陕西杨凌：后稷故里走来“新农人”

拿到土壤分析报告后，方瑜紧急叫停了原定的氮肥采购计划。

33岁的方瑜，在陕西杨凌打造了一个棚栽无花果产业示范推广基地——菲格庄园。

就在他正要签字批准基地氮肥采购计划时，他曾在北大光华同上MBA的同学姜义亮博士拿来了土壤分析报告，上面的一项数据显示，这片基地土壤氮元素超标80%。姜义亮根据土壤分析结果帮他重定了一个施肥方案。

姜义亮是西北农林科技大学的土壤学博士，他和几名博士同学在杨凌创立了锦华生态技术服务有限公司（以下简称“锦华生态”），专门从事土壤分析、环境监测、生态修复等技术服务。此后，姜义亮就被方瑜聘为菲格庄园的土壤体系负责人。

无论是方瑜还是姜义亮，都很难让人把他们和农人联系起来，但他们从事的又都是农业。杨凌农业高新技术产业示范区（以下简称“杨凌示范区”）党工委宣传部部长张小明说：他们是年龄轻、学历高、技术强、观念新的“新农人”。

杨凌示范区是中国农业始祖神农后稷故里，这里有于右任、杨虎城等创立的西北农林科技大学，是农业科技力量雄厚的中国农科城。

在这片承载中国数千年农业历史的地方，涌现出了一大批“新农人”。他们中既有转型农民、返乡人员、退伍军人，也有大学毕业生、归国留学人员、商界精英。依靠杨凌雄厚的农业科技优势、人才优势，他们大胆创业创新，成为后稷故里农业新技术、新模式的创造者、示范者、推广者。

“新农人”引领农业新技术

以3个农学博士为核心的锦华生态，创立于2016年，这个目前只有20多人的涉农企业，服务范围却覆盖全国大半省区。

类似于菲格庄园土壤氮含量超标80%这样的事，今年32岁的姜义亮见得太多了。他在西农大从本科一直读到博士，上学时就常跟随老师做土壤田野调查，了解了我国大部分区域的土地现状。土地盐碱化、风沙化和重金属污染等屡见不鲜，很多土壤亟须得到修复。但是很多农民及很多农业企业都不熟知自己耕地的情况，经常盲目施肥，既严重浪费又加重了污染。

有感于此，姜义亮联合几个学土壤、环境、生态等专业的博士同学，在杨凌成立了技术服务公司，专为农业企业、政府提供专业的环境技术服务。目前，他和团队的足迹已踏遍黄土高原、华北平原和东北平原大部分地区，并成功完成多处土壤的改良与修复。

陕西榆林毛乌素沙地，存在土壤结构性差、保水保肥性差、有机质含量低等问题。姜义亮团队通过新构土体改良技术，有效提升了土壤有机质含量，改善了保水保肥性，改良风沙土地10万亩，种植的马铃薯亩产高达8000公斤。

陕西潼关某地因倾倒重金属废矿渣，水质和土壤受到严重污染。团队根据土壤剖面监测结果，采用原位化学稳定化和植物修复相结合的方案，修复后土壤中重金属达到工业用地标准。

如今在杨凌，姜义亮和团队声名鹊起，他们不仅被很多涉农企业聘为土壤分析和施肥顾问，经常还有农民用瓶子装着自家地里的土让他们帮忙分析。

姜义亮说：“看到那些拿瓶子装土来求助的农民，我们更感到了身上的责任和土壤修复这一领域的广阔前景。”

从国外归来的李劲波，创立了杨凌耘上田园网络科技有限公司。他们开发并运行的农业互联网平台，以物联网、移动互联网、大数据、云计算等技术为核心，通过在田间地头部署各种传感节点，实现农业智慧生产。

