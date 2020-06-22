中国石油大学（华东）校长郝芳：做一个值得尊敬的人

人民网北京6月22日电 20日，中国石油大学（华东）举行2020届学生毕业典礼。中国科学院院士、中国石油大学（华东）校长郝芳寄语毕业生：同学们，志士惜日短，奋斗路正长。时光匆匆，前路漫漫，千言万语，归结为一句话，愿你们以家国同心涵养大气，以艰苦奋斗涵养志气，以惟真惟实涵养才气，以追求卓越涵养锐气，永远做一个值得尊敬的石大人。

郝芳院士在题为《做值得尊敬的石大人》中的演讲全文如下——

今天是在一个特殊的时期，举行的一次特殊的毕业典礼，相信也必将成为你们人生中特殊的记忆。首先，我代表学校，向克服疫情带来的困难、圆满完成学业的6571名毕业生表示热烈的祝贺！向悉心培育你们的家长和老师们表示崇高的敬意！

听了刚才几位同学的发言，我感受到了你们在石大不断奋斗的历程；听了老师的讲话，我感受到各位老师为培养各位学子所付出的辛勤努力；看到戴着口罩的各位同学，让我想到更多在不同会场参加本次典礼的师生，让我真实地感受到什么叫做“隔离病毒不隔离爱”，大家的心在一起，与石大永不分离！我很感动，同时也让我联想到三组词。

第一组词是关爱与遗憾。面对突发的疫情，我们党和国家坚持以人民为本，以保障人民身体健康和生命安全为根本出发点，采取果断措施，在比较短的时间内有效控制了疫情，彰显了社会主义制度的优越性，也体现了党和国家对人民的大爱。学校和全体老师们也始终关爱着同学们，尽最大努力为各位同学顺利完成学业提供最根本的支持和保障，但也有些遗憾。遗憾的是，你们见证了学校近年来“双一流”建设和改善办学条件的努力，却在古镇口园区即将启用前毕业离校，无法体验改善办学条件的成果。我也知道，你们十分期盼能有一个庄重的学位授予仪式、一个隆重热烈的毕业典礼，却无法如愿。但我想和各位同学说，6000多位石大学子的身体健康比庄重的学位授予仪式、隆重热烈的毕业典礼更加重要，以最安全的方式和各位同学说再见，以最简洁的方式举行毕业典礼，让每一位学子无忧无虑地开启人生新征程，是母校对每位学生的更深关爱！我相信，这份遗憾，也让我们更加期待今后的相聚！

第二组词是坚守与奉献。突发的疫情改变了每个人的生活，在座的全体毕业生春节之后在家坚守数月，你们的坚守是对抗疫之战的直接贡献，你们通过坚守和不懈努力，在老师的支持和指导下顺利地完成毕业论文和答辩，这也是你们对学校的最大贡献。我还知道，学校有970余名志愿者舍小家、顾大家，奉献在抗疫一线；我校教师团队翻译的英文版、俄文版《新型冠状病毒肺炎预防手册》走入美国、英国、加拿大、塔吉克斯坦等30余个国家和地区；石大校友作为火神山医院建设项目总监理工程师，为打赢武汉抗疫阻击战作出了重要贡献……我为石大人在疫情当中的优异表现点赞！

第三组词是机遇与挑战。这场席卷全球的疫情，是人类面临的一场大考。肆虐全球的疫情为经济社会发展带来了更大的不确定性，世界的格局正在加速重构，新一轮科技革命和产业变革正在加速兴起，使我们面临着更加重大的变局，也孕育着重大的机遇和挑战。我们必须把握危与机的辩证法，将危机作为求新求变的“机会窗口”，在危机中育新机、于变局中开新局。

