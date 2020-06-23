无条件通过！中国医学教育认证质量受国际认可

人民网北京6月23日电（孙竞）近日，教育部临床医学专业认证工作委员会以“无条件通过”成绩正式获得世界医学教育联合会（WFME）医学教育认证机构认定，标志着我国医学教育标准和认证体系实现国际实质等效，医学教育认证质量得到国际认可。

世界医学教育联合会是由世界卫生组织（WHO）和世界医学协会（WMA）于1972年联合创办，以保障全球医学教育质量为宗旨的非政府国际组织，在全球医学教育标准的制定和推动医学教育改革方面发挥着重大作用。各国医学教育认证机构只有通过WFME机构认定，其认证结论才被认可，认证过的医学院校的毕业生才能被全球健康卫生行业所接受。

我国自2006年开展医学专业认证试点工作，认证伊始就坚持建立中国质量和国际标准的认证体系，并邀请美国、澳大利亚、韩国和欧洲等认证专家参与中国认证实践。2008年正式成立教育部临床医学专业认证工作委员会。经过十余年的探索实践，工作委员会已建立了与国际实质等效的认证制度体系，组织完成了全国106所医学院校（占比76.3%）的临床医学专业认证。

2018年，工作委员会启动机构认定申请工作，并于2019年10月接受WFME认定专家组的现场考察。2020年6月，WFME通报中国教育部临床医学专业认证工作委员会机构认定获得“无条件通过”的优异成绩。WFME资格授予证书正式确认：全面认可教育部临床医学专业认证工作委员会的资质、认证标准与流程、认证后的监督、决策过程；工作委员会所认证的高校的医学教育质量已达到合适且严谨的国际标准。

截至2020年6月，通过世界医学教育联合会机构认定的医学教育认证机构遍及五大洲，包括来自中国、美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、新西兰、俄罗斯联邦、荷兰、墨西哥、埃及、巴西、中国台湾地区等国家或地区的医学教育认证机构。

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