李劲波说，系统发现作物生长环境低于最优生长环境范围后，就会通过网络控制水泵、补光灯等设备，自动进行温、光、水、肥的补充和调整，使农业生产实现去人力化。

此前，杨凌一家食用菌企业，将这套系统引入老挝万象的基地：菌棚里二氧化碳浓度过低，系统会自动补充；菇房里湿度过低，会自动触发加湿器。

使用这套系统后，员工经简单培训后就能管理大片种植基地，大大节省了人力物力，人力至少节省50%。目前，已有很多生产种植者、农业专家和设备制造商成为李劲波的合作伙伴，共同致力于农业信息化建设和智慧化生产。

张小明说，杨凌示范区很重视大学生双创培育，除了各项政策支持外，新建成的大学生创新创业基地，可为大学生创业提供“技术导师+创业导师+创业助理”的保姆式服务，带动了一大批有闯劲儿的大学生实现了创业梦。

目前，杨凌已经形成了农科人员、大学生和职业农民三大创业主体。已引进培育创新创业团队780家，其中高新技术企业、科技型中小企业等100多家，累计引进培育大学生企业400多家。

“新农人”助推新农技推广

被陕西省农业厅认定为高级职业农民的马新世，有两大爱好，一是爱钻大棚干农活，二是喜欢在田间地头给农民上课。

当满脸黑红、一身泥点的他出现在面前时，你会觉得他就是一个标准的农民。然而当他滔滔不绝地介绍一个又一个农业新技术时，你又会觉得他是一个农业科学家。

2017年，老马将5家农业合作社整合后，建成集生产种植、休闲观光、技术示范于一体，应用双拱双膜大棚、智慧水利、有机营养枕、生物防控、碳基营养肥等五大技术的杨凌职业农民创业创新园，并担任负责人。

此后他将更多的精力放在了农技示范推广和职业农民培训上。本着“做给农民看”“教会农民做”“帮着农民赚”的原则，他积极培训农民，推广新技术、新经验、新模式。几年来，该园以田间课堂的形式，共带动大学生、返乡人员、自主创业者150多人走上“农创”路，累计培训1520多人次，接待来访者5万多人次。

在老马的指导下，80后杨凌返乡职业农民王艳，全面掌握了在北方大棚种植火龙果的技术，成功在北方种出高品质、高产量的南方水果，产品在市场上供不应求。成功后的王艳，面对众多参观后要求学习的创业者，悉心传授技术，很快又发展成向全国推广火龙果大棚种植技术的服务商。

湖南人刘立志来到杨凌，通过应用双拱双膜大棚成功在北方种植青皮甘蔗并致富。他和王艳等人的成功，在杨凌引爆了“南果北种”热潮。

自从锦华生态成为菲格庄园的土壤技术服务商后，方瑜不仅节省了施肥费用，也更坚定了打造高标准示范园、成为棚栽无花果全套技术服务商的志向。除了从老家浙江带来专业种植技术人员外，依靠杨凌的科技和人才优势，菲格庄园已发展成拥有专业技术团队的无花果智慧种植与新生态农业模式提供商，目前已带动周边6个省20个农业项目。

在杨凌，除了老马的职业农民创业创新园，几乎每个园区都兼顾培育职业农民的职责。目前，累计有14469人获得杨凌示范区颁发的农民技术职称证书，涉及全国22个省份。示范区内已有240名农民通过自主创业当上了“老板”，并带动5000多人就业。

初夏时节，杨凌示范区很多庄园和大棚里，一拨又一拨的参观者、学习者、观光采摘者，来请教问题、洽谈合作，络绎不绝。

在自家园子里，带你参观之后，“新农人”们大都会拿出自产的瓜果和加工成的食品、茶酒与君共品共聊。和一般农人不同的是，他们庄园里一亩地的产值会是普通农田的十倍、百倍，所辐射的地域范围是全国甚至国外。

连霍高速通往杨凌的出口处，矗立着高大的后稷塑像，手拿禾黍的他目光炯炯地注视远方。他脚下这片土地上，一批“新农人”目光所及也是很远很远的地方。

记者 黄博

(责编：何淼、熊旭)