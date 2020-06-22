人民网>>教育

全国大学生毕业云晚会成功举办 573万人“云”庆“毕业了”

2020年06月22日14:06  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月22日电 由人民网人民智云、人民网教育频道、酷狗音乐、咪咕音乐联合主办“同学少年 未来向前”2020全国大学生毕业云晚会19日成功举办，573万人观看直播晚会，同时在线最高人数超过120万，弹幕互动量达370万。

晚会当中，北京师范大学、天津大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、华中科技大学、重庆大学、西安交通大学、北京邮电大学、内蒙古大学、中国民航大学、香港中文大学（深圳）、山东财经大学、西安工业大学、四川传媒学院等国内15所高校书记校长送来温暖寄语，鼓励同学们“青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华”，“经过了抗击疫情的考验，你们这届毕业生必将被历史铭记，全社会对当代青年更加充满信心”；祝愿同学们“鹏程万里，前程似锦”，“青春之力继续磅礴，在走向祖国最需要的过程中，不惧风雨，砥砺前行，绽放最美的青春之花。”

晚会得到了全国大学生的积极参与，同时在线最高人数超过120万，弹幕互动量达到370万。弹幕里同学们给喜欢的歌手打气，也纷纷留言表达自己的毕业情感：“这个毕业季，我们不说再见”；“逐梦高飞，愿归来还是少年！”；“这四年，谢谢你们。”；“带着月光去见你，代表着一种抗疫精神，也为毕业生们绽放光彩。”

截止目前，活动主题“同学少年 未来向前”微博话题阅读已超过3142万，参与讨论超过5.5万 。#15所高校书记校长寄语毕业生#话题阅读量超过60万。同学们在话题下方踊跃留言，表达对母校的依依不舍和未来的无限期望。“期待校长”“大家加油！”“毕业了”成为微博下方的高频留言。

自5月19日人民网教育频道发起大学生校园歌手优秀作品征集活动以来，陆续收到了天津大学、电子科技大学、中国石油大学（北京）、北京化工大学、东北林业大学、中国民航大学、西安工业大学、河南周口师范学院等高校的同学们报送上来的40多组音乐作品。其中不乏优秀的原创音乐作品，充分展现了当代大学生们的多才多艺与青春阳光。

希望毕业生们带着全国人民的爱与祝福，迎接新的灿烂未来。

(责编：孙竞、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved