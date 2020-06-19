人民网>>教育>>滚动新闻

八部门：继续通过出国留学渠道培养各类人才

2020年06月19日08:23  来源：中国青年报
 

本报北京6月18日电（记者 叶雨婷）记者今天从教育部获悉，日前，《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》（以下简称《意见》）正式印发。《意见》指出，要着力破除体制机制障碍，加大中外合作办学的改革力度，优化出国留学工作布局，做强“留学中国”品牌，鼓励开展中外学分互认、学位互授联授。《意见》重申，将继续通过出国留学渠道培养我国现代化建设需要的各类人才。

《意见》提出，要提升我国高等教育人才培养的国际竞争力，加快培养具有全球视野的高层次国际化人才。推动职业教育更加开放畅通，加快建设具有国际先进水平的中国特色职业教育体系。提高基础教育对外开放水平，培养德智体美劳全面发展且具有国际视野的新时代青少年。

《意见》指出，将改进高校境外办学，改革学校外事审批政策，持续推进涉及出国留学人员、来华留学生、外国专家和外籍教师的改革。将鼓励开展中外学分互认、学位互授联授，扩大在线教育的国际辐射力。同时，通过“互联网+”“智能+”等方式，丰富中西部地区薄弱学校的国外优质教育资源供给。

新冠肺炎疫情给海外留学人员的健康和安全带来挑战。教育部国际司（港澳台办）负责人指出，疫情对出国留学的影响将是暂时的，为克服疫情影响，教育部将积极开拓优质教育资源合作渠道，拓展出国留学空间。

该负责人表示，新冠肺炎疫情暴发以来，教育部时刻牵挂、关心海外留学人员的健康和安全，坚决落实党和国家对海外留学人员的关心关爱，持续做好防疫指导、物资保障、患者救治、心理支持、困难帮扶、安全保护等工作，尽最大努力维护广大留学人员的切身利益和合法权益。随着毕业季来临，教育部面向留学人员及时发布招聘信息和优惠政策，采取线上线下相结合的方式为广大留学人员组织招聘活动，第十五届“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛已如期在线启动。

针对来华留学生的问题，该负责人指出，《意见》提出做强“留学中国”品牌，归根到底要提高来华留学教育的质量和管理水平。《意见》重申，要实施好《来华留学生高等教育质量规范（试行）》，这是指导高校开展来华留学教育的基本规范。

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved