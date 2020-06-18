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超九成受访者认为主播有责任传递正确价值观

2020年06月18日08:36  来源：中国青年报
 

近日，山东省聊城市一名男子因涉嫌在网络游戏直播中诈骗未成年人，被山东省冠县人民法院一审判处有期徒刑10个月，并处罚金2万元。新华社供图

网络直播App已经成为人们休闲娱乐的重要平台。疫情期间，人们居家时间变长，直播因此进一步深入到他们的生活中。不过直播行业也一直存在各种乱象。近日，国家网信办、全国“扫黄打非”办等8部门开展网络直播行业专项整治行动。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2007名受访者进行的一项调查显示，73.7%的受访者遇到过网络主播言行不当的情况，87.2%的受访者认为需要加强对网络主播的监管，94.8%的受访者认为主播有责任传递正确的价值观。

受访者中，00后占6.9%，90后占40.7%，80后占40.3%，70后占9.3%，60后占2.3%，其他占0.5%。

73.7%受访者遇到过网络主播言行不当的情况

乔婷（化名）在河南从事新媒体工作，去年年底开始在工作之余做自己的视频类账号，主打美食方向。乔婷会关注其他主播的账号，看他们发布的内容。“有些主播为了博取眼球、吸引流量，会故意制造一些无聊的话题或噱头。我很不喜欢这样的内容，会直接屏蔽”。

在北京工作的李晶觉得，直播平台上不乏一些有趣的、有科普价值的内容，但也有很多炒作的东西。“我就很不喜欢那种卖惨求关注的，这种主播利用大家的同情心赚取流量和收益，很不道德”。

调查显示，84.1%的受访者喜欢看网络主播的节目，73.7%受访者称遇到过网络主播言行不当的情况。

“如果我看直播时，不小心刷到这类内容，就会关掉或标记为‘不感兴趣’，希望系统不再推荐。但是，这种内容数量不少，经常取关一个，过两天又会看到类似的。”李晶说。

在北京某企业做运营工作的梁文（化名）很喜欢玩热门的手游，她关注了一些直播平台上的游戏主播。梁文回忆，她曾取关了一名主播，主要是因为言语不当。“主播在打游戏的过程中，情绪很激动，看到直播间里有人说他策略不对，他就指责队友，还骂人。好好的直播，被弄得戾气很重”。

调查显示，遇到网络主播言行不当的情况时，60.6%的受访者会拉黑该主播或取消关注，46.6%的受访者会公开评论，指出问题，45.9%的受访者会向平台方举报该主播，还有18.2%的受访者会不予理会。

“抗击疫情的这段时间，孩子们上课需要在网上进行，他们中许多人会被网络直播吸引。”中国政法大学传播法研究中心副主任、副教授朱巍分析，网络直播本身是一个综合性的平台，但是在面对未成年人时，有些平台没有落实好主体责任。“比如烟酒、保健品、网络游戏等广告，是不应该向未成年人推介的，但是在网络直播中，还存在这种现象”。

朱巍指出，直播平台上还存在内容方面的问题，比如低俗、软色情、炫富、卖假货等。“一些主播打着瑜伽、健身的旗号，实则在进行低俗表演。这些内容会对青少年身心健康产生不良影响”。

94.8%受访者认为主播有责任传递正确价值观

李晶觉得，需要做好对网络主播的价值引导，“喜欢玩直播平台的人中，不少是青少年，他们的价值观很容易被所接触到的内容影响。有的主播会传递‘一夜暴富’‘读书无用’这种价值观，对青少年的影响很不好”。

“之前我看到新闻报道，有的小朋友打赏网络直播，花光了父母的血汗钱，这样的情况必须要治理。”梁文说，虽然她能够理解主播需要通过用户打赏获得流量和收入，但是主播应该取财有道，行为要符合法律法规和道德规范。另外，平台要约束未成年人打赏主播。

“有些直播平台上，好的内容和作品得不到推荐，打擦边球的东西倒是传播得挺广。” 乔婷觉得，如果任由价值观扭曲的主播在平台上博取眼球，会形成一种不好的导向。

调查显示，94.8%的受访者认为主播有责任传递正确的价值观，87.2%的受访者认为需要加强对网络主播的监管。

李晶认为，网络直播平台应该尽到责任，加强对直播内容的监管，不能一味追求流量，不顾内容质量。

此次国家网信办、全国“扫黄打非”办等8部门开展网络直播行业专项整治行动，将探索实施网络直播分级分类规范，网络直播打赏、网络直播带货管理规则，形成激励正能量内容供给的网络主播评价体系，严厉打击违法违规直播行为，严肃追究相关直播平台责任。

对于治理网络直播乱象，78.9%的受访者建议直播平台加强对内容的审核，64.5%的受访者建议提高主播行业的注册门槛，63.0%的受访者期待对正能量的内容加强推荐宣传，48.8%的受访者希望对言行不当的主播加大处罚力度。

“平台应该落实实名登记，确保未成年人在使用这些平台时，进入到青少年模式中。”朱巍认为，青少年模式中不仅要有对内容的监管，还应该有对各类广告的监管。“有些青少年看直播以前不玩网络游戏，受到游戏直播的影响，满脑子都是游戏，影响正常的学习和生活。对这种情况，应该多注意、加强管理”。

记者 孙山

(责编：何淼、熊旭)
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