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2020年“三区三州”职业技能大赛将在乌鲁木齐举办

2020年06月18日08:36  来源：中国青年报
 

本报北京6月17日电（记者 桂杰）记者今天从人力资源和社会保障部获悉，2020年“三区三州”职业技能大赛由人社部、新疆维吾尔自治区人民政府联合主办，计划10月在新疆乌鲁木齐举行。

根据人社部印发的《关于举办2020年“三区三州”职业技能大赛的通知》（以下简称《通知》），2020年“三区三州”职业技能大赛项目重点考虑“三区三州”地区经济社会发展和劳动者就业创业情况，选择通用性强、需求量大、从业人员数量较多的职业（工种），并结合承办地区实际设置，共有焊工、汽车维修工、中式烹调师、西式烹调师、客房服务员、导游、育婴员、养老护理员、美容师、美发师10个比赛项目，分学生组和职工组两个组别。学生组选手要求是具有“三区三州”地区户籍或初中、高中阶段教育学校、高等院校学籍的全日制在校学生。职工组选手要求是具有“三区三州”地区户籍或在“三区三州”地区缴纳1年以上社会保险的企事业单位职工。

《通知》明确，鼓励各省（区）赛前将选手集中培训纳入职业技能提升行动范围，由各地按标准落实职业培训补贴政策。获得大赛各比赛项目职工组第一名的选手，经人力资源和社会保障部核准后，授予“全国技术能手”称号。大赛举办期间，还将同步组织2020年“技能中国行”技能展示交流活动。

(责编：何淼、熊旭)
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