北京师范大学校长董奇：用行动战胜困难、成就人生！

人民网北京6月23日电 千川江海阔，风好正扬帆。今天上午，北京师范大学隆重举行2020年毕业典礼。校长董奇以《用行动战胜困难、成就人生》为题发表讲话，对2020届毕业生顺利毕业表示祝贺，向全体教职员工和毕业生家长表示感谢。

董奇勉励毕业生们面对困难，要及时行动，积极做出科学研判，抓住机遇、把握大势，赢得未来；面对困难，要协同行动，树立团结协作、合作共赢的协同意识，对自己负责，对他人负责，互相支持，共获成功；面对困难，要创新行动，把握新趋势、学习新技能、适应新环境，迎难而上、大胆开拓；面对困难，要有可持续的行动，常怀敬畏自然之心，提高生态文明素养，培养良好的生活习惯，为不断迎接挑战、解决困难做好准备。他希望同学们在磨砺中成长，在挑战中升华，在风雨中迈向更加灿烂的明天，收获人生的成功和幸福！

北京师范大学校长董奇在2020年毕业典礼上讲话 /校方供图

以下为董奇校长在北京师范大学2020年毕业典礼上的讲话全文：

今天，我们以线下、线上相结合的特殊形式，举办2020年毕业典礼，共同见证同学们圆满完成学业，迈向新的人生征程。首先，我代表全校师生员工，向同学们致以最衷心的祝贺！向背后默默支持你们的家长们、谆谆教诲你们的师长们、时时陪伴你们的朋友们，表示衷心的感谢！

同学们，岁月不居，时节如流。在北师大求学的几年中，你们见证了党的十九大胜利召开，参与了庆祝新中国成立70周年的恢宏盛典，为祖国的日益昌盛倍感自豪；你们亲历了学校迈入“双一流”建设新阶段，为昌平校园、珠海校区正式启用点赞喝彩；你们立志成才、勤奋学习、激扬青春，在北师大校园里留下了珍贵的青春印记。

同学们，疫情期间，你们经历了“云课堂”“云答辩”“云求职”，今天又迎来了“云毕业”。事实上，早在一个多月前，学校各单位相关的师生员工就已经忙碌起来，为大家的返校和毕业季积极做准备。校园里布置了毕业季横幅，创新了一些布景，种好了每年的“毕业花”向日葵，更为大家准备了“口罩、洗手液、消毒液”等防疫物品，细化了各项防控措施。但由于疫情的新变化，出于健康和平安的考虑，很多同学暂时无法回到校园。我知道，大家都希望，能身穿学位服在校训碑、在木铎前拍照留念，希望能和父母在北师大校园里走一走，希望能和老师、同学们欢聚一堂，共同参加热烈而庄重的典礼仪式，为自己的大学生活画上一个圆满的句号。在此，我代表学校向大家郑重承诺，欢迎所有2020届毕业生同学们，将来重返母校，通过参加今后任何一届的毕业典礼或者其他适合大家的方式，为大家补穿一次学位服，补拍一次毕业照。我们永远在新外大街19号等着大家！

同学们，今天你们就要毕业了，即将踏上新的人生征程。就像这次突发的疫情一样，人生的道路不会总是一帆风顺，困难和挫折常常会不期而遇。如何战胜困难，实现明天的成功，是每年毕业典礼我都希望和大家共同讨论的重要问题。今天，我想结合过去近200天这一段不同寻常的岁月，与同学们分享一下我的体会和对大家的建议，那就是：学会用行动战胜困难、提升自我、实现目标，做好人生的“行动派”。

第一，面对困难，要及时行动。常言道，时不我待，只争朝夕。及时行动，就是要抓住机遇，把握大势，在百舸争流、千帆竞发中抢得先机、赢得未来。及时行动不是盲动，而是立足于科学研判“时”与“势”，辩证把握“危”与“机”。我们都看到，面对这次新冠肺炎疫情，党中央科学研判形势，迅速采取一系列防疫的果断行动和硬核措施，有力扭转了疫情局面。这期间，北师大也第一时间成立了疫情防控领导小组，建立战时工作机制，全力做好校园防控。同时，学校为服务首都防疫工作，与北京市迅速共建了疫情传播风险预警平台，还面向全国开通了第一条我国高等教育战线专门针对疫情的心理支持热线，及时贡献了北师大的智慧和力量。同学们，面对今后工作生活中的各种困难，你们不能有丝毫懈怠、犹豫侥幸，更不能盲目等待、消极抱怨，应当积极做出研判、主动采取行动，努力在每个关键点都把握住战胜困难的主动权。

