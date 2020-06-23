原标题：毕业典礼“云”上办 清华校长讲“职责”

供图/清华大学

本报讯“士不可以不弘毅，任重而道远。”清华大学昨天举行首次“云上”毕业典礼。典礼在校内大礼堂前、东大操场等17处会场举行，全程中英文双语直播，让因为疫情不能返校的毕业生和不能到学校参加典礼的毕业生亲友通过网络直播参加这场特殊的毕业典礼。清华校长邱勇院士发表了以“用一生去坚守不可放弃的职责”为主题的演讲。

邱勇院士在演讲时说，相信这场特殊时期的毕业典礼对所有同学都具有特殊的意义。疫情是一次重大的历史考验，也是一次重要的人生考验。“在过去的几个月中，你们克服重重困难，开展‘云端’实验、异地实验，高质量地完成了学位论文；你们主动担当社会责任，参加各类志愿服务，用实际行动为抗击疫情作出自己的贡献；你们积极参与疫情防控科研攻关，把毕业论文写在了科研战疫的第一线。面对疫情这场大考，你们以迎难而上、创新敢为的勇气和坚韧不拔、顽强拼搏的精神，交出了精彩的毕业答卷，展现了新时代清华人的风采。清华为你们感到骄傲！”

邱勇说，在清华109年的发展历程中，在每一次重大考验面前，自强不息的清华人总是怀着对国家和民族高度的责任感，挺立风骨、坚守担当，努力在危机中育新机、于变局中开新局。“亲爱的同学们，今天是你们人生中的重要时刻，也许这场‘云上’毕业典礼不够完美，甚至因为没有学位授予仪式而显得不够完整，但它所承载的意义与希望，不仅没有削弱，反而更加凸显。”由此他说到了“职责”的话题：“职责是分内之事、应尽之责，是身份和岗位所赋予的重任，更是个体内心的坚定信念和无悔选择。人生的职责源于对事业的追求、对家庭的责任、对社会的承诺，更源于对国家、对民族深深的热爱与忠诚。作为清华人，你们要把奉献社会、服务人民，不负韶华、追求卓越作为自己一生不可放弃的职责，在实现民族伟大复兴、人类文明进步的历史进程中绽放绚丽的人生光彩。”

由于疫情，本次毕业典礼没有举行学位授予仪式。但清华向毕业生们承诺，2019年10月和2020年1月、4月、6月的毕业生可以选择在今后任何一年返校参加一次学位授予仪式。（记者 雷嘉）

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