我和学校的全体教职工有幸陪伴你们度过了一生中最朝气蓬勃的一段时光，你们也通过在石大的不懈努力，拥有了将陪伴你们一生的符号——“石大人”。去年年底，教育部陈宝生部长来学校指导工作时，称赞石油大学是一所值得尊敬的大学，这既是对石油大学历史贡献的高度肯定，更是对进一步办好石油大学的殷切期盼和对广大师生的鞭策。建设值得尊敬的大学，不仅需要全体师生的共同努力，更离不开每一位石大毕业生的不懈奋斗。在疫情尚未结束、机遇与挑战并存的特殊时期，你们即将离开母校、开启崭新的人生征程。此时此刻，我和全体教职工一样，心情是复杂的，我们为6000多名毕业生以优异成绩走向社会而感到喜悦，我们也有不舍，有担忧，有牵挂，但更多的是期待。

期待你们秉承家国情怀，做祖国需要的建设者。“家国同心”既是石大精神的核心要义，也是一个人的立德之根、立业之本。学校建校67年来，石大的创校前辈和历代建设者，响应国家的需要，先后在北京荒郊、东营盐碱滩、黄岛泥滩上披荆斩棘、艰苦创业，走出了一条艰辛探索、卓越贡献之路，铸就了人们心中的一所“值得尊敬的大学”。30多万石大毕业生以国家为先、以事业为重，铸就了石大人值得尊敬的品格和贡献。在新的时代，希望你们以家国同心的情怀迎接变化和挑战，将个人的成长融入国家强盛、民族振兴的时代洪流之中，做祖国需要的建设者和社会进步的推动者。

期待你们笃志艰苦奋斗，做脚踏实地的实干家。奋斗者人人可敬，实干家个个有为。不久前，2020珠峰高程测量登山队成功登顶，我校校友李作舟参与珠峰5G建设，克服缺氧、极寒、天气恶劣等困难挑战，有效保证了珠峰测量数据顺利回传，通过5G网络向全世界直播了登顶的历史时刻。从他的身上我看到了石大人艰苦奋斗的作风。在发展日新月异、挑战层出不穷的当今时代，成功没有捷径，唯有依靠艰苦奋斗。百舸争流，奋楫者先；激荡年华，奋斗者强。希望同学们传承艰苦奋斗的石大精神，知行合一、脚踏实地、砥砺前行，做真正的奋斗者、实干家。

期待你们坚守惟真惟实，做创新路上的追梦人。创新是社会发展的第一动力和永恒主题，也将是你们建功立业的根本途径。危机和挑战并不可怕，可怕的是投机和保守，不能扎扎实实地积蓄力量、创新图强。我校校友、“新时期铁人”王启民常说：“老铁人是艰苦创业，我们科技工作者要艰苦创新。”他埋头苦干、探索创新，不断挑战油田开发极限，为大庆油田连续27年年产原油5000万吨以上提供了重要的科技支撑，创造了世界同类油田开发奇迹。去年9月，我校校友王启民获得“人民楷模”国家荣誉称号。同学们，当今时代，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。希望你们继承发扬老一辈石大人惟真惟实的品质，在诱惑面前不投机，在机遇面前不保守，在挑战面前不动摇，求真务实、奋发图强，做创新路上的追梦人。

期待你们勇于追求卓越，做幸福人生的奋进者。在充满变革的未来，封闭和僵化没有任何出路，唯有以开放的胸怀和卓越的追求，敢于自我革新、自我超越，才能与国家发展、社会需求、时代进步同频共振，最终成就一番事业。幸福的人生，从不眷顾安于现状者，从不等待不思进取者，而是永远属于追求卓越的奋进者。同学们，你们大学期间拼搏进取，用行动诠释了追求卓越的精神，也品尝到了今日学业有成的幸福。在今后的人生道路上，希望你们珍惜韶华、奋发有为，从卓越走向卓越，成就幸福的人生、奋进的人生、值得尊敬的人生！

同学们，志士惜日短，奋斗路正长。时光匆匆，前路漫漫，千言万语，归结为一句话，愿你们以家国同心涵养大气，以艰苦奋斗涵养志气，以惟真惟实涵养才气，以追求卓越涵养锐气，永远做一个值得尊敬的石大人。无论你们身在何方，母校永远是你们的精神家园。母校将与你们共同奋斗、一路同行！欢迎你们常回家看看，学校将用庆功的美酒来弥补未能给你们拨穗正冠的遗憾！

(责编：李依环、岳弘彬)