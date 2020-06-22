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溺水事件进入高发期 国务院教育督导办再次发布预警

2020年06月22日17:04  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月22日电（孙竞）6月21日，重庆潼南区发生8名小学生溺亡事件，令人震惊，令人痛惜，给各地各校再次敲响了警钟。国务院教育督导委员会办公室特发布2020年第3号预警，提醒各地、各有关部门和学校务必引以为戒，认真落实防溺水工作各项要求，尽最大努力防止此类事件发生。

一是宣传教育要落细。各地教育部门和学校要结合当地实际，广泛宣传防溺水知识和溺水危害，引导广大学生珍惜生命，远离危险水域。要采取多种形式，反复提醒学生在放学后、周末和节假日不要私自下水游泳，更不要到无人看护水域玩耍；遇到他人溺水要沉着应对，以最快速度寻求大人帮助，不要贸然盲目施救，造成更大悲剧。

二是家长监护要落实。各地教育部门和学校要充分运用家长委员会、家长学校等，通过家访、家长会、电话、短信、微信、发放告知书等方式，及时向家长进行防溺水风险提示，督促家长增强安全意识和责任意识，准确掌握孩子行踪，切实做好对未成年子女的教育和监管，严防离校期间溺水事件的发生。

三是风险防控要落地。地方各级党委政府要加强统筹协调，健全联防联控机制，加强重点水域隐患治理。特别是南方河网密集地区，要及时发布风险提示和预警，完善各类安全防护设施，加强日常巡查，切实做到及时发现险情，妥善做好应急处置。

据悉，此前国务院教育督导委员会办公室发布2020年第2号预警，提醒各地教育部门和学校举一反三，多措并举，会同有关部门进一步强化防溺水工作，把工作做实做细，尽最大努力防止此类事件发生。

(责编：孙竞、熊旭)
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