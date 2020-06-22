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人民日报评论：斩断黑手，救救孩子

禾  立

2020年06月22日08:28  来源：人民网－人民日报
 

　　止住香港教育乱象，当务之急就是要斩断这些伸入校园的黑手，还孩子们一个安静的校园。

　　从国家层面推动涉港国家安全立法的决定，给香港带来久违的清朗之气。但也有人贼心不死，甚至妄图把学生裹挟进政治及违法的旋涡。

　　近日，“香港众志”以所谓“中学生行动筹备平台”的名义发起“罢课公投”，再次把黑手伸向学校，企图把学生当作阻止立法的“炮弹”和“工具”。这引来香港各界的反对和谴责，国务院港澳办和香港中联办也纷纷发声呼吁：斩断黑手，救救孩子。

　　自去年香港“修例风波”发生以来，一些不谙世事的学生被蛊惑、怂恿，扔下书本、冲向街头，参与激进暴力活动，整个社会都倍感痛心和忧心。莘莘学子向往的香港中文大学、香港理工大学，一度沦为暴徒的“战场”和“兵工厂”，黑影憧憧、硝烟弥漫。一些本该在校园中学习知识、健康成长的孩子被煽动、引诱，以致是非不分，走上违法犯罪、破坏家园、对抗国家的黑暗之路，本该有的美好前途毁于一旦，他们的家庭因此与痛苦相伴。

　　种种乱象背后，是谁在操弄？是谁在获利？有教师扭曲史实，宣称鸦片战争时英国侵略中国是为了帮助中国禁烟；考评局出题企图诱导学生得出日本侵华“利多于弊”的荒谬结论；“黄师”仇警煽暴，诅咒“黑警死全家”，甚至亲身带学生到暴乱现场；“港独”组织渗透校园，煽动学生罢课推所谓“公投”……他们公然将黑手伸入校园，使得各种歪理邪说侵入校园、荼毒学生。他们的目的就是把莘莘学子作为“政治燃料”，把校园作为“极端思想”的“温床”和“黑暴”的“训练基地”，以达到其不可告人的政治目的，其用心何其歹毒！其行为何其卑劣！

　　止住香港教育乱象，当务之急就是要斩断这些伸入校园的黑手，还孩子们一个安静的校园。

　　值得肯定的是，香港教育界正在积极行动。香港特区政府教育局近日发布公告表示，将落实新入职教师培训，内容涵盖教师专业身份的角色、价值观及操守，本地教育政策，国家及国际教育发展等，还致函全港中小学校长，不允许任何模式的罢课，并要求学校对教师有违专业的行为采取纪律行动。针对企图蔓延至学校的“港独”“黑暴”“揽炒”活动，教育部门和学校必须理直气壮地把规矩用起来，坚决依法依规把它们踢出校门，不能有丝毫讨价还价的余地。

　　要彻底斩断黑手，更关键的是要建立健全与“一国两制”相适应的教育体系。在培养合格国民、厚植家国情怀这个大是大非问题上，只有“一国”之责，没有“两制”之分。香港特区政府对办好教育负有义不容辞的责任，教育部门必须恪尽职守、坚定改革，加强宪法和基本法教育，加强国家安全教育，加强国民教育和国情教育。

　　斩断黑手，守护孩子，还亟须全社会凝聚共识、行动起来。家长要以身作则，以良好的家庭环境感染孩子；教师要秉持师德，以正确的价值观念引导学生；学校要正本清源，以和谐的校园环境保护学生。只有所有香港人都行动起来，一齐向伸向教育和孩子的黑手说不，才能守护好孩子的未来，守护好香港的未来。

　　《 人民日报 》（ 2020年06月21日 06 版）

(责编：李依环、熊旭)
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