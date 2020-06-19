河南省焦作市特殊教育学校全力保障单招高考升学

单招高考升学是特殊教育学生接受高等教育、享受教育公平的重要渠道，党的十九大郑重提出了要“办好特殊教育”，河南省焦作市特殊教育学校将特教的单招高考升学当做“办好特殊教育”的具体体现，历来高度重视，特别是在当前疫情防控常态化情况下，积极作为，协调多部门进行坚强保障，6月18日上午8：00，随着首批参加远程视频高考的学生考场入座完毕，焦作市特殊教育学校2020单招高考升学工作的大幕正式拉开。

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，使春季返校复学一拖再拖，正常教学无法进行，更对焦作市特殊教育学校面临高考升学的聋高三学生复习备考带来严重影响。2月份，该校党支部书记赵慧娟将聋高三的高考升学列为疫情防护期间一项重要工作来抓，亲自谋划，亲自部署。为了保证高考学生的学习效果，专门成立了由干部和党员组成的点对点辅导组，对高考学生进行一对一的专业辅导，及时答疑解惑，全力做好高考学生专业指导和后勤保障，力求让每个孩子都能顺利圆梦大学，实现心中的梦想。

十年寒窗苦读，只为一朝检验。疫情防控常态化条件下，2020年的单招高考升学只能采用远程考试方式进行。为保障学生不受影响考出真实水平，考点各项准备工作必须做到万无一失，6月17日早上7：50，连续几天的雨势丝毫没有减弱的趋势，赵慧娟一大清早便冒雨带领中层以上干部到综合楼三楼的考场对学生线上模拟考试的情况进行再一次的全面排查，为参加高考的学生加油打气。

为确保学生远程考试期间网络通信、考场用电等不出意外，赵慧娟亲力亲为，联系焦作市电化教育中心和焦作市供电公司等单位为考试支援护航。焦作市电化教育中心为了保障考场远程网络通信正常，将原本进行的焦作市教育城域网中心机房线路改造暂停延期。

6月17日下午，焦作市供电公司郊区客服中心副主任张鹏、王褚供电所所长孟宪斌冒雨到场协调，从线路检测到应急设备调试，直到全部设备人员到位，才冒雨离开。为学生营造一个健康、公平、平稳、温馨和安全的高考环境提供了坚强的后盾。

只要心中有梦，便有希望；只要付出，便有收获。校方表示，相信在学校上下凝心聚力、助力学生高考的大爱付出，必能浇灌出娇艳的绚丽之花。也祝愿焦作市特殊教育学校每位高考学子都能不负十年寒窗，人人笔下生辉。（艾慧）

（本文图文由焦作市特殊教育学校提供）

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