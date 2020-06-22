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2020年大学毕业季“最后一课”

中国矿业大学校长宋学锋：以砥砺奋斗为帆桨 勇于挑战时代风浪

2020年06月22日18:53  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月22日电（孙竞）6月19日，中国矿业大学在南湖校区第一运动场举行2020届学生毕业典礼，为2020届8411名毕业生送上祝贺和祝福。

中国矿业大学校长宋学锋向全体毕业生致以热烈的祝贺，并为大家送上人生新航程的殷切寄语。他向毕业生提出三点希望和建议：一是以远大理想为灯塔，始终坚定前行信念，以理想之光烛照未来，在推动事业发展、社会进步、国家振兴中实现人生理想，在时代洪流中书写青春华章；二是以修身养德为舵盘，打好坚实人生底色，永怀爱国之志、敬业之责、诚信之心、友善之情，堂堂正正做人，干干净净做事；三是以砥砺奋斗为帆桨，勇于挑战时代风浪，无论是顺境还是逆境，都要主动拥抱变化，敢于探索求知，以知识报效国家，以奋斗改变世界、造福人类。

中国矿业大学校长宋学锋寄语毕业生 / 校方供图

以下为宋学锋校长的讲话全文——

受百年不遇疫情的影响，大家经历了一个史上最长的寒假和不平凡的毕业季。今天，我们在线上线下相聚，举行中国矿业大学2020届学生毕业典礼。在此，我代表学校，向顺利完成学业、即将走出校门的8411名毕业生致以热烈的祝贺！也借此机会，向为你们成长成才辛勤付出的老师们和家长们，送上最美好的祝福和崇高的敬意！

今年注定是不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全国各族人民在以习近平同志为核心的党中央集中统一领导下，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，众志成城、团结奋战，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，充分展现了中国力量、中国效率和中国精神。学校按照全国统一部署，快速响应、积极应对，全力做好疫情防控工作，守护校园安全；许多教职员工从大年初二起就坚守疫情防控一线，做好物资保障、环境消杀、安全防控、人员管控、线上教学，先后开设了线上课程958门，确保停学不停课、停学不停教。同学们始终顾全大局、服从指挥，与学校一道守望相助、共克时艰，经受了疫情的考验，顺利完成学业，为大学生活画上了圆满的句号。

这几天，漫步校园，随处可见同学们合影留念的场景，你们用最美好的青春妆点矿大校园，矿大也留下了你们坚实的奋斗足迹。在你们当中，有潜心学术，积极参与国家重点研发计划，发表12篇高水平研究成果的博士毕业生任潞同学；有热衷创作，“跨界”写下70余篇原创古文和30万字历史小说的硕士毕业生马逍遥同学；有连续三年获国家奖学金，专业课程考到满分，省优秀学生干部并坚定选择直博矿大的本科毕业生孙宗盛同学；有团结奋进，班级31人有25人到国内外一流高校深造，升学率高达80.65%的资源与地球科学学院地质工程2016-2班，还有积极参与疫情防控，成为抗疫志愿者“红人”，被新华社报道点赞的留学生尼克同学；有不忘初心，坚持反哺家乡，大学四年始终参加家乡支教活动的郭端阳同学。在你们当中，像这样的同学和集体还有许多，他们无愧于自己的大学生涯，无悔于宝贵的青春韶华。

新时代，新发展，蕴含着人生重大机遇。求学期间，你们不仅见证了近几年国家改革开放取得的巨变，也见证了矿大入围“双一流”建设高校、建校110周年、开启能源资源特色世界一流大学奋斗历程的重要发展节点。毕业时节，你们又恰逢全面建成小康社会、实现我们党第一个百年目标的重要历史时刻。无论是追逐梦想的人生之舟，历经沧桑的矿大百年航船，还是劈波斩浪的中国号巨轮，只有主动拥抱时代，才能奋楫扬帆，穿越风雨，抵达胜利的彼岸。在你们即将走出校门、踏入社会、开启新的人生航程之际，我再给大家提三点希望和建议：

一是希望你们以远大理想为灯塔，始终坚定前行信念。习近平总书记说：“青年的理想信念关乎国家未来。青年理想远大、信念坚定，是一个国家、一个民族无坚不摧的前进动力。”纵览中国煤炭工业发展史，我们看到了矿大学人“开发矿业、开采光明、建设祖国、造福人类”的坚定初心。“立志而圣则圣矣，立志而贤则贤矣”。希望你们秉承“好学力行、求是创新、艰苦奋斗、自强不息”的校园精神，立大志，做大事，成大业，以民族复兴时代使命划定人生坐标，把个人抱负与国家富强、人类进步相结合，以理想之光烛照未来，在推动事业发展、社会进步、国家振兴中实现人生理想，在时代洪流中书写青春华章。

二是希望你们以修身养德为舵盘，打好坚实人生底色。“君子之行，静以修身，俭以养德”，完善人格、涵养道德是我们一生必须追寻的目标。面对时代变化，应对各种挑战和诱惑，只有保持清醒和定力，学会反思和判断，不断完善自我，才能不忘初心，行稳致远。希望你们永怀爱国之志，时刻以振兴中华为己任；永怀敬业之责，尊重每一份职业，担起每一份责任；永怀诚信之心，待人以诚，敬事而信；永怀友善之情，与人为善，和睦友好。不要为了获得金钱而失去人生尊严，不要为了飞黄腾达而失去道德底线。矿大人堂堂正正做人，干干净净做事，只要你怀抱良知、涵养品德，就一定是一个不平凡的人。

三是希望你们以砥砺奋斗为帆桨，勇于挑战时代风浪。“幸福是奋斗出来的”。矿大人始终与民族同呼吸，与国家共命运，写下了浓墨重彩的奋斗篇章。无论是古路坝的“坝上长夜、七星灯火”，还是三汇坝的战天斗地的“干打垒”建校办学，都是矿大人艰苦奋斗、自强不息的精神缩影。今后，面对困难和危机，你们要坚定信心，在危机中育新机，于变局中开新局，找到前进的方向，坚定奋斗的步伐。新时代，挑战与机遇并存，无论是顺境还是逆境，你们要主动拥抱变化，敢于探索未知，以知识报效国家，以奋斗改变世界、造福人类。

青春伴你远行，矿大伴你逐梦。同学们，明天你们即将开启新的人生旅程，奔赴祖国的四面八方。“此爱隔山海，山海皆可平”，不管你们身在何方，从事何种职业，母校永远都是你们坚强的后盾、加油的港湾、精神的家园。我相信，在矿大收获的一切，都将成为你们人生发展的重要基础，支撑你们勇立潮头、勇敢担当、勇往直前！

最后，我代表学校，向各位同学再道一声“珍重”，祝大家一帆风顺、前程似锦！

(责编：孙竞、岳弘彬)
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