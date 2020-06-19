八部门：继续通过出国留学渠道培养各类人才

本报北京6月18日电（记者 叶雨婷）记者今天从教育部获悉，日前，《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》（以下简称《意见》）正式印发。《意见》指出，要着力破除体制机制障碍，加大中外合作办学的改革力度，优化出国留学工作布局，做强“留学中国”品牌，鼓励开展中外学分互认、学位互授联授。《意见》重申，将继续通过出国留学渠道培养我国现代化建设需要的各类人才。

《意见》提出，要提升我国高等教育人才培养的国际竞争力，加快培养具有全球视野的高层次国际化人才。推动职业教育更加开放畅通，加快建设具有国际先进水平的中国特色职业教育体系。提高基础教育对外开放水平，培养德智体美劳全面发展且具有国际视野的新时代青少年。

《意见》指出，将改进高校境外办学，改革学校外事审批政策，持续推进涉及出国留学人员、来华留学生、外国专家和外籍教师的改革。将鼓励开展中外学分互认、学位互授联授，扩大在线教育的国际辐射力。同时，通过“互联网+”“智能+”等方式，丰富中西部地区薄弱学校的国外优质教育资源供给。

新冠肺炎疫情给海外留学人员的健康和安全带来挑战。教育部国际司（港澳台办）负责人指出，疫情对出国留学的影响将是暂时的，为克服疫情影响，教育部将积极开拓优质教育资源合作渠道，拓展出国留学空间。

该负责人表示，新冠肺炎疫情暴发以来，教育部时刻牵挂、关心海外留学人员的健康和安全，坚决落实党和国家对海外留学人员的关心关爱，持续做好防疫指导、物资保障、患者救治、心理支持、困难帮扶、安全保护等工作，尽最大努力维护广大留学人员的切身利益和合法权益。随着毕业季来临，教育部面向留学人员及时发布招聘信息和优惠政策，采取线上线下相结合的方式为广大留学人员组织招聘活动，第十五届“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛已如期在线启动。

针对来华留学生的问题，该负责人指出，《意见》提出做强“留学中国”品牌，归根到底要提高来华留学教育的质量和管理水平。《意见》重申，要实施好《来华留学生高等教育质量规范（试行）》，这是指导高校开展来华留学教育的基本规范。

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