大连理工大学：计划面向全国招生6260人

人民网北京6月18日电 （记者何淼）大连理工大学是教育部直属的全国重点大学，是教育部与国家国防科技工业局共建高校，2017年入选“世界一流大学建设高校”（A类）。

学校设有6个学部，17个独立建制的学院、教学部，3个专门学院和1所独立学院，共开设88个本科专业；拥有29个一级学科博士点，42个一级学科硕士点，25个博士后科研流动站。

近日，学校就考生和家长关心的学校专业特色及招生方面的热点问题做出了权威解答。

问题一：学校在今年招生专业上有哪些新的变化？

2020年大连理工大学计划招收全日制普通本科生6260人，其中主校区（含大连开发区校区）4960人，盘锦校区1300人，均面向全国31个省份招生。

主校区（含开发区校区）方面：

1、学校为首批“强基计划”招生改革试点高校，主校区新增4个强基计划班，分别为数学与应用数学、应用物理学、工程力学、应用化学，选拔一批有志向、有兴趣、有天赋的青年学生进行专门培养，为国家重大战略领域输送后备人才。

2、主校区新增“马克思主义理论”本科专业，与汉语言文学、广播电视学、公共事业管理、哲学合并为新闻传播学类(人文社科实验班)招生，大类招生计划170人。

3、主校区部分专业合并大类招生：

（1）新设工商管理类(经济管理实验班)，将工商管理、物流管理、金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统5个专业合并大类，招生计划270人。

（2）土木类合并了原水利类专业，包含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术8个专业，招生计划450人。

（3）设计学类合并了原雕塑专业，包含视觉传达设计、环境设计、雕塑3个专业，招生计划65人。

（4）开设电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)，含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能7个专业，招生计划610人。

（5）开设化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)，含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程4个专业，招生计划400人。

4、主校区“机械设计制造及其自动化（中外合作办学）”专业，是我校与美国加州大学欧文分校（UCI）合作开设的，招生计划60人，该专业在上海、浙江、北京、天津、山东、海南、江西单独代码招生，其他省份与应用物理学(中外合作办学)、工程力学(中外合作办学)合并代码招生。

盘锦校区方面：

1、新设环境生态工程(生态与食品工科实验班)，将环境生态工程、食品科学与工程2个专业合并大类，招生计划180人。

2、新设经济学类(经济与商务实验班)，将电子商务、人力资源管理、经济学、知识产权4个专业合并大类，招生计划170人。

3、开设能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)，含能源化学工程、应用化学（工学）、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程4个专业，招生计划240人。

4、“数理基础科学（中外合作办学）”专业招生计划100人，较去年增加40人，该专业是我校与英国莱斯特大学成立的中外合作办学机构——大连理工大学莱斯特国际学院的下设专业，在相关省份单独代码招生。

问题二：在人才培养模式方面，学校有哪些特色？

学校以“实施精英教育，培养精英人才”为培养理念。实施大类招生与培养：学校部分专业按专业大类进行招生，使学生摆脱“一考定终身”的发展局限，为学生营造条件宽松和自主发展的培养环境。

同时，学校开设了“电子信息类”、“化工与制药类”、“机械设计制造及其自动化”和“钱令希力学”四个创新班，培养拔尖创新人才。部分“创新班”按大类招生，学生一年或两年后可在大类内任选专业，免试推荐攻读研究生的比例均不低于50%。

此外，学校还开设“华罗庚班”“王大珩物理基础科学班”“张大煜化学基础科学班”3个理科基础科学班，着力培养理科拔尖人才，数学、物理、化学方面的基础研究和应用研究精英人才免试推荐攻读研究生的比例均不低于50%。

问题三：学校对外交流合作开展情况如何？

学校在“以我为主、开放办学”的国际化战略指引下，积极参与共建“一带一路”教育行动、构建人类命运共同体，，实施“同窗友情”育成计划，与38个国家和地区的274所海外知名高校、科研机构建立了长期、稳定的校际校所合作关系，与日本立命馆大学、白俄罗斯国立大学、英国莱斯特大学、美国加州大学欧文分校设立了合作办学机构或合作办学项目。在学生国际化方面，学校设有专项经费资助优秀学生出国境长短期交流学习，开拓视野，通过国家公派、联合培养、交换学习、短期交流访问、海外实习等360余项海外交流项目，每年派出学生近3000人次。本科毕业生中10%以上出国深造，其中半数以上进入TOP100的世界知名大学。

在合作办学招生方面，学校与美国加州大学欧文分校合作开设“机械设计制造及其自动化（中外合作办学）”专业，招生计划60人；与白俄罗斯国立大学合作开设应用物理学、工程力学两个中外合作办学专业，招生计划80人；与日本立命馆大学合作开设计算机类（中外合作办学）【含软件工程、数字媒体技术】，招生计划210人；与英国莱斯特国际学院合作开设过程装备与控制工程、应用化学（理学）、数理基础科学三个中外合作办学专业，招生计划300人。合作办学专业的具体招生代码和招生计划请以各省公布为准。

问题四：特殊时期，考生和家长如何精准获取学校最新招考信息？

受疫情影响，学校暂时无法与考生及家长直接见面交流，为了让社会更多更全面的了解学校招生信息，大连理工大学招生办通过多种途径，让考生和家长足不出户，就可以全面了解大连理工大学的学校要闻、招生简章、招生计划、专业介绍、录取分数、宣传行程等信息，我们也期望为考生的备考及高考助力，总结起来主要有以下五个渠道：

一是大连理工大学招生网；二是关注“大工招生”微信公众号；三是大工招生考生咨询微信群；四是大连理工大学本科招生小程序；五是招生咨询热线：电话是0411-84708375，工作时间段均有招办老师为大家答疑解惑。

学校对2020届高考学子寄语和期待

大连理工大学希望在这个特殊的高考季，能为考生和家长提供更全面的服务，在此也衷心祝愿每一位考生都能够金榜题名，面朝大海春暖花开，我们在浪漫的大连、在美丽的大工等你来！

(责编：何淼、熊旭)