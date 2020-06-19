北京第二外国语学院校长计金标寄语毕业生：在平凡中创造不凡

人民网北京6月19日电 6月18日，北京第二外国语学院2020届学生毕业典礼通过在线方式举行，2000余名毕业生在各自天南海北的家中，与母校“云告别”。校党委书记顾晓园，校长计金标，副校长李小牧出席典礼，副校长张严主持典礼、学校师生、学生家长及社会各界人士约6万人观看直播。

校党委书记顾晓园从直播留言区中抽取毕业生，赠送学校吉祥物公仔

“标哥确实想你们了。”在整个发言过程中，计金标几次真情流露，“这是我第一次在毕业典礼上对着镜头，而不是身着学位服的你们，还真是有点不习惯，也不知镜头另一端的你们是胖了还是瘦了。在跨年晚会上，你们亲切地叫我‘标哥’。这一切对我来说，仿佛就发生在昨天。”

“由于疫情，让今年的毕业季，显得有些仓促。本想着等到春天海棠花开、梧桐树绿，一定能和同学们相聚，可没想到还没开学就要毕业了。我知道你们这一届‘太难了’，本该穿着一身正装出现在职场，没想到珊瑚绒睡衣一穿就是半年；本该在图书馆为论文码字，却不得不在家陪爸妈研究电饭锅蛋糕。但这么多特别的经历似乎也昭示着，你们是‘特别’的一届毕业生。”计金标在寄语时表示，“希望你们能逆风起飞，在风雨中积蓄力量。希望你们能仰望苍穹，在平凡中收获不凡。希望你们能历尽千帆，仍不改少年热血。”

在北京第二外国语学院2020届线上毕业典礼上，校长计金标寄语毕业生

为了弥补2020届学生没有拨穗仪式的遗憾，计金标承诺，学校2021年将为2020届毕业生开设“专门通道”，由校长亲手为返校学生拨穗；同时，学校给毕业生提供的包括就业指导等在内的各类服务不会随着毕业而“断线”，将继续为大家助力。

校长“隔空点名”历数优秀学生事迹、校领导宣读毕业决定和学位授予决定、校友送祝福、中外师生代表依次发言……和传统毕业典礼一样，这场“云毕业典礼”充满仪式感。与传统毕业典礼不同的是云典礼有更强的交互性，师生可以通过直播留言区实时互动，表达毕业感受，既弥补了学生无法返校的遗憾，也让学生体验到了线上交流的乐趣。

计金标从直播留言中抽取毕业生，送出“校长有约”门票

典礼上，学校领导还从留言中随机抽取“幸运儿”，赠送学校吉祥物公仔和“校长有约”门票。凡是拿到“校长有约”门票的毕业生，在疫情结束之后可以预约与计金标校长共进午餐，参加学校的跨年晚会，还可以完整再体验一天“大学生活”。这些奖品将和毕业生的证件、物品等一起，由学校安排寄出。

“互动的抽奖环节之中，我惊喜得知自己抽中了与校长共进午餐的‘福利’，不能返校的遗憾被冲淡了许多，”2020届研究生毕业生胡婷玲说，“此刻动力满满，我会带着老师和同学们的祝福，勇往直前。”

(责编：熊旭)