第二，面对困难，要协同行动。在人类历史上，个体克服巨大困难，成功者有之，但是为数不多。人类要克服巨大困难，绝大多数情况下，必须依靠群体协同才能实现。在这次疫情防控中，我们每个人，既是自己健康的责任人，也是他人健康的守护者。要成功控制疫情，这千千万万个责任人、守护者必须协同行动，汇聚形成“我为人人，人人为我”的强大铁拳。如果任何一个环节发生问题，其他人都不可能置身事外，也无法袖手旁观。只有彼此负责、相互协同，才能形成阻止疫情传播的铜墙铁壁。同学们，今后无论你们是继续深造，还是步入社会，都将加入新的团队，成为团队中的一份子。希望大家一定要树立团结协作、合作共赢的协同意识。面对困难和挑战，既要对自己负责，不断提升能力水平，认真履行分内职责；还要对他人负责，彼此协同，相互支持，积极补台。只有这样，团队才能成为真正强大的团队，每个人才能在工作中取得更大的成绩。

第三，面对困难，要创新行动。创新是发展的第一动力，也是战胜困难、转危为机的有力武器。目前，我们对于新冠病毒的认识越来越清晰了，检测效率和诊疗水平也越来越高了，这首先要归功于医务工作者、科研人员面对新型病毒，迎难而上、大胆开拓的创新行动。教育领域也是如此，疫情以来，在线教育呈现出蓬勃发展的趋势，全国大多数地区通过线上教学有效实现了“停课不停学”。以我校为例，这学期学校有近4000门次课程实现在线教学，十万人次学生选课修读，1200余名教师在线授课。这是学校历史上前所未有的教育创新实践，为学校推动“互联网+”教育创新变革提供了重要契机。同学们，当今世界正面临百年未有之大变局，国际局势风云变幻，新一轮科技革命和产业变革快速发展，5G、人工智能、大数据等新技术应用带来了新机遇、新业态和新挑战。在这样的背景下，面对新问题，战胜新困难，更加需要创新的思维和行动。惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。希望大家勇于创新，擅于把握新趋势、学习新技能、适应新环境，在创新行动中乘风破浪、高歌猛进。

第四，面对困难，要有可持续的行动。习近平总书记曾指出，“自然是生命之母，人与自然是生命共同体，人类必须敬畏自然、尊重自然、顺应自然、保护自然。”这一次蔓延全球的疫情，再一次为我们敲响了警钟。不尊重生命规律、自然规律，小小的病毒也会引发全世界的大地震。经过这次疫情，我们更加深刻地认识到，人与自然的和谐共生是实现人类社会可持续发展的重要基础，打牢这个基础也离不开每个社会个体的健康可持续性的行为。同学们，在未来的学习、工作中，无论在什么岗位、从事什么领域，希望你们都要常怀敬畏自然之心，努力提升自己的生态文明素养，倡导和践行与自然的和谐共处。同时，也希望大家努力培养可持续的健康的行为方式，养成良好的生活和卫生习惯，再忙碌、再辛苦也要注意锻炼身体、健康生活，为迎接新挑战、解决困难做好储备，为未来人生的成功奠定坚实的基础。

同学们，千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。无论是国家、社会还是个人，前进道路上的困难，终将成为我们的成长机遇，终将使我们更加强大。今天，你们即将迈上新的人生征程，希望大家面对今后征程中的崎岖坎坷，能够做到及时行动、协同行动、创新行动和可持续行动，在困难中磨砺自我，在挑战中愈挫愈勇，在风雨中迈向更加灿烂的明天，收获人生的成功和幸福！

同学们，母校将时刻祝福你们、牵挂你们、支持你们！祝大家身体健康、事业有成、前程似锦！希望同学们常回家看看！

(责编：孙竞、申亚欣)