“一带一路”国际医学教育联盟举行第一届理事会第三次理事大会

会议现场（主办方供图）

人民网北京6月24日电 日前，“一带一路”国际医学教育联盟(BRIMEA)第一届理事会第三次理事大会暨第四届国际高等医学教育论坛举办。45家联盟成员单位参与了本次理事会，来自13个国家52所医学教育机构的海内外医学教育专家、学者线上参与论坛研讨。

有关负责人介绍，举办本次活动，旨在进一步推动联盟成员之间的互动，加深各成员单位的交流与合作，共同推动国际医学教育事业的发展。

会上，联盟理事长单位、中国医科大学校长闻德亮宣读了“共建医学教育共同体，实现人类健康大目标”倡议。联盟成员单位一致表达了“同舟共济、科学防治、精准施策，共同打赢这场抗疫之战”的决心。

当天，第四届国际高等医学教育论坛同期举办。论坛以“共建医学教育共同体，实现人类健康大目标”为主题，陈建国、王平、Margus Lember等多位专家、学者进行主题发言。

“作为推动卫生健康事业发展的动力源头，高等医学教育发展与国家安全、社会稳定和民心所向紧密相联。”闻德亮表示，举办此次论坛，旨在凝聚共识，呼吁各方积极应对全球抗击疫情严峻形势，为推进医学教育改革发展、构建医学教育命运共同体献计献策，奋力书写崭新的行动篇章。

(责编：熊旭、孙竞)