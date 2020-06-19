缺席毕业照的我们 被捕捉进幽邃的历史

疫情之间的毕业季，有点难，有点未知。许许多多的“史无前例”，让这一届毕业生的“打怪升级”之路格外坎坷，也让这个毕业季令人难以忘记。无论最后他们迎来怎样的告别和落幕，给2020年毕业季留下记录，都算是另一种意义上的特别纪念。

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一年前，大概也是这个时候，我参加了研究生舍友的毕业典礼和毕业聚餐。彼时，因为出国交换而延期毕业的我，看着身边的同学和朋友们面对离别，踌躇满志地准备走向下一个人生阶段，忍不住畅想：自己的毕业季，该会是什么样子？

我想，我应该有机会站在如论讲堂的舞台上，等待最敬爱的导师为我拨穗；我想，我应该会在课堂里，安心地聆听学院老师为我们上的最后一课；我想，我会和大家一起拍一张笑脸洋溢的大合照，待到出走半生归来之后，我们也能凭借当初的青涩模样认出你我。

我还想过：至少应该约三五好友小聚一下，在最爱的餐厅大快朵颐；叫上几个相交莫逆的辩论队友，打一场认真而不留遗憾的告别赛；最后再在夏夜的扑面凉风里，带上冰啤酒与故事，和知交闺蜜一起坐在台阶上，相逢意气为君饮，比肩絮语至天明。我是那么想在熟悉的校园里再走一走，穿上从大一起就心向往之的蓝色硕士学位服，多拍几张好看的照片。总而言之，我最大的心愿，就是和日后必定会怀念的校园，认真地道一个别。

然而，当疫情在2020年不期而至，我才突然意识到：哪怕是如此简单的愿望，有时也会成为奢望。

农历新年的第一天，是从我跟同学决定推迟出国毕业旅行计划开始的。那时大家的想法还很单纯，只是觉得多事之秋暂时不要出远门为好，却没有想到这场旅行恐怕今年都未必能成行。之前的除夕夜，我看完春晚后躺在床上刷微博，外面鞭炮声声，我却猝不及防湿了眼眶。当时已经知道，这场疫情会彻底改变这个春节假期，但大多数人却可能都没有意识到：它对我们的影响，远远比想象中更为严重。

春节之后不久，疫情迅速升级，我们也在“推迟开学”的消息中迎来了一个特殊的毕业季。我们在封闭的小区中，用邮箱与微信跟导师沟通论文的修改，用时兴的线上会议软件上课与讨论，也用互联网努力为抗击疫情贡献一点微小的力量。我看到在线上筹集口罩的朋友，在小区帮老扶幼的同学，也在学院老师的号召下，成了新冠肺炎网络救助通道的志愿者。虽然因为种种原因，我只能在后备群里帮忙转发、反映一些求助信息，但也因此感受到那些一线抗疫工作者的伟大。

交完毕业论文后，我们获知：除了毕业生，这学期其他学生很可能无法返校了。此时我才真正意识到，计划中的毕业季活动，大多都难以实现。而更难接受的事实，则是在疫情的影响下，连我最期待的毕业典礼都很可能被取消。虽然略显矫情，可我真的为此十分难过。固然，这一点小小的难过，与很多人在疫情中蒙受的苦难相比根本不值得一提，但从另一个角度，这也警醒了我：大时代下的每一场波澜，都会扩散到哪怕最普通的人身边——无尽的远方，无数的人们，都与我有关。

我也因此意识到了一件事：尽管这是一个充满遗憾的毕业季，却也是一个独一无二、意义深远的毕业季。或许我注定无法拥有一场开在如论讲堂的盛大典礼，却以另一种方式，体会了另类的“毕业典礼”。在这场“毕业典礼”上，可敬的师长们用他们对我们的关心，以及为疫情贡献力量的表率行动，给我们上了生动的最后一课；亲爱的同学与朋友彼此之间关切的问候、以及艰难时刻的互相陪伴，更是足以让人记挂终生的拳拳情意。

我的毕业季没能定格在熟悉的校园里，而是定格在这个特殊的时代背景之下。我与我的同龄人，没有被捕捉进那张毕业大合照里，但是却被捕捉在了幽邃的历史长河之中。

2020年的毕业季，让我们有了比以往更多的不确定感，也让我们在将要离开校园，步入社会的最后关口，得以再次思考自己作为一名大学毕业生、一名公民应有的责任。我从未如此强烈地感受到：自己或许只是大时代下微小的尘埃，但也从未如此强烈地希冀，自己这颗小尘埃也能在时代的画卷上，留下属于自己的一笔。

林诗瑭 来源：中国青年报

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