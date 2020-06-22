原标题：经历“特殊高考”也是一种人生财富

教育部近日召开新闻发布会，介绍今年高考防疫及组织实施等工作安排。按照规定，低风险地区的考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，可以自主决定是否佩戴，备用隔离考场和中高风险地区的考生，要全程佩戴口罩。

因为突发新冠肺炎疫情，今年高考延期一个月举行。也是因为疫情，今年高考组织保障工作离不开防控。这无疑是高考历史上极为特殊的一次，不仅对各级有关部门是一场特殊考验，而且对广大高考考生也是一场特殊考验，希望各方在考验中都能得高分。

今年高考报名人数1071万人，比去年增加40万。考生人数增加与疫情防控叠加，意味着相关部门必须做好周密部署。而全国将设考点7000余个、考场40万个，安排监考及考务人员94.5万人，每10个考场设1个备用隔离考场等，就是特殊安排。

今年高考是疫情发生以来全国范围内规模最大的一次有组织的集体性活动，为确保“安全、平稳、科学”，各级国家教育考试联席会议成员单位增加了卫生健康和疾控部门，这将为高考提供科学精准的防疫指导，以保障考生和考务人员生命健康安全。

今年高考适逢工作日，这意味着考生出行的交通压力较大。对此，教育部官员表示，各地会加强交通疏导，确保考生方便出行，这给考生和家长提前派发了“定心丸”。从疫情防控、交通保障等方面看，今年高考保障工作有望得高分。

目前，距离7月7日的高考开考时间还有十几天，有关方面还有时间对保障工作的每个细节进行完善，既要做好体温监测、风险评估等工作，也要对突发情况进行演练。

从广大考生的角度来说，面对“特殊高考”，不仅考前从身体到心理都要做好准备，在参加考试过程中也要科学防护。对此，教育部官员提出四点建议：调整好学习状态、调整好身体状态、调整好心理状态、做好赴考准备。这虽是常识，但值得倾听。

防护方面，国家卫健委官员为考生们提出了比较详细、科学的建议，同样值得考生和家长“收藏”，因为做好防护是应战高考的前提。尤其中高风险地区考生要全程戴口罩，这一点应引起广大考生注意，提前做好心理准备，因为疫情是动态变化的。

长时间佩戴口罩，不是每个人都能适应和习惯的。如果戴着口罩参加高考，会不会影响某些考生现场发挥？对于某些特殊体质的考生来说，恐怕需要提前进行适应性演练。同时，考场的医疗保障也要到位，以防止某些考生长时间戴口罩发生意外情况。

从某种意义上来说，今年的广大高考考生面对“特殊高考”都要做好两张“答卷”，一张答卷是正常笔试等，一张答卷是“疫情考验”。只有考好疫情答卷才能考好正常试卷。对有关部门、考务人员而言，面对疫情、交通等考验，准备越充分得分越高。

北京等四省市作为第二批高考综合改革试点将在今年落地，这对今年高考的组考工作提出了更高的要求，这更需要做足准备。虽然疫情等因素对各方有不小的挑战，但考生经历过“特殊高考”也是人生财富，有关部门则积累了应对复杂高考的经验。

(责编：李依环、熊旭)