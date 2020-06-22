华北电力大学组织系列“云直播”，在线当好学生引路人 

人民网北京6月22日电（李依环）“云宣讲”“云辅导”“云交流”“云帮助”......近期，华北电力大学经济与管理学院陆续开展了17场线上“云直播”活动。该活动以班级为单位，由吴薇、焦扬两位辅导员牵头，围绕学院2018级本科生思想引领、学风建设、考研深造等工作，线上举行了系列交流活动。

坚定制度自信，爱国教育“云引领”

据介绍，“云直播”活动以学生喜闻乐见、入脑入心的形式，开展了主题鲜明的思政教育，在引导学生做好自身防护，坚定信心的同时，活用疫情防控的“活教材”。以系列宣讲直播活动为契机，教会学生透过此次疫情，学会敬畏生命、珍惜生命，重塑内心信念，审视人生道路。

系列“云直播”活动中，学院深入挖掘了疫情防控中涌现的先进事迹，介绍和表彰了参与一线志愿活动的先进个人，鼓励和引导学生积极承担社会责任。开学以来，学院组织2018级本科生参与线上观看“青年大学习”系列主题团课、支部五四评优展示等互动活动，团结带领广大团员青年在新时代传承和发扬五四精神。

制定学业规划，深造理念“云教育”

在疫情防控的特殊时期，学院举办系列“云直播”活动，也旨在引导学生充分利用书籍、网课、远程学习等多种方式，进行自主学习和自我提升，认真完成延迟开学期间的学业，将“停课不停学、学习不延期”付诸于行动。

活动中，针对近年来考研人数和考取比例情况，学院组织师生从历年情况和自身经验出发，开展就业形势分析和考研思想教育引导，鼓励学生提高深造水平和科研能力。活动旨在充分调动学生考研深造的积极性，激发学生创造性学习的热情，帮助有意向进一步在专业领域深造的学子，居家期间在思想和行动上聚焦考研。

明确考研目的，深造心得“云交流”

据悉，华北电力大学经管学院2019届学生考研通过人数284人，占年级总人数的60.68%。2018级本科生即将面临考研、就业等人生选择，“云直播”专题解读了学生在考研过程中可能出现的问题，同时引入心理关怀、方法辅导、知识支持、预警办法、个人调试等学业辅导机制，帮助学生探索科学的学习方法，理性作出自己的学业生涯规划。

此外，在考研、出国、学业规划等方面，学院组织了不同专业间进行交流沟通，未来还将根据学子的不同需求，有针对性地构建各项“经禧未来站”，邀请学姐、学长分享经验、答疑解惑、指导交流，引导学生早日形成科学规划，尽早付诸努力。

深入调研需求，筹划深造“云帮助”

有关负责人介绍，“云直播”在各个班级的班会上前期充分调研学生需求，筹建考研学业互助小组，组建制度化的学生朋辈导师团队，为有深造意愿的学生提供线上一对一咨询辅导。

据悉，咨询内容可以同时包括考研知识、自我管理、学校专业选择、心理调适等各方面，为学生提供生动具体的指导和建议。引导学生在考研过程中形成小范围的考研团队，在充分自习之余能够深入探讨和分享信息，共同努力进步。

(责编：李依环、岳弘彬)