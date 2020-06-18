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高校2020年高考招生

对外经济贸易大学：三省市新增提前批次招生 多省一批实施零调剂政策

2020年06月18日14:58  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月18日电 （记者何淼）为了在高考前提高招生咨询覆盖面，确保招生政策有效传递到考生，对外经济贸易大学招生就业处近日策划了“线上校园开放日”系列活动，通过H5线上页面、云游校园、学院直播答疑等多种方式，向考生和家长全面介绍学校的办学优势、人才培养特色、就业去向和招生政策。

6月12日上午9点半，“5G高清视频云逛校园”系列节目准时在多个媒体和平台进行直播。环游中，学校国际处、校史馆、体育部、国际学院及图书馆等各部门派专人进行讲解，国际经济贸易学院院长洪俊杰教授、统计学院院长刘立新教授等亲临云游现场介绍学院，法学院和金融学院还分别展示了“模拟法庭”和“金融实验室”，整个节目内容丰富，多角度生动地展示了学校，让人足不出户却仿佛亲临贸大。

据了解，多名考生及家长在留言区表示，一系列开放日活动，让他们对贸大有了更进一步的了解与信任，贸大的复合型、国际化人才培养特色给他们留下了尤其深刻的印象。开放日当天累计吸引超过 97万名考生与家长一起“云游”贸大、参与学院咨询答疑。

学校多部门在云逛校园活动中派专人进行讲解

当日，学校还同步发布了2020年本科招生政策，延续了去年多项利好政策：

1.投档成绩相同情况下的录取规则改变。确定录取专业时，根据各省（自治区、直辖市）考生投档成绩和专业志愿，按照分数优先原则，由高分至低分顺序录取至专业，不设专业志愿级差。投档成绩相同情况下，按照各省级招生主管部门确定的同分排序规则依次进行录取。

2.三省（自治区、直辖市）新增提前批次招生。根据小语种招生计划、专业特色、生源质量等因素综合考量，我校2020年在上海、重庆、安徽新增提前批次计划，考生可在提前批次和本科一批次进行报考。

3.多省本科一批次继续推进零调剂政策。2020年零调剂省份新增上海、青海，零调剂省份数量增加至9个分别为：北京、天津、上海、重庆、海南、云南、陕西、黑龙江、青海。该9省份考生在本科一批次报满6个专业志愿且服从调剂，身体条件符合国家标准，我校提档后不退档且满足其中一个志愿，不会调剂至考生未报考专业；其中北京、天津、上海、海南设置专业组进行招生，若部分专业组包含专业数量不足6个，考生填满专业组包含的所有专业即可满足其中一个专业志愿。

4.北京市设置三个专业组。其中两个专业组不设选考科目，另外一个专业组为物化生任选一门，投放专业包括国际组织基地班、量化金融实验班、经济学类、金融学类、工商管理类、金融工程、精算学、金融数学、经济统计学等热门专业。

(何淼)

(责编：熊旭)
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