疫情突变 北京百万中小学生积极应对

6月18日7：50，北京市海淀区初二学生小冯同学已坐在电脑前，静静等待10分钟之后开始的网课。与小冯同学一样，从昨天起，北京市130多万中小学生离开学校返回家中开启线上学习。

16日晚间，北京市突发公共卫生事件应急响应级别由三级调至二级，紧接着，北京市委教育工委、北京市教委宣布，从6月17日起，中小学各年级一律停止到校上课。

变化是突然的。因为疫情的影响，北京市最早复课的高三年级返校时间刚刚1个多月，小学四五年级返校时间仅有1周。北京市中小学生能适应这样的变化吗？

据小冯同学的父亲介绍，学校的停课通知是6月16日23：00收到的，23：10老师便把网课的课表发到了家长群里，第二天早上8：00，小冯同学开始了第一天的网课学习。

跟几个月前第一次上网课相比，不少学生更淡定了。“上一次刚开始上网课时，分配不好时间，一个上午想把一天的课都上完，结果饭都吃不好。现在我可以安排好节奏了，每上完一门课我就先把这门课的作业写完，再上下一门课，这样思路连贯，而且还不会那么累。”小冯说。

为了让学生更加顺利地度过重新开始的线上学习，北京市教委特别提出，“不得赶进度和加重学生学习负担”，同时明确小学一二三年级不组织期末考试，其他年级探索更多方式进行考试和考察。

与学生类似，采访中，不少学校老师也表示，对再次回到线上教学并没有上一次的压力。“对于这次线上和线下教学的衔接，各学校各学段的老师手头的资源、技术水平和在线沟通的熟练程度，远比两三个月之前要熟练得多。”北京市教委新闻发言人李奕说。

随着疫情的发展，北京的线上教学经历了应急阶段、启动网上学科教学阶段、陆续返校复课阶段，再到重新回到线上教学阶段。

疫情刚刚发生时的线上教学处于应急阶段，各个学校各自为战，更多的是把学生稳住，教学主要是对上学期所学知识的巩固，没有开展新的学科教学。经过两个月的磨合，从4月13日起，北京市开启了网上学科教学阶段，课程按照一学期的教学计划逐步推进。4月27日，高三学生返校复课，之后，北京各中小学分批次返回学校。此时，北京市各中小学并没有完全停止线上教学，而是开始尝试线上线下教学相结合。

“北京的线上教学已经从权宜之计变为线上线下混合教学的新模式。”李奕说，因为有了线上线下教学相结合的探索，北京市将会利用接下来的假期，组织教师做好下学期线上线下教学相结合的双重准备。

这次疫情形势的突变对于正在备战中高考的初高三学生来说，影响是最大的。他们不仅在前期的复习中缺少了与老师面对面的沟通，现在的考前冲刺，又因为疫情不得不选择在线上完成。

北京市要求各区各学校要有专门的工作方案，做好中高考前最后阶段的在线辅导、答疑和模拟练习，利用线上教学的优势，加强对学生的个性化辅导，分科、分层、分类进行，提高复习的精准性、有效性。

其实，从疫情刚一开始，北京市便开始给全市初高三年级学生提供在线答疑服务。据该免费答疑平台工作人员介绍，截至5月31日，共有4997名初三和高中学生在平台上提出了近11.1万个问题，共有1724名老师在线给出了近30.1万个答案。

现阶段，如何调整初高三学生的心理状态变得更为重要。“当前，对于孩子来说，心理的调整、学法的指导比专门聚焦某门学科、某个知识点更为重要。”北京市远郊区县某校一位初三年级班主任刘老师说。

这种调整从疫情初期就开始了。北京市组织由北京教育学院、北京教育科学研究院、北京师范大学等高校、教科研单位和各区心理健康教育教研部门，组建131人的专家团队，为全市中小学师生开展心理健康服务。

初高三学生返校复课后，很多学校也组织教师对他们继续进行心理辅导。“我每天都会抽20分钟到半个小时召开一个小班会，解决同学的困扰，并且跟每名同学进行了单独的谈话，从学生5月11日返校到6月16日，正好谈完了一轮。”刘老师说。

6月16日夜间，刘老师在学生群中写下了这样几句话：相信大家明天起的居家学习一定能及时调整好心态，利用手头的资料和过往的空中课堂资源进行复习。我也安排学科老师在上课时间做好答疑准备，你可以随时网络联系答疑。办法总比困难多。如果遇到困难，刘老师愿与你们站在一起，我们共同解决。

本报北京6月18日电 记者 樊未晨

中青报·中青网记者 樊未晨 来源：中国青年报

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