中欧青少年画笔绘友谊

来自中国的谭郅霖创作的“动物防疫图”。

（中欧青少年文化艺术节组委会供图）

不久前，位于北京的中欧青少年文化艺术节组委会中国办事处在社交平台上发现一则留言。

留言的是10岁的北京女孩陈隽音——“2017年，我参加了中欧文化小使者活动，在欧洲结识了很多好朋友。”陈隽音写道，现在欧洲不少国家出现了新冠肺炎疫情，她很想做些事情，为远方的朋友送去鼓励。

今年是中欧建交45周年，也是中国意大利文化和旅游年。受疫情影响，原本计划在此期间举办的中欧青少年文化艺术节活动按下“暂停键”。

“艺术节活动虽然停摆了，但是孩子们的真情不能辜负。”中欧青少年文化艺术节副秘书长袁梦倩说，收到留言后，中国办事处把孩子们的愿望反馈到欧洲总部。两地同事一拍即合、集思广益，决定用绘画方式为中欧青少年搭建一座沟通桥梁。

于是，两地工作人员和志愿者迅速行动，与各国“中欧文化小使者”取得联系。活动得到了多国青少年热烈响应，短短一个月，来自中国、意大利、荷兰、德国、比利时、法国等国青少年便创作出500多件作品——

凯旋门、比萨斜塔、大本钟……15岁的丁文瀚在英国留学，疫情在欧洲暴发后，他回到中国，带着对朋友的思念创作了一幅充满欧洲元素的作品。“这次疫情我亲身经历了很多，相信中国和欧洲的白衣战士一定能携手战胜疫情。”丁文瀚说。

来自中国的谭郅霖画了一幅“动物防疫图”。画面中，中国大熊猫、西班牙公牛、法国雄鸡等中欧各国的代表性动物齐心协力，向新冠病毒发起攻击。

比利时姑娘克奇纳·波雯参加过好几届艺术节活动，与中国小伙伴建立了深厚友谊，也因此喜欢上了中国文化。正在学习中国画的她创作了一幅牡丹图，波雯说，希望疫情尽快过去。

在欧洲，很多国家仍处于疫情反复状态中，很多学校没有复课。为了集结更多力量，艺术节欧洲组委会工作人员和志愿者克服困难，与分散在各个国家的小艺术家取得联络。

中欧青少年文化艺术节理事长弗朗西斯·达穆瓦索表示，孩子们的眼睛是纯真的，他们眼中充满了善良和友谊。希望通过这种方式，让中欧民众在这个特殊时期互相理解、世代友好。

中欧青少年文化艺术节是中欧高级别人文交流对话机制框架下的常设项目。袁梦倩说，疫情结束后，组委会将在中国、比利时、意大利和荷兰举办专题展览，用这些童心作品，展现中欧青少年在疫情这一特殊时期为中欧友谊作出的贡献。

(责编：李依环、熊旭)