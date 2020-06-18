童建明：共同推动未成年人事务治理现代化

本报北京6月17日电（全媒体记者李春薇）6月17日上午，最高人民检察院与中国政法大学合作共建的未成年人事务治理与法律研究基地举行揭牌签约仪式，并召开“未成年人事务治理现代化”研讨会。最高检党组副书记、常务副检察长童建明出席并致辞。

童建明表示，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视未成年人健康成长。十九届四中全会提出要进一步健全幼有所育、学有所教、弱有所扶等国家基本公共服务制度体系。党和国家加快推进完善相关法律制度，进一步严密未成年人保护法律规定，为加强新时代未成年人事务治理与法律研究工作指明了发展方向。

童建明指出，检察机关作为国家法律监督机关和参与未成年人司法保护全过程的政法机关，对未成年人司法保护承担着特殊重要责任。新时代人民群众对未成年人保护提出了新的更高要求，未成年人保护面临新形势新问题，与此同时，未成年人检察工作还存在不相适应的地方，尤其是在基础理论、实务应用研究等方面存在短板、弱项，距打造相对成熟稳定的中国特色社会主义未检制度仍有差距。检校共建未成年人事务治理与法律研究基地为加强未成年人司法保护和社会治理，推动法学理论与未成年人司法实务工作有机融合、相互促进开辟了新路径，打造了新平台。

童建明与中国政法大学校长马怀德共同为研究基地揭牌。中国政法大学副校长时建中和最高检第九检察厅厅长史卫忠签署共建协议，并为特聘主任兼首席专家及5位专家代表颁发聘书。根据共建协议，双方将在理论研究、决策咨询、人才培养、学科建设、人员交流等方面开展深度合作，共同着力推动未成年人事务治理现代化。

研讨会上，未成年人事务治理与法律研究基地特聘主任兼首席专家、北京师范大学教授宋英辉等多位专家学者围绕“未成年人事务治理现代化”主题进行研讨交流。

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