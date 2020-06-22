原标题：山东大学共青团：助学子练就职海“畅游”本领

疫情因素叠加使得毕业生人数创新高，2020年不容乐观的就业形势下，山东大学共青团却不慌不忙，做足了“慢功夫”。

一场又一场的团课，一名又一名优秀青年进行就业、保研经验分享，一场又一场的职场模拟、线上实习……

这是山东大学共青团在“三个一”体系下，为开展大学生就业精准帮扶工作、力促青年学子及时就业、高质量就业，主动配合该校就业指导中心组织并开展的一系列活动。

“在学生正式投身职场汪洋大海前，亟须练就过硬的‘畅游’本领，我们所做的就是为学生搭建一方天地，让他们不迷茫、不恐慌、不冲动，心中有底，眼里有光。”山东大学团委书记张熙说。

目前，作为助推青年学子成长就业的有效平台，山东大学共青团“三个一”体系已惠及逾万名有求职就业意向及需求的山东大学学生。

一周一指导，青年团课帮学生树立正确职业观

今年开始，每一周，山东大学校团委都会以丰富多彩的形式为青年学子进行就业知识科普、分享就业相关经验感悟，意在助推青年学子树立正确职业观念。

从青年实际需求出发，该校团委创建“战疫团课”“青年成长论坛”等团课品牌，邀请优秀校友分享就业、从业经历，为毕业生答疑释惑；邀请青马班中的保研学生举办“保研经验青马谈”活动，充分联动考研、西部计划等学生发展渠道，引导学子充分认清就业形势，了解就业政策，把握择业良机，助力青年学子根据自身发展主动求职择业。

来自历史文化学院2016级的本科生李静认真旁听过校团委举办的每一场团课与青年成长论坛，这让他坦言收获匪浅：“通过一系列的学习，我为90后在战‘疫’中的表现感到自豪，也深刻体会到当代青年与国家命运之间休戚与共的关系。作为毕业生，我一定要努力承担起时代责任，在自己的岗位上干出一番事业。”

国际教育学院的赵翀已经被保研，在学习过程中，她同样深有感触：“通过学习，我充分了解了目前的就业形势，也看到了作为毕业生的众多选择，同时也对相关国家政策有所了解，这对我未来研究生毕业后的就业选择有很大的帮助。这些指导为我提供了很多建设性意见，在解疑答惑的同时，使我对未来有了更加明确的方向。”

不论是参加西部计划，还是保研、出国，通过每周的就业指导，越来越多青年学子明确就业方式与就业方向。正确职业观念的树立，帮助他们更好地规划自身的就业道路与职业生涯，把握更适合自身的未来发展方向。

一假期一实习，实习实训推动学生职业能力提升

山东大学校团委以社会实践为牵引，联合学生就业指导中心联系实习岗位，主动发挥共青团系统在全国各地的延伸优势和覆盖面广的特点，积极为广大团员青年“牵线搭桥”，提供出一批实习岗位，共同开展“助力就业·展望未来”山东大学暑期社会实践实习专项活动。

在这一实习专项活动当中，许多青年学子都申请到想要的实习岗位。山东大学新闻传播学院2018级本科生叶文馨通过校团委提供的平台，获得在当地一家报业集团实习的机会。

“通过实习，我掌握了更多实用的新闻采写技巧，也对记者这个行业有了更多的了解和认识，深刻地感受到记者肩上的责任，这更让我坚定了新闻理想，在以后的道路上，我将不忘初心，继续努力前行。”叶文馨说。

以一个不算长的假期实现未来职业发展的长久规划——如今，该校团委组织开展的实习实训活动，已成为吸引众多青年学子积极参与其中的“香饽饽”。实习实训活动为青年学子提供实践的平台，有效促进广大青年走进社会、观察社会，提升其社会适应能力、职场适应能力，有效应对疫情防控常态化形势下学生就业的难点、堵点。

一组织一品牌，实战演练提前为就业布局

指导研究生会打造“职享山大”系列活动，邀请大咖介绍行业前沿动态、指导求职实习；开设“交流共进”分享沙龙，共享求职信息；开设“开诚布‘公’”主题栏目，传授选调生、国企、公务员报考信息及备考经验，战“疫”求职两不误；设置“走进职场”栏目，在疫情期间提供线上岗位体验、线上参观实习，为在校生未来就业预热……在“三个一”体系下，该校团委积极组织实战演练，努力打造一系列服务青年学子就业的新品牌。

其中，为帮助学生了解求职现状，熟悉企业求职面试流程，全面提高学生的综合素质，提升就业能力，山东大学学生会连续举办七届求职训练营，深受广大学子的好评。

在该校团委和该校学生就业指导中心联合指导下，求职训练营一方面依托职业指导专家求职讲座，分享职场干货；另一方面创新比赛形式，在采用模拟面试、无领导小组讨论等传统面试方式的同时，融入才艺比拼、现场辩论、情景模拟、名企参观、户外素拓比拼的元素，邀请行业内知名企业主管担任导师，使每一位参赛选手能够获得有针对性的职场体验，助力其提升职场竞争力。

今年毕业的管理学院学生王洁曾参加过往届的求职训练营活动。通过求职训练营的培训和提升，她不仅收获了求职的技能，在求职面试中更加游刃有余，而且收获了一群志同道合的朋友，在求职路上与她互相支持，互相鼓励。

未来，山东大学校团委将持续开展“三个一”体系中各项相关活动，并不断完善这一体系，为青年学子更好地提供就业服务。

中青报·中青网记者 邢婷 通讯员 马海波 王嘉翊 来源：中国青年报

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