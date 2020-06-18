北京师范大学“高中教育创新发展·校长论坛”举办

人民网北京6月18日电 “高中教育创新发展·校长论坛”开幕式暨第一场论坛13日举办。北京师范大学资深教授、中国教育学会名誉会长顾明远先生在论坛上指出，当下高中教育的发展方向要多样化、可选择、个性化，同时，高中的人才培养要以培养有爱国热情、乐观性格、有志向的人才为目标。

顾明远说：“高中教育已经进入了一个新阶段，整体办学水平和普及水平都有了显著提高。我国普通高中的性质是什么，未来将如何发展，应制定怎样的目标，这些都值得探讨。”

国家教育咨询委员会委员、国家教育考试指导委员会委员王本中认为，学生在小学阶段要有兴趣，在初中阶段要有志气，到了高中阶段要有志向。高中教育应为学生生动、活泼、主动的学习，为学生全面而有个性的发展提供“基础性+多样性”的课程体系及体制机制保障系统。高中教育发展模式的基本定位是推动普通高中多样化发展、更新人才培养观念、树立系统培养观念。

“当今教育领域的主要矛盾已经不是解决‘有书读’‘有学上’问题，而是解决‘读好书’‘上好学’问题，高质量、多样化、有特色、可选择是更好教育的主要特征。”广州中学校长吴颖民从我国高中教育的性质、任务与发展目标，高中教育全面普及后的应有形态，阻碍高中多样化特色化发展的原因分析，促进高中阶段教育多样化特色化发展的若干思考四个方面带来了他对高中教育对思考和畅想。

在论坛的对话环节，北京师范大学中国教育创新研究院院长刘坚指出，新时代呼唤高中教育要具有更高质量和更强品质，中央高度重视高中教育发展，但重视程度还“远远不够”。当前高中阶段“重视全面有余，重视个性不足”的现象非常突出，学生高中阶段如何明确志向也是值得深思的话题。刘坚认为，高中阶段仍然存在课程设置的多样性和选择性不够、学生探究自主性不够、考试评价改革亟待突破等问题。

在谈到关于促进学生个性化发展和加强学校自主权的问题时，吴颖民说，校长需要的自主权主要是人权、事权、财权。人权，要建立双向选择体制，在稳定性和流动性、安全感和危机感之间寻找适合教师永续流动的平衡点。事权，要在对学校进行监督的前提下，开放学校进行课程设置和学分认定的权利。财权，在规范的前提下，给予学校在财政资金的分配和使用上一定的自主权，提高财政资金的使用效率。并结合广州中学“课不能排满，要有自习课；每堂课不能讲满，要给学生说话的时间；课后作业不能把学生的时间占满，要有学生自由支配的时间”的原则，分享“提供学生自由空间”的经验，并强调校长一定要尊重和理解教师、学生，尽量满足个性化的需求，提高教师和学生的满意度。

北京师范大学中国教育创新研究院副院长魏锐表示，赋权的前提是尊重和倾听，校长、教师和学生都有个性化的自主权的需求，因此在解决问题时都要做到尊重和倾听，上级管理尊重和倾听校长，校长尊重和倾听教师，教师尊重和倾听学生。同时，赋权不是盲目的，要有一定的审核、监督、评价的机制。

等出席本次论坛。论坛由北京师范大学中国教育创新研究院副院长魏锐主持。除北师大在校师范生和研究生之外，还有来自北京、广东、江苏、河北、山西、福建、贵州、山东、浙江、河南、湖北、甘肃、甘肃等全国各地的教育部门领导、校长、教师、教研员、在读学生等共7200多人线上参与了本次活动直播；至6月15日中午，又有超过1600人观看了视频回放；共计8837人参与。

据悉，本次论坛由北京师范大学未来教育学院、北京师范大学教育学部、北京师范大学中国教育创新研究院、北京师范大学高中教育研究中心联合策划启动，旨在邀请一批不仅有丰富办学理念和思想，而且对高中教育有战略思考，能够为国家未来发展提出政策建议的知名校长，在论坛上分享和研讨在学校办学方面所取得的成绩和经验，探讨高中教育发展要解决的核心问题和途径策略，畅想高中教育未来发展的方向与愿景。

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