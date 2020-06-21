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期待毕业季留下温暖注脚（行与思）

于洪良

2020年06月21日05:06  来源：人民网－人民日报
 

　　随着疫情防控进入常态化，一手抓线上教学质量不放松，一手抓毕业生安全毕业离校，成为当前全国各地高校面临的主要任务。为此，大学管理者、全体教师、每一位大学生，都应切实担负起职责使命，用责任担当和行动自觉贡献一分力量。

　　“理解”一些。对于广大毕业生来说，见证和亲历了这场突如其来的新冠肺炎疫情，对“众志成城”“共克时艰”有了更为深刻的理解。面对这个特殊的毕业季，对学校的制度安排多一些支持理解，对院系的部署规定多一些落实执行，多一分换位思考，多一点宽容包容，才能始终乐观、自信、从容。

　　“紧张”一点。当前，“外防输入、内防反弹”的风险和压力持续存在。在正常学习生活的同时，绷紧弦、不松懈，保持健康的生活方式和卫生习惯，静心、高质完成论文答辩，才能为大学生活画上圆满句号，让青春不留遗憾。

　　“严肃”一分。佩戴口罩、定时测体温、请假报告、扫码打卡……面对严格的疫情防范要求，广大同学当认真对待，慎终如始，用实际行动配合常态化疫情防控，抓紧、抓实、抓细，在心中增添一份爱与责任，涵养一份坚韧与担当。

　　“活泼”一番。尽管由于疫情防控需要，今年的毕业仪式大多从线下转到线上，但形式的变化不会阻断情感的传递。在规则允许的范围内，同学们尽可主动策划、大胆创意，让特殊的毕业季丰富多彩、厚重温暖。

　　拧成一根绳，使出一股劲，共铸一个家。期待这个毕业季，能在广大高校毕业生的成长中留下温暖的注脚。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月21日 05 版）
(责编：岳弘彬)
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