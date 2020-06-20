1071万考生，今年怎么考

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今年高考报名人数1071万人，比去年增加40万人。全国将设考点7000余个、考场40万个。常态化疫情防控下，如何组织高考？高考当天，考生发热、咳嗽怎么办？考试时，戴不戴口罩？今年高考命题有什么变化？

6月19日，教育部举行新闻发布会，介绍高考防疫及组织实施等工作安排。记者获悉，今年高考报名人数1071万人，比去年增加40万人。全国将设考点7000余个、考场40万个，安排监考及考务人员94.5万人。可以说，今年高考是新冠肺炎疫情发生以来，全国范围内规模最大的一次有组织的集体性活动。

中高风险地区考生要全程佩戴口罩

“对参与组考、监考环节的工作人员和考生，要求提前14天进行日常体温测量和身体健康状况监测。考试前要对考点、考场、通道、门把手、桌椅、宿舍等进行全面环境卫生清洁与消毒。发生过疫情的学校，不能作为考点。”国家卫生健康委疾病预防控制局一级巡视员贺青华说。

常态化疫情防控下，考试安全风险依然存在，加上7月初局部地区可能出现高温天气、自然灾害等，今年的高考，不管对考生还是考务人员，都有不小的困难和挑战。

记者了解到，为做好今年高考工作，国家教育统一考试工作部际联席会议增补国家卫生健康委为成员单位。同时，修订高考突发公共卫生事件应急处置预案，增加新冠肺炎疫情防控内容，联合卫生健康部门、疾控机构建立疫情应急处置机制；针对进入洪涝、台风等多发期，着重细化了水灾预案等应对自然灾害的专项预案。

考生发热、咳嗽怎么办？记者获悉，考点入场处的体温监测点会设置多个通道，同时设置凉棚和“体温异常者复检室”，供待检和复检人员等候时使用。“夏季气温高，考生如果紧张，体温可能会有一些误差，设置‘体温异常者复检室’进行复检，也可以缓解考生的紧张情绪。”教育部考试中心党委书记、主任孙海波说。贺青华表示，如果有学生出现发热、咳嗽等症状，由当地的卫生健康部门、疾控机构、医疗机构、专业人员按照预案进行个案研判。可以继续考试、完成考试的学生，按照安排在备用隔离考场考试。

贺青华介绍，原则上要求每10个普通考场设1个备用隔离考场（每考点不得少于3个）。如果考试当天有发热、咳嗽等呼吸道症状的考生，启用备用隔离考场。原则上须一人一间，备用隔离考场不够用时，可采取最前排、最后排或四角排位的方式多人共用一间（最多不超过4人）。

“考生要从普通考场移到备用考场，这个时间耽误了，要请省级教育部门按照事先商定把时间补回来，把转移的时间和专家研判的时间都算上，十几分钟甚至几分钟，对考生也是至关重要的。”贺青华说，当考试科目结束后，负责研判的专业人员要当场简要地向这些考生作出解释和说明，“如果遇到这种情况，希望考生、家长能够理解，这是为全体参考人员和考务人员的健康考虑。”

贺青华提醒考生，准备好口罩、手套、纸巾、速干消毒剂等物品。赴考时，乘坐公共交通工具一定要全程佩戴口罩、建议戴上一次性手套，做好手卫生。“低风险地区的考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，可以自主决定是否佩戴。备用隔离考场和中高风险地区的考生，要全程佩戴口罩。”贺青华说。

高考命题将保持试卷结构、题型题量、考试难度相对稳定

“今年我们将以‘稳’字当头，科学施策、精准施策，高考命题将保持试卷结构、题型题量、考试难度的相对稳定。今年还有高考综合改革首考落地的四个省市，试卷也将在前期统一组织的适应性测试基础上保持相对稳定。”孙海波在回答记者提问时说，要加强高考内容改革与高中育人方式改革以及高考综合改革的协同，按照“一核四层四翼”的考查目标，加强对关键能力的考核。

2020年是高考改革再深化、再攻坚的关键之年。教育部高校学生司司长王辉表示，将稳妥做好“强基计划”组织实施工作，指导各试点高校坚持高标准，规范有序地做好校考、录取等各项工作。继续扩大重点高校面向农村和贫困地区招生规模。进一步统筹资源，完成好高职扩招任务。

“我们将加强考生心理辅导、疏解考生的焦虑情绪，为考点配备必要的防疫物资，做好治安、出行、食宿、卫生等方面的服务，统筹做好考场防暑降温工作，尽量为考生创造一个清凉的考试环境。”王辉说。

贺青华介绍，将对考场考点空调运行情况进行全面检查，开展清洁消毒。普通考场可使用分体空调或中央空调，备用隔离考场须使用分体空调。可使用自然通风、电风扇等设备加强通风。

以最严厉的手段打击考试作弊

高考时忘带身份证怎么办？赴考路上车坏了怎么办？

公安部治安管理局副局长张佐良介绍，各级公安机关将开通服务考生的3个绿色通道。“居民身份证办理绿色通道”，对需要加急办理、换领身份证的考生优先受理、优先制证、优先送达。目前这项工作已经实施，为高考考生加急办理身份证3.2万余张。“护考绿色通道”，高考期间，各地执勤民警将为忘带身份证、准考证、遇到交通拥堵等困难的考生提供应急通行便利，帮助考生准时到达考场。“救援绿色通道”，对发生故障和交通事故的送考车辆，执勤民警将迅速出警、快速处理，必要时帮助联系车辆转送学生。

记者了解到，在试卷命制、印刷、运送、保管等考试工作环节，将实施一岗多控、人技联防，试卷运转环节全程无死角视频监控、无缝链接。

“我们以最严厉的手段，打击考试作弊。”孙海波介绍，将会同公安、工信、工商、无线电委员会等部门集中开展净化涉考网络环境行动、打击销售作弊器材行动、打击替考作弊行动、净化考点周边环境行动、清理整顿涉考培训机构和助考中介行动等五大专项行动。同时，实施考生身份识别、考试过程视频监控，并运用无线电作弊防控、网上巡查等技术手段，以高科技手段反制高科技作弊。“我们将狠抓考场纪律，加强考场检查和考中巡视，及时防范和处置违规、舞弊行为。”王辉说。

关于高考安保工作，张佐良介绍，考前对考点周边的出租屋、饭店、旅馆等场所进行全面的安全检查，加强治安复杂场所的清理整治，梳理摸排可能影响高考安全的风险苗头，及时消除各类安全隐患。

《 人民日报 》（ 2020年06月20日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)