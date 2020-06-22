四川大学校长李言荣：如何在复杂的世界中把握自己的未来

人民网北京6月22日电 今天，四川大学在望江校区举行2020届学生毕业典礼暨学位授予仪式，仪式采用线下和线上两种方式同步进行。8106名本科毕业生和6069名研究生毕业生为自己的川大岁月画上圆满的句号，在新的征程中启航再出发。

中国工程院院士、四川大学校长李言荣作了题为《如何在复杂的世界中把握自己的未来》的讲话，为毕业生们上了在校期间的“最后一课”。他对同学们提出三点希望：一是越是形势复杂打开视野就越是紧迫；二是越是事情复杂追求卓越就越是重要；三是越是情况复杂就越需要简单地表达出来。面对同学们即将离别之际，他深情寄语全体2020届毕业生：“你的视野会影响你能走多远，你追求卓越的品质会影响你能走多高，而你能否用简单的语言把复杂深奥的道理说清楚讲明白则决定了你是否拥有精彩的人生。这既是软实力，更是我们川大学子走向卓越的硬功夫！”

四川大学校长李言荣作题为《如何在复杂的世界中把握自己的未来》的讲话 / 校方供图

以下为李言荣校长题为《如何在复杂的世界中把握自己的未来》的讲话全文——

今天，我们怀着无比喜悦的心情，共同祝贺2020届的8106名本科生和6069名研究生顺利完成学业。你们就好比是学校精心培育的一颗颗种子，承载着川大的基因，饱含着知识的力量，迎风飘向大江南北，将在祖国的大地上生根发芽、开花结果。

同学们，今天的会场与以往不同，这是川大历史上首次线下和线上同步进行的毕业典礼，虽然不能与每一位同学面对面，但这种特别的形式也恰恰凸显了你们的独一无二。我们知道，由于疫情的原因给大家的毕业和就业都带来了诸多不便，但这半年你们积极参加了“线上课堂”和“空中招聘”，顺利完成了“网络考试”和“云端答辩”，这些特殊的经历已经成为你们这一届毕业生的青春印记。特别是最近同学们陆续回到校园，这些天更是三五成群的到主楼前合影留念，虽然有的还带着口罩但是灿烂的笑容不减，显然疫情的阴霾丝毫没有影响你们毕业的心情。

今年新冠疫情发生后，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，疫情防控取得了重大战略成果。同学们，每当国家和民族遇到重大危难时，我们川大人尤其华西人从来就没有缺席过，这次华西医学不仅为武汉与湖北，也为成都与四川，为全国人民都做出了重大突出贡献！

同学们，当前，你们一毕业就处在世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴的关键期，你们既面临着前所未有的机遇，也面对着严峻的考验和挑战，国际形势的复杂多变和新冠疫情的跌宕起伏，让人目不暇接甚至感到错愕和目瞪口呆，尤其是面对各种自媒体下鱼龙混杂的信息，让人难以追踪溯源、难以理性分析、难以独立判断。如何在复杂中明方向、在混乱中辩是非、在迷雾中定目标，对今天的你们尤其艰难，因此我今天要讲的主题就是希望同学们在复杂的世界中把握好自己的未来。

同学们，我们已经习惯了每天随大自然的自转和公转所带来的年复一年、日复一日的正常生活，突然这种生活像遇到了急刹车，原来的次序和节奏一夜之间乱了方寸，原本确定的东西不再确定了，原本对称的东西不再对称了，原本有序的也被打破了变得无序，大家都为这个世界的不确定性、非对称性和无序性而忧心忡忡。这就是所谓的复杂性。刚刚过去的这半年，疫情的爆发让我们经历了很多过去从来没有经历过的危机和艰难，“无所不能”的科学在大自然面前从来没有这样显得无力和无助，错综复杂的国际关系和全球秩序更为未来蒙上了一层未知的面纱，人类预测未来和把握自己的能力显得那么的脆弱……。事实上，越是复杂就越要去探寻背后简单的逻辑，越是应对多变就更要去把握那些不变的规律。

同学们，应该说人类赖以生存的大自然并没有变，只是人类社会的关系在变，而人类关系的再大变化也总归会去适应和平衡大自然的不变。既然大自然并没有发生根本性的变化，那自然界的基本规律就仍然还在那里，社会的基本秩序就只可能是向更高文明的迭代，新的平衡、新的对称、新的秩序终归是会建立起来的，过去500万年人类社会的不断进化发展不就是这样一步一步走过来的吗。因此，把握未来就是指通过改变自己，在危机中育新机、于变局中开新局。当然，在变局甚至乱局中更加需要我们既审时度势、又顺势而为，更加考验我们的系统思维和意志品质，更加需要我们从历史、现实和未来的角度重新认识世界。在这里，有三点是我特别想强调的：一是越是形势复杂打开视野就越是紧迫，二是越是事情复杂追求卓越就越是重要，三是越是情况复杂就越需要简单的表达出来。

