全国大学生毕业云晚会成功举办 573万人“云”庆“毕业了”

人民网北京6月22日电 由人民网人民智云、人民网教育频道、酷狗音乐、咪咕音乐联合主办“同学少年 未来向前”2020全国大学生毕业云晚会19日成功举办，573万人观看直播晚会，同时在线最高人数超过120万，弹幕互动量达370万。

晚会当中，北京师范大学、天津大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、华中科技大学、重庆大学、西安交通大学、北京邮电大学、内蒙古大学、中国民航大学、香港中文大学（深圳）、山东财经大学、西安工业大学、四川传媒学院等国内15所高校书记校长送来温暖寄语，鼓励同学们“青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华”，“经过了抗击疫情的考验，你们这届毕业生必将被历史铭记，全社会对当代青年更加充满信心”；祝愿同学们“鹏程万里，前程似锦”，“青春之力继续磅礴，在走向祖国最需要的过程中，不惧风雨，砥砺前行，绽放最美的青春之花。”

晚会得到了全国大学生的积极参与，同时在线最高人数超过120万，弹幕互动量达到370万。弹幕里同学们给喜欢的歌手打气，也纷纷留言表达自己的毕业情感：“这个毕业季，我们不说再见”；“逐梦高飞，愿归来还是少年！”；“这四年，谢谢你们。”；“带着月光去见你，代表着一种抗疫精神，也为毕业生们绽放光彩。”

截止目前，活动主题“同学少年 未来向前”微博话题阅读已超过3142万，参与讨论超过5.5万 。#15所高校书记校长寄语毕业生#话题阅读量超过60万。同学们在话题下方踊跃留言，表达对母校的依依不舍和未来的无限期望。“期待校长”“大家加油！”“毕业了”成为微博下方的高频留言。

自5月19日人民网教育频道发起大学生校园歌手优秀作品征集活动以来，陆续收到了天津大学、电子科技大学、中国石油大学（北京）、北京化工大学、东北林业大学、中国民航大学、西安工业大学、河南周口师范学院等高校的同学们报送上来的40多组音乐作品。其中不乏优秀的原创音乐作品，充分展现了当代大学生们的多才多艺与青春阳光。

希望毕业生们带着全国人民的爱与祝福，迎接新的灿烂未来。

(责编：孙竞、岳弘彬)