能力，是不懈求索、与时俱进的强大精神力量。在这样快速变化、激烈竞争的时代，我们难免会产生本领恐慌和知识焦虑，而强大的学习力是解决这个问题的唯一途径，以学习的确定性应对时代的不确定性。在这个信息和知识触手可及的时代，你们已经练就了“随时随地学习”的意识和能力，特别是在学校这几年，也一定锻炼和提升了你们的学习能力。希望你们离开学校后，继续葆有学习动力，葆有对新思想、新知识充满学习的动力和热情，不断渴求真知、探索新知，让学习成为“源头活水”。只有持续学习、终身学习，保持强大的学习力，才能始终站在时代最前沿，真正带领你的时代。

百折不挠、坚韧不拔的精神，是带领时代必备的个人特质。坚韧力正如克服困难的钥匙、获得成功的基石，是面对挫折而不退缩、遇到坎坷而不放弃的强大力量。中华民族的伟大，不仅在于我们有着悠久的历史和灿烂的文化，更在于我们历经苦难时展现出来的“天行健，君子以自强不息”的坚韧力。在实现中华民族伟大复兴的征程中，必然会有艰难险阻甚至惊涛骇浪，这就需要我们拥有在挫折中不断奋起的坚韧力。

其实，我们每一个人都是攀登者，我们面临的风险考验只会越来越严峻。只要我们坚定信念、敢战敢胜，任何困难都无法阻挡我们实现梦想的脚步。这里，我特别建议同学们养成良好的运动习惯，培养一项或几项可以陪伴一生的体育运动，这不仅能强健体魄，还能健全人格、锤炼意志。希望你们能够拥有压不弯的脊梁，不畏惧一切艰难险阻、勇克难关、勇斗风险，在劈波斩浪中开拓前进、在披荆斩棘中开辟天地，勇做带领时代的奋进者、开拓者。

同学们，时代留给你们的命题还需要你们自己来寻找答案。作为“前浪”，我由衷地羡慕你们！羡慕你们这么年轻就身处这个伟大的时代，亲身经历着我们国家和民族创造的一个又一个奇迹；羡慕你们朝气蓬勃、斗志昂扬，有燃不尽的热情、使不完的干劲。同时，也相信你们！相信你们将继承上财“经济匡时”的精神基因，带上对他人、社会和国家的热爱，续写上财人“大智济世、慧心报国”的时代新章；相信你们将带上自己的梦想扬帆起航、砥砺奋进、铿锵前行，在时代的浪潮中闯出自己的一片天地，创造属于自己的辉煌。最后，衷心地希望你们“向着风，拥抱彩虹，勇敢地向前走，去寻找属于自己的答案”。

(责编：李依环、岳弘彬)