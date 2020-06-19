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教育部：高考期间 中高风险地区考生全程佩戴口罩

2020年06月19日09:00  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月19日电（孙竞）记者今天上午从教育部新闻发布会上了解到，今年高考报名人数1071万人，比去年增加40万。全国将设考点7000余个、考场40万个，安排监考及考务人员94.5万人。

2020年高考是今年首场国家教育考试，也是新冠肺炎疫情发生以来，全国范围内规模最大的一次有组织的集体性活动。国家卫生健康委疾病预防控制局一级巡视员贺青华表示，针对考点、考生、工作人员的考前准备，考生的防护要点，考场防疫、消毒与防护以及考试过程中应急处置等方面，已制定细化的操作流程和指导措施。

所有参与人员提前14天监测身体健康状况

贺青华介绍，对参与组考、监考环节的工作人员和考生，要求提前14天进行日常体温测量和身体健康状况监测，做到每天体温测量并记录。对考前和考试中监测、检查发现的考生和工作人员身体异常状况，卫生健康部门、疾控机构、医疗机构指导教育部门做好专业评估，教育主管部门依据专业评估建议，综合研判评估是否具备参加考试和组织考试工作的条件。

设置备用隔离考场  原则上须一人一间

高考过程中，考点入口处将设体温检测点，对所有进入考点人员进行体温测量，同时，设置凉棚和体温异常者复检室，供待检和复检人员等候时使用。

在备用考场的设置方面，贺青华介绍，要求原则上每10个普通考场设1个备用隔离考场（每考点不得少于3个）。当考试当天有发热、咳嗽等呼吸道症状的考生，启用备用隔离考场。原则上须一人一间，备用隔离考场不够用时，可采取最前排、最后排或四角排位的方式多人共用一间（最多不超过4人）。

普通考场可使用分体空调或中央空调

措施要求，对考场考点空调运行情况进行全面检查，开展清洁消毒。普通考场可使用分体空调或中央空调，备用隔离考场须使用分体空调。可使用自然通风、电风扇等设备加强通风。发生过疫情的学校，不能作为考点。考试前要对考点、考场、通道、门把手、桌椅、宿舍等进行全面环境卫生清洁与消毒。

中高风险地区的考生，要全程佩戴口罩

低风险地区的考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，可以自主决定是否佩戴；备用隔离考场和中高风险地区的考生，要全程佩戴口罩。工作人员和监考人员全程佩戴口罩，隔离考场的监考员及工作人员需穿戴工作服、医用防护口罩和一次性手套等，必要时可穿戴防护服。

(责编：孙竞、熊旭)
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