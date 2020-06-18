大学生毕业云晚会19日举行 30多位歌手将唱响青春

大学四载，光阴滔滔。匆匆道别，转身难忘。疫情之下，今年874万高校毕业生面临着不一样的毕业季：隔屏相望，远程答辩，天南海北，云端合影……他们克服了各种挑战，也收获了更多磨砺和成长。仲夏六月，他们交出了大学四年的合格答卷，迎来人生中的高光时刻。

由人民网、人民智云、人民网教育频道、酷狗音乐、咪咕音乐联合举办的“同学少年 未来向前”2020全国大学生毕业云晚会将于6月19日20点准时与同学们相见。

北京师范大学、天津大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、华中科技大学、重庆大学、西安交通大学、北京邮电大学、内蒙古大学、中国民航大学、香港中文大学（深圳）、山东财经大学、西安工业大学、四川传媒学院等国内15所高校书记校长送来温暖寄语。

武汉大学党委书记韩进说，在这个特殊的毕业季，愿同学们的青春之力继续磅礴，走向祖国最需要地方。中国工程院院士、华中科技大学校长李元元在寄语中提到，你们是历史的亲历者，也必将成为新时代的筑梦人。北京师范大学党委书记程建平寄语毕业生，无论穷达都胸怀兼济天下之志，无论逆顺都坚守教育兴邦初心。北京邮电大学校长乔建永特别提到，青年朋友们生逢其时，重任在肩。要以必胜之志披荆斩棘，以青春之名砥砺前行。

在晚会中，人气歌手陈柯宇、邓典、东方少女、高嘉朗、侯皓中、红格格、简弘亦、李鑫一、李日詹、李行亮、林渝植、刘彬濠、梦然、那吾克热-NW、彭楚粤、SING女团、孙子涵、孙艾藜、宋秉洋、沙楠杰、童珺、田燚、UNINE、汪小敏、王凯、五音Jw、吴奇、谢春花、钟易轩、周延英、朱兴东、左卓、左立等将为同学们唱响青春之歌。

晚会上，还将有13位校园歌手惊喜演出，唱出当代大学生的热爱与美好。

祝福同学们毕业快乐，愿你们拥有“其叶蓁蓁，灼灼其华”的未来，毕业无关别离，相信再见有期。

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(责编：何淼、熊旭)