义务教育保障力度加大

本报北京6月19日电 （记者赵婀娜、张烁、丁雅诵）四川省阿坝藏族羌族自治州壤塘县上杜柯乡中心小学学生桑青卓玛一年前辍学，校长和包村干部曾去家里反复劝说她复学。经过不懈努力，桑青卓玛终于回到学校。本学期，她不仅成绩名列前茅，还当选为学习委员。桑青卓玛说：“我要珍惜宝贵的学习时光！”

义务教育有保障是脱贫攻坚的重要任务，也是“两不愁三保障”的底线目标之一，事关脱贫攻坚的成效和全面小康的成色。教育部聚焦控辍保学核心任务、持续开展控辍保学专项行动、健全精准控辍长效机制，各地建立联控联保责任制，形成合力打好攻坚决战。截至6月14日，全国义务教育阶段辍学学生由2019年5月控辍保学台账建立时的60万人减少至6781人，下降了近99%；52个未摘帽贫困县辍学学生由8.2万人减少至433人，下降了99.5%。

52个未摘帽县是实现“义务教育有保障”目标的主战场，教育部以“三区三州”为决战地，以控辍保学为主攻点，从政策、资金、项目上继续加大倾斜支持，组织精锐力量梳理问题、分工包片、强力帮扶、挂牌督战。据介绍，教育部党组成员指导52个县一县一案完善控辍保学工作方案，指导大班额问题突出的贫困县制定消除大班额工作方案，组织开展教师公益培训项目等。同时，向贫困县定向传输数字教育资源，并组织东部发达地区中小学与贫困县学校建立对口帮扶关系、组织面向贫困县的特殊教育教师线上培训，参与直播人数1.5万多人次。

《 人民日报 》（ 2020年06月20日 01 版）

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