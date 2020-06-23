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专家：把好法治教育这道关口

2020年06月23日09:00  来源：人民网－人民日报
 

　　预防未成年人犯罪的问题牵动着社会的方方面面。目前，有部分严重不良行为甚至是涉罪的孩子，事实上没有学校可去，也没有足够的教育和约束。这些孩子没有经过有效矫治，就回到社会，该怎么办？

　　我国刑法规定，因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。但目前还没有法定的配套制度，在刑罚和教育之间，存在一个相对空白的地带。针对这些实施了严重违法犯罪、但并没被处以刑罚的未成年人，亟须建立健全配套的矫治教育措施。

　　当然，矫治教育只是事后弥补，事前的预防更重要，各方面成本也更低。司法实践中，很多未成年犯罪行为是不良行为演化而来，这就需要把视线前移，把工作做在前面。建议加强青少年普法工作的力度，各个部门之间形成合力，通过开展形式多样的法治教育活动，把好法治教育这道关口，让孩子们明辨是非，明确行为的底线。未成年人具有很强的可塑性，这样可以大大降低成年后走向犯罪道路的可能性。

　　此外，尤其要注重呵护学生的心理健康，很多未成年人违法犯罪的发生，往往是心理问题在先、不良行为在后。有关部门和学校应及早对学生进行心理健康检查，建立个人心理健康档案，帮助老师、家长了解孩子的心理健康问题，及时干预疏导。

　　（作者系广州市中院少年家事庭庭长陈海仪；本报记者  洪秋婷整理）

　　《 人民日报 》（ 2020年06月23日 11 版）

(责编：李依环、熊旭)
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