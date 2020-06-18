重庆市职业教育学会举行换届选举 张荣当选理事会会长

人民网北京6月18日电 为推动《国家职业教育改革实施方案》更好落地，重庆市职业教育学会6月17日举行第四届会员代表大会第一次会议。重庆市政协原副主席窦瑞华，市教委副主任邓沁泉，中国职教学会常务理事张荣等出席会议，市职教学会第三届理事会副会长姜伯成主持。

重庆市职业教育学会第四届会员代表大会第一次会议现场 李定明摄

会议总结市职教学会第三届理事会的工作，选举产生市职教学会第四届理事会（下称理事会）成员，部署了新一届理事会的工作任务。张荣当选为理事会会长，吕中、朱德全、米仁文等19人当选为副会长，况力当选为理事会秘书长（兼）、法人代表，卜波波等当选为常务理事。

大会审议通过了修改后的《重庆市职业教育学会章程》。市职教学会还为对职教发展作出贡献的第三届理事会成员颁发荣誉证书。

中共重庆市委教育工委委员、市教委副主任邓沁泉 李定明摄

邓沁泉指出，第三届理事会取得了丰硕成果，发挥了重要作用，作出了积极贡献。希望新一届理事会要为政府当好参谋、为教委做好顾问、为企业搭好平台、为会员单位当好帮手，进一步提高职业教育的经济贡献率和社会吸引力，努力办好人民满意的职业教育。

张荣表示，面对新形势、新任务、新起点，深感责任重大、使命光荣，将团结依靠全体会员，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，忠实履行《重庆市职业教育学会章程》赋予的职责，齐心聚力，务实创新，为服务助推市职教改革发展作出应有的贡献。

中国职教学会常务理事、重庆市职教学会理事会会长张荣 李定明摄

张荣还部署了市职教学会的五项重要工作：

第一，强化政治站位，积极服务推动职业院校加强党的建设，大力助推职业院校“三全育人”，服务助推立德树人根本任务更好落实。

第二，强化学术支撑，从更大范围、更多领域、更高层次遴选组建重庆市职业教育学会专家库，大力助推学术科研。

第三，强化跨界合作，充分发挥学会的桥梁纽带作用，集聚各方优质资源，形成跨界合作的新格局。

第四，强化主动服务，从主动服务经济发展，主动服务全局工作，主动服务人才培养等几方面下功夫。

第五，通过打造高端论坛，举办职校人才培养博览会，“三教”改革现场会等强化平台搭建。

（何淼）

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