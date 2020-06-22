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再次回到线上学习的你们应该有哪些成长

孟邻

2020年06月22日08:39  来源：中国青年报
 
原标题：再次回到线上学习的你们应该有哪些成长

　　当6月1日复课的喜悦还没有散去，6月12日的班会还在分享复课以来校园活动的种种开心事时，谁也不会想到6月15日就被突然告知又要居家学习。疫情波动再一次困住了上学的脚步，家门口的病例让同学们不得不回到线上学习。各种表情包都在吐槽：怎么又来了，不带这么玩的！但事实就是如此。

　　作为老师我也沮丧。我喜欢和同学们面对面地交流，眼神对眼神、心有灵犀的思想碰撞。但这一切现在都变成了奢望。但我还是期望：当第二次踏入相似的时光隧道，回到线上学习，同学们应该有哪些成长。

　　第一，对疫情的心态，更从容更乐观。

　　寒假时面对新冠病毒的恐惧，是因为我们对于病毒的无知，其传播途径及后果都不清楚。但中国用3个月的时间在全国范围内控制住了疫情的事实，使我们有理由相信以北京的医疗条件和民众素质，疫情能够得到控制。我们不欢迎病毒再次出现，但也不怕病毒再次出现。既然“狼”来了，就要果断应对。我们作为北京市民，如果要为防控疫情作贡献，就要时刻保持防护意识，科学佩戴口罩，不扎堆儿，少聚集，更加注意食品安全。

　　第二，对学习的态度，更热爱更持久。

　　如果第一次疫情暴发时，紧张恐惧、彷徨犹豫的情绪让我们无法专注学习，那么面对这次疫情，相信同学们能很快摆脱负面情绪的困扰，投入到学习中。因为上次疫情期做总结时，很多同学悔恨虚度了时光，居家学习效率不高，在返校时表现出渴望学习的强烈需求，老师们都为之感叹点赞。

　　聪明人也会摔倒，但不会在同一个地方摔倒第二次。怎么能还无所事事、无所适从呢？颜真卿在《劝学》诗中说：“三更灯火五更鸡，正是男儿读书时。黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。”颜真卿3岁丧父后家道中落，但刻苦自律，勤学苦读，成为唐代大书法家和抗击安史之乱的名臣，这首诗正是对他成就的最好诠释。

　　一代人有一代人的磨难，在这段不寻常的日子，如果你学会自学、学会自律、学会选择、学会宽容、学会相处、学会思考、学会处理情绪，那么，这段艰苦的日子就没有白过。“一个人要配得上自己所受的苦难”，磨难一定会促使你拿出自己最好的成长纪念。

　　第三，对生活的态度，更理性更坚定。

　　2020年注定是不平常的一年，它促使我们思考：面对生活中巨大的不确定性，我们该怎样面对。有人调侃“2020，活着就行”。我觉得这样被动的对待生活是不行的。人类的发展史也是与病毒的斗争史，也有人说，人类文明史某种程度上也是因病毒而塑造起来的。所以，现在各国都在积极进行新冠疫苗的研发。人类不断前行的历史就是关于变化的历史。所以，“以不变应万变”中的“不变”就只能是适应变化、积极应对。

　　面对变化，出现紧张焦虑、沮丧无奈的情绪，都很正常，但强者往往是以更强大的姿态应对外部世界的不确定性。我们能坐在家里进行线上学习的岁月静好，是因为有无数医护人员、警察、快递小哥、社区志愿者等各行各业奔波的人们在负重前行。

　　回馈生活的厚赠，所能拿出的行动，在你们这个年龄，就是学习。

　　为什么停止到校还要学习？学习是为了什么？是为了成为钟南山、邓稼先、袁隆平这样的“国士”，时穷节乃见，危难见英雄。如果没有钟南山、李兰娟和一大批具有专业知识的医务工作者，空有一腔热血，能战胜“疫情”吗？所以，作为中学生，学习就是为了将来祖国需要我们的时候，能有专业知识和技能，贡献一份力量。现在的你关注现实，严肃思考，未来的你就会有更多的责任担当。 “你的样子，就是中国的样子，你什么样，中国就什么样！”

　　曾有一首歌唱道：“有多少爱可以重来，有多少人愿意等待，当懂得珍惜以后回来，却不知那份爱会不会还在。常常责怪自己当初不应该，常常后悔没有把你留下来。”爱是如此，时光更是如此，多少人面对失去的时光发誓，如果时光可以重来，我一定……

　　那么，现在，是不是可以把歌词改一下：“有多少时光可以重来，还是要把作业全都写下来。与其责怪自己当初不应该，常常后悔没有把你留下来。何不现在就行动起来？”

　　（作者为北京市十一学校教师）

(责编：李依环、熊旭)
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