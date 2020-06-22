原标题：千万考生将迎“战时状态”高考

报名人数1071万人、考点7000余个、考场40万个、监考及考务人员94.5万人……今年高考是新冠肺炎疫情发生以来，全国范围内规模最大的一次有组织的集体性活动。

随着7月的临近，在如今常态化疫情防控下，全国各地如何组织高考？高考当天，考生发热、咳嗽怎么办？考试时，考生需不需要戴口罩？中高风险地区考生怎么应考？今年高考命题有什么变化？

近日，教育部与国家卫健委等有关部门密切配合，在做好高考防疫和组考准备工作方面研究制定了详细的工作方案。教育部高校学生司司长王辉表示，今年高考工作要以“安全、平稳、科学”为目标，坚持最高标准、最严要求，统筹抓好常态化疫情防控和高考工作，保障广大考生和涉考工作人员生命安全和身体健康，保障高考组织平稳顺利。

战时状态确保高考平稳顺利进行

“以最严密的措施，做好疫情防控。”在6月19日教育部举办的新闻发布会上，教育部考试中心党委书记、主任孙海波表示，各级教育考试机构将拿出战时状态、对标战时标准、实施战时举措，狠抓责任落实，确保高考平稳顺利进行。

孙海波指出，教育部与卫健委密切协作，提出了覆盖考试业务工作全流程组考防疫指导性意见。他还表示：“以最严格的标准，确保考试安全。在梳理以往做法的基础上，根据今年考试的新情况，全面修订考务工作规定、制定高考安全工作方案。在试卷命制、印刷、运送、保管等考试工作环节，实施一岗多控、人技联防，试卷运转环节全程无死角视频监控、无缝链接。”

对于考生和家长来说，如何保证高考的公平有序、高考命题难度如何，是最实在的问题。

“今年我们将以‘稳’字当头，科学施策、精准施策，高考命题将保持试卷结构、题型题量、考试难度的相对稳定。今年还有高考综合改革首考落地的4个省市，试卷也将在前期统一组织的适应性测试基础上保持相对稳定。”孙海波说。

此外，孙海波表示，要以最严厉的手段，打击考试作弊。“一是充分发挥国家教育考试联席会议制度的作用，会同公安、工信、工商、无线电委员会等部门集中开展净化涉考网络环境行动等五大专项行动。二是强化高考标准化考点建设，实施考生身份识别、考试过程视频监控，并运用无线电作弊防控、网上巡查等技术手段，以高科技手段反制高科技作弊。”

中高风险地区高考考生要全程戴口罩

据了解，为做好今年的高考工作，国家教育统一考试部际联席会议增补国家卫健委为成员单位。国家卫健委疾病预防控制局一级巡视员贺青华表示，低风险地区的考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，可以自主决定是否佩戴。此外，参与组考、监考环节的工作人员和考生，须提前14天进行日常体温测量和身体健康状况监测，每天测量体温并记录。

对于北京考生和家长来说，近日突增的确诊病例让高考增加了更多的不确定因素。贺青华表示，中高风险地区的考生要全程佩戴口罩，工作人员和监考人员全程佩戴口罩。

此外，贺青华强调，发生过疫情的学校，不能作为考点。他指出，考试前要对考点、考场、通道、门把手、桌椅、宿舍等进行全面环境卫生清洁与消毒。

针对高考考生参加考试需要做哪些自我防护准备等问题，贺青华在回答中青报·中青网记者提问时表示，要准备口罩、手套、纸巾、速干的消毒剂。

高考时遇考生发热咳嗽等突发情况怎么办

在高考过程中，最应提前做好预案的一个问题就是：高考时考生发热咳嗽了怎么办。

对此，贺青华指出，今年的高考考场设立了备用隔离考场。原则上每10个普通考场设1个备用隔离考场（每个考点不得少于3个）。若考试当天有考生出现发热、咳嗽等呼吸道症状，则启用备用隔离考场。原则上须一人一间，备用隔离考场不够用时，可采取最前排、最后排或四角排位的方式多人共用一间（最多不超过4人）。

贺青华表示：“时间耽误了，要请省级教育部门按照事先商定把时间补回来，把转移的时间和专家研判的时间都算上，虽然只有几分钟或十几分钟，对考生也是至关重要的。当考试科目结束以后，负责研判的专业人员要当场简要地向这些考生作出解释和说明。”

此外，针对考生高考时忘带身份证、赴考路上车坏了等意外情况，公安部治安管理局副局长张佐良介绍，各级公安机关将开通服务考生的3个绿色通道——居民身份证办理绿色通道、护考绿色通道、救援绿色通道。（叶雨婷）

(责编：李依环、熊旭)