清华大学校长邱勇:用一生去坚守不可放弃的职责

中国科学院院士、清华大学校长邱勇（学校供图）

人民网北京6月22日电 今天上午，清华大学“云端”举行2020年研究生毕业典礼。中国科学院院士、清华大学校长邱勇寄语毕业生：“士不可以不弘毅，任重而道远。”面对百年未有之大变局，站在人类社会发展的关键十字路口，新时代的清华人必须肩负起时代赋予的使命，砥砺成长、不改初心，用一生去坚守不可放弃的职责，奉献社会、服务人民，不负韶华、追求卓越，努力开创更加美好的明天！

邱勇题为《用一生去坚守不可放弃的职责》的演讲全文内容如下——

六月的水木清华，云影澹荡，荷叶田田。由于疫情影响，今天，我们举行清华历史上第一次“云上”毕业典礼。我相信，这场特殊时期的毕业典礼对所有同学都具有特殊的意义，一定会给你们留下终生难忘的记忆。我代表学校，向经受考验、顺利毕业的同学们表示热烈的祝贺！向关心支持你们的亲友们和付出辛勤汗水的老师们致以衷心的感谢！

2020年，来势汹汹的新冠肺炎疫情给全世界带来了前所未有的挑战。在党中央的坚强领导下，全国人民众志成城、全力以赴，国内疫情防控取得重大战略成果。在世界范围内，各国人民风雨同舟、守望相助，汇聚了同疫情斗争的宏伟力量。在这里，让我们向所有在抗击疫情斗争中牺牲的烈士和不幸罹难者致以深切的哀悼，向所有为抗击疫情付出努力、作出贡献的人们致以崇高的敬意。疫情是一次重大的历史考验，也是一次重要的人生考验。在过去的几个月中，你们克服重重困难，开展“云端”实验、异地实验，高质量地完成了学位论文；你们主动担当社会责任，参加各类志愿服务，用实际行动为抗击疫情作出自己的贡献；你们积极参与疫情防控科研攻关，把毕业论文写在了科研战疫的第一线。面对疫情这场大考，你们以迎难而上、创新敢为的勇气和坚韧不拔、顽强拼搏的精神，交出了精彩的毕业答卷，展现了新时代清华人的风采。同学们，清华为你们感到骄傲！

在清华109年的发展历程中，在每一次重大考验面前，自强不息的清华人总是怀着对国家和民族高度的责任感，挺立风骨、坚守担当，努力在危机中育新机、于变局中开新局。在1936年，国难当头之际，梅贻琦校长郑重宣告：“大局虽不可知，然而吾人自己之职责，决不可放弃。”疫情面前，清华大学始终把师生的生命安全和身体健康放在首位。全校师生团结奋进，以坚强的意志和有力的行动，实现了延期开学、如期开课，打造了一个充满热情、温情与智慧的“云上”清华，筑就了新时代教书育人的新气象。一所大学，永远要把教书育人作为不可放弃的职责。只有承载着使命与担当的教育才能拥有无穷的力量，才能守护生命的茁壮成长、塑造人类的美好未来。

同学们，你们即将开启人生新的征程，你们也必将拥有属于你们自己的、不可放弃的职责。职责是分内之事、应尽之责，是身份和岗位所赋予的重任，更是个体内心的坚定信念和无悔选择。人生的职责源于对事业的追求、对家庭的责任、对社会的承诺，更源于对国家、对民族深深的热爱与忠诚。作为清华人，你们要把奉献社会、服务人民，不负韶华、追求卓越作为自己一生不可放弃的职责，在实现民族伟大复兴、人类文明进步的历史进程中绽放绚丽的人生光彩。

坚守不可放弃的职责，你们要在长期的历练中增长才干。历练是成长的必修课，成功的背后永远是艰辛的付出。一次次摔打、一次次锤炼，锻造出的是尽职担当的过硬本领，是行胜于言的扎实作风。中国载人航天工程的开创者之一王永志学长，1952年考入清华大学航空工程学院。1961年，他从苏联学成回国后不久，就被安排到不同的基层单位锻炼，扎实深入的历练让他全面掌握了火箭各分系统的设计及其制造过程。1964年，在我国第一枚自行设计的中近程火箭发射任务中，他提出了解决火箭射程问题的创新方案，确保了发射任务的圆满成功。在持续不断的历练和成长过程中，王永志学长也被赋予了越来越重要的职责。他先后担任运载火箭系列总设计师、中国载人航天工程总设计师，获得2003年度国家最高科学技术奖。“岁不寒无以知松柏，事不难无以知君子。”同学们，你们要在担当中历练，在尽责中成长，在只争朝夕、不负韶华的拼搏奋斗中成就有意义的人生。

坚守不可放弃的职责，你们要在关键的人生选择中坚定初心。人生充满了各种不同的选择，关键的选择决定了人生的方向。想要作出正确的人生选择并不容易，困难、诱惑、充满不确定性的未来，都可能让人犹疑、迷茫和摇摆。选择是比较之中的取舍，是思考之后的行动。决定选择的是内心的价值标尺，而擦亮这把标尺的是矢志不渝的初心。《孟子》有言，“大人者，不失其赤子之心者也。”初心是至真至纯的赤子之心，坚守初心就是坚守职责。无论作出怎样的人生选择，肩上的职责永远不舍，肩负的使命必须达成。同学们，你们要守护好自己的初心，在壮阔的人生道路上笃定前行。

坚守不可放弃的职责，你们需要投入一生的真情、付出一辈子的努力。一生的真情，意味着无私无妄、坦坦荡荡，意味着光明磊落、高尚恒久。一辈子的努力，意味着不讲条件、不讲得失，意味着全力以赴、始终如一。习近平总书记指出：“每一代青年都有自己的际遇和机缘，都要在自己所处的时代条件下谋划人生、创造历史。”同学们，你们是同新时代共同前进的一代，这个伟大的时代为你们提供了广阔的人生舞台。你们要用长远的眼光、用一生的追寻，去做超越个人价值的事，去做有长远意义的事，用自强不息的奋斗、持之以恒的努力，在时代洪流和历史伟业中书写不平凡的人生。

“士不可以不弘毅，任重而道远。”面对百年未有之大变局，站在人类社会发展的关键十字路口，新时代的清华人必须肩负起时代赋予的使命，砥砺成长、不改初心，用一生去坚守不可放弃的职责，奉献社会、服务人民，不负韶华、追求卓越，努力开创更加美好的明天！

亲爱的同学们，今天是你们人生中的重要时刻，也许这场“云上”毕业典礼不够完美，甚至因为没有学位授予仪式而显得不够完整，但它所承载的意义与希望，不仅没有削弱，反而更加凸显。尽管疫情还未散去，但我们始终坚信人性的善良、社会的正义终将战胜一切苦难，开放包容的时代潮流永远不可阻挡。我们也坚信，当下一次危机到来的时候，更加成熟自信的你们，一定会更好地担负起历史的重任，用你们卓越的表现，为社会、为休戚与共的人类命运共同体贡献力量！

同学们，今天是一个让人眷恋的日子。我希望你们记住，清华永远是你们温暖的家！

(责编：李依环、熊旭)