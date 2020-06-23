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2020年大学毕业季“最后一课”

山东财经大学校长赵忠秀：在困厄中创造价值

2020年06月23日09:51  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月23日电 21日，山东财经大学举行2020年毕业典礼暨学位授予仪式，。山东财经大学校长赵忠秀寄语毕业生：“到了说再见的时候了，再见不是再也不见，而是为了再次更好的遇见。请记住：热爱你的国家，奉献社会，关爱家庭。记住母校的校训：克明峻德 格物致知。艰难困苦，玉汝于成。希望你们始终相信所有的沟壑都可跨越、所有的困厄都是云烟，努力创造无悔于人生的价值，让梦想之花绚丽绽放，成为最好看的风景。”

山东财经大学校长赵忠秀

赵忠秀教授在题为《在困厄中创造价值》中的演讲节选内容如下——

你们是随着学校的发展建设成长起来的一届毕业生。过去的四年里，学校召开了第一次党代会，确定了“1234”的发展思路，在全国一流财经特色名校建设的道路上大步向前。“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展，主校区一期扩建工程胜利竣工，省区块链金融重点实验室揭牌，龙山荣誉学院成立，硕士推免和硕博连读稳步进行，创新创业教育结出丰硕成果，学科整体实力进入全国财经高校前10强……学校一直在努力前行，朝着一所受人尊敬的大学的方向。

在你们即将迎着明天的风沙，一起跃入人海之际，我还想再对大家叮嘱几句。

在困厄中保持学习姿态，精进实力。

我们正在经历的2020年，注定是写入历史的一年，中国和世界都将发生深刻的变化。在这个时候毕业，寻找工作，踏入社会，大家可能会觉得有些悻悻然，但事实就是这样，漫长人生中总会遇到很多的意外，不是在这个时候，就是在那个时候。恰恰在意外发生的时候，你的态度、你的行动往往会决定你的未来。学习能够让你更有勇气、更有自信，能让你无聊的碎片的时间，都变成闪闪发光的金子。无论在什么时候，这个世界都属于那些不断思考、不断学习的人。你们要始终保持学习的姿态，精进实力、开拓思路，使自己具备足够竞争力；你们要用一点一滴的努力学习、一次一次的拼尽全力，活成自己最想要的样子。

在困厄中坚定理想信念，求同存异。

岁月必将记住我们每一个人在这场困厄中的思考、选择和行动。在这场危机面前，既有“山川异域、风月同天”的情谊，也曾有强烈歧视、冷漠“甩锅”的伤害，但我们依然坚定地相信——和而不同，并且能够放下分歧共同前行。当今世界，没有任何一个人可以只依靠自己就能活的很好，没有任何一个国家可以独自解决所有的问题。我们心中装着一个大目标，坚定信念，承认差异、尊重不同、寻找相同，矢志不移走向发展和繁荣。华为在面临芯片供应链被切断、甚至全面封杀的时候，依然坚定的发文鼓励员工“回头看，崎岖坎坷；向前看，永不言弃”。2019年至今，华为5G市场订单依然稳居全球第一。所以，你相信什么，才能看见什么；你看见什么，才能拥抱什么；你拥抱什么，才能成为什么。

在困厄中努力超越自我，创造价值。

重大的危困一定孕育着重大的机遇。本着对人民负责、对世界负责的态度，中国在很短的时间内控制住了疫情蔓延的势头，中国制度、中国道路、中国力量得到充分彰显。这是中国的超越。疫情期间，84岁高龄的最美逆行者钟南山院士成为了全国的超级明星。他在接受采访时说，父亲曾告诫他“一个人要给这个世界留下点东西，才算没有白活”。是啊，人的一生，总要给世界留下些什么。他正是秉持这种医者仁心、大爱无疆的精神，带领他的团队为疫情防控做出了杰出贡献。这是钟南山的超越。希望你们也能像无数英雄那样，胸怀家国、奋进拼搏，超越自我、创造价值。山财大教给了你很多，母校很欣慰你顺利毕业了，母校为你在校期间取得的成绩倍感骄傲。走出了山财大的校门，你就要拼搏，那是你的超越。今天你们拼搏的模样，就是明天财大的模样，更是未来中国的模样。

到了说再见的时候了，再见不是再也不见，而是为了再次更好的遇见。请记住：热爱你的国家，奉献社会，关爱家庭。记住母校的校训：克明峻德 格物致知。艰难困苦，玉汝于成。希望你们始终相信所有的沟壑都可跨越、所有的困厄都是云烟，努力创造无悔于人生的价值，让梦想之花绚丽绽放，成为最好看的风景。

“天戴其苍，地履其黄。纵有千古，横有八荒。前途似海，来日方长。”出发吧，奔涌的浪花，永远的2020届毕业生！

不论你走多远，母校都会注视着你、祝福你。同学们，珍重！ 

(责编：李依环、熊旭)
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