首先我想谈一下打开视野与眼界的紧迫性。俗话说，年轻时看远、中年时看透、老年时看淡，说的就是年轻时要尽可能早的打开视野，视野开了一是可以明道理，二是可以辨方向，三是可以更加宽容和坦荡。话说一建筑工地上有三个工人在干活，一领导过来问他们在做什么，第一个工人头也不抬说：“我在砌砖。”第二个工人结结巴巴的回答：“我在盖房子。”而第三个工人却自豪地说：“我正在为建设一座现代化的城市而努力。”若干年后，第三个工人成为了这家大型建筑公司的负责人，而前两个工人仍然在这个公司打工。所以，人们常说你的视野有多大、你的胸怀有多大，你的舞台就有多大。大家可能听说过，曾在我校任教的国学大师陈寅恪先生，他13岁时就赴日本留学，在之后的20多年里，又先后在德、美、法等国家的著名高校深造，不仅学习文史，还修读数理，尤其是学会了22种语言。陈先生讲自己留学从不为文凭，只为开拓学术视野，后来他因为学识广博、融贯中西被大家誉为“教授中的教授”。所以说站得高，自然就望得远，胸怀广，进退就有度，格局大，行止更从容。

第二，我想讲一讲专注和卓越的重要性。追求卓越首先要有专注的精神。越是复杂就越要专注甚至倾其一生做好一件事，人生天地之间，如白驹过隙，忽然而已。有人说人生中只有1%比较精彩，也只有1%比较痛苦，另外98%都是在平淡中度过的，而人就是被这1%的精彩吸引着，忍受着1%的痛苦，生活在98%的平淡之中。其实，人一生有效工作的时间非常有限，关键就是要把精力集中到重要的事情上来，只有集中精力专注于一个目标不断往深里走，才能源源不断的从井里把一桶一桶的水给打上来。就在上周才出版的一部350万字的《中国道教通史》引起了学界的瞩目，这部传世之作的主编就是我校的文科杰出教授卿希泰先生和詹石窗教授。卿老从上个世纪60年代初开始研究道教文化，直到2017年去世，一辈子拓荒问道，即便是上个世纪70年代，他在“牛棚”中也一直没有中断过对道教文化的思考和热爱，写成了《中国道教思想史纲》，当时被学术界誉为“十年面壁积孤愤，志在天都一部书”。在80岁高龄时，卿先生仍然坚持著书立说，才有了今天中国道教研究领域的第一部通史。所以说，因为专注、所以专业，因为专业、所以卓越。

第三是用简单的话把复杂的事情表达出来。在纷繁复杂的世界中，如果你通过深度学习能触摸到问题的底部、能在高处俯视而洞悉事物的本质并看到更多的关联，这说明你的水平很高。如果面对复杂的事，你还能简单的快速表达出来而让大多数人听得明白，这说明你的能力很强。著名的费曼学习法中讲：如果你不能简单的说清楚，就说明你还没有真正的弄明白。据说在延安时期有一次毛主席问一位年轻人什么叫政治？年轻人引经据典、说古论今，主席说：“没有这么复杂，政治就是把支持我们的人搞得多多的，把反对我们的人搞得少少的！”。这看似简单的一句话却把复杂的政治关系说得清清楚楚、明明白白。大家可能听说过华为的任总讲过一个关于扁鹊的故事，说魏文侯问扁鹊他三兄弟谁的医术最好，扁鹊说自己的大哥最高，二哥次之，他最差。魏文侯听了很惊讶，问他为什么最差但名气最大，扁鹊回答说他大哥的医术可以防患于未然，但是天下人反而以为他不会治病。二哥则能治病症初起之时，这样就防止小病拖成大病，但却被人认为是只能治小病。而我一般都要等到病人几乎奄奄一息时，才用猛药救人，这样大家就误认为我是起死回生的神医。随后任总说：其实一个公司的管理也是如此，让有形于无形之中才是最高境界。所以，当你学会了深度思考能去触及事物的本质，又能简单表达让人豁然开朗，那你就会在这个繁杂多变的世界中始终把握住自己的人生方向。

同学们，世界越是复杂多变，就越需要尽快打开视野和开拓眼界；事情越是千头万绪，就越需要保持专注和追求卓越；情况越是盘根错节，就越需要三言两语能把事物的本质规律给总结出来。所以你的视野会影响你能走多远，你追求卓越的品质会影响你能走多高，而你能否用简单的语言把复杂深奥的道理说清楚讲明白则决定了你是否拥有精彩的人生。这既是软实力，更是我们川大学子走向卓越的硬功夫！

同学们，这几天我在翻看大川微信时看到同学们对即将毕业的各种留言，其中有一个主题叫“不能忘记你”，有人写道：不能忘记明远湖边朗朗的早读声，不能忘记长桥上低头数着的浪漫故事，不能忘记钟楼下盛开的夏日荷花，不能忘记川大的每一处回忆。随后有一位小哥跟帖道：今年终于拿到博士学位就要出国做博士后了，从本科到博士，从2010到2020，最好的青春，永远的川大！我想，不论是在校学子还是毕业校友，大家都充满了对母校发展的关心，这再次确认了我们都拥有一个共同的名字——“川大人”。

同学们，不管大家今后身在何地、身处何境、身遇何事，川大永远是你们的家。

最后，祝愿同学们一帆风顺、前程似锦！再见！

(责编：孙竞、申亚欣)