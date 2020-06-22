教育部：深入开展新时代校园爱国卫生运动

人民网北京6月22日电（孙竞）为总结运用教育系统新冠肺炎疫情防控斗争经验，大力弘扬爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，改善校园环境，提高健康素养，促进学生德智体美劳全面发展，引领带动社会新风尚，近日，教育部印发通知，部署深入开展新时代校园爱国卫生运动。

通知要求，要弘扬爱国卫生运动精神。大力弘扬爱国是核心、卫生是根本、运动是方式的爱国卫生运动内涵，丰富新时代校园爱国卫生运动的内容和形式，推动校园爱国卫生运动从环境卫生治理向师生健康管理转变。深入开展爱国卫生运动中蕴含的爱国主义和集体主义教育，弘扬新时代伟大抗疫精神，紧密结合校园精神文明创建活动，将文明卫生教育与热爱祖国、热爱家乡、热爱校园、热爱生活相结合，引导广大师生培养爱国之情、砥砺强国之志、实践报国之行。

通知要求，要改善校园环境卫生。整治校园整体环境，完善学校基础设施，保障校园饮用水安全，提供充足的洗手设施，加强公共区域清扫消毒和室内通风换气。强化食品安全管理，做好学校食堂从业人员健康检查、食品原料进货查验、食堂和餐饮具清洗消毒。坚持预防为主，大力宣传公共卫生安全、传染病防治和卫生健康知识，提高广大师生传染病防控意识和能力。宣传生活垃圾分类要求，强化生活垃圾分类意识，配置分类垃圾箱（桶），加强生活垃圾分类管理。推进学校厕所革命，大力推进厕所改造。落实“控烟”要求，加大学校控烟宣传教育力度。

通知要求，要提升学生健康素养。倡导健康生活，保持疫情防控期间形成的勤洗手、常通风、少聚集、科学佩戴口罩、保持社交距离、保护野生动物等健康行为和习惯，提倡分餐制和使用公勺公筷，养成文明健康绿色环保生活方式。持续关注复学复课后学生的心理健康，完善学校心理健康咨询服务机制。将新时代校园爱国卫生运动的内涵和要求作为学校教育教学重要内容，融入德智体美劳全面培养体系，融入课程教材体系。营造健康环境，完善健康服务，加强健康管理，培育健康文化，引导各地和学校积极创建健康学校。

通知要求，要强化条件保障。各地教育部门和学校把深入推进新时代校园爱国卫生运动列入重要议事日程，明确工作重点、工作目标和责任分工，动员引导广大学生、教师、家长积极参与。建立健全学校公共卫生体系，完善学校突发公共卫生事件应急响应机制，纳入属地应急管理体系。要求各地采用线上线下结合、多地多校联动等形式，及时启动本地区新时代校园爱国卫生运动，积极营造良好氛围。6月23日，教育部组织在上海市、浙江省、广东省和江西省四省市中小学同时举办新时代校园爱国卫生运动启动仪式。

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