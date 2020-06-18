经历“云毕业” 68.0%受访毕业生表示会更珍惜身边人

制图：杜园春

今年毕业季，多所高校组织毕业生进行了线上答辩。“云答辩”“云毕业照”“云毕业典礼”……今年的毕业季让很多毕业生感到特别和难忘。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2505名应届毕业生进行的一项调查显示，64.5%的受访毕业生认为今年的“云毕业”有着特殊的纪念意义。96.5%的受访毕业生表示，如果有机会，想再回学校看看。68.0%的受访毕业生因为“云毕业”更懂得善待和珍惜身边的人，65.2%的受访毕业生觉得“云毕业”让自己有了更强大的适应能力。

64.5%受访毕业生认为今年的“云毕业”有着特殊纪念意义

北京某高校应届毕业生张涵绮（化名）用见证历史、深刻难忘来概括这一年的“云毕业”，“这是史无前例的一个毕业季。若干年后提起，我们是‘战疫’的那一届，一定会对毕业有更深的感触，有着更多属于我们的特别回忆”。

张涵绮说，虽然在大学的最后时光，她没能好好地和老师同学告别，没能以学子的身份再走一遍校园，但也正是因为这些遗憾，让她对校园生活有了更多回味，对于这段青春铭记于心。

“都说大学是最美好的时光，没能给它画上完整的句号，让我心中难免有些失落。”吉林某高校本科应届毕业生陈妙欣（化名）说，我希望疫情过去后，学校能为大家补办一场简单的毕业典礼。

河北某高校学生刘莉莉认为，虽然没有传统的毕业典礼、毕业晚会等形式，但“云毕业”也有很多特别的活动为学生纪念这个毕业季，“例如线上毕业礼、纪念视频，还有很火的抠图毕业照，很有趣，很有个性。”她认为，毕业仪式是为了让大家告别过去、展望未来，通过毕业获得内心的成长才是最重要的。

对于今年的“云毕业”，64.5%的受访毕业生认为它蕴含着特殊的纪念意义，55.9%的受访毕业生认为“云毕业”的一届“见证了历史”，55.7%的受访毕业生认为心理上的“毕业”比形式上的更加重要，49.3%的受访毕业生感慨正是有了一点缺憾，今年的毕业季才更让人难忘。

“今年毕业季，大多数高校的标配就是‘云’。”华东交通大学心理素质教育研究院常务副院长舒曼表示，高校为减少聚集性传染风险、保障学生安全，同时平衡毕业、就业的硬性需求，采取了史无前例的“云毕业”形式，以保证应届生择业、毕业如期进行。

“以往，学生会参加毕业典礼，在礼堂听校长讲话，现场收到毕业证书，同学之间可以拍照留念、写毕业寄语，活动非常丰富。今年虽然是线上毕业，但不管是学生还是高校，都发挥了很大的创造力，想出了个性化的毕业纪念活动。”在舒曼看来，“云毕业”虽然少了些旧的活动，但多了创新性的仪式感。“‘云毕业’体现了时代性。虽然学生们相隔千里，但互联网就能把大家聚在一起，什么都不耽误，这是以往做不到的”。

96.5%受访毕业生想再回学校看看

调查中，96.5%的受访毕业生表示，如果有机会，想再回学校看看。交互分析发现，“云毕业”的受访毕业生这样想的比例（98.2%），高于通过传统形式毕业的受访毕业生（82.9%）。

“等疫情过去，我一定要回学校看看，了却关于毕业的很多小心愿，比如，拍一拍学院教学楼前，我和室友常坐的那片草坪，穿上学士服和最敬佩的导师合影，泡一泡学校的图书馆，再体会一下宁静的氛围和积极向上的学风。”陈妙欣说。

“最近，朋友圈里总有毕业生在感慨，比如，疫情后一定要回去吃学校一家小馆的菜，想回去探望老师，再和一帮同学‘侃大山’，惦记校园里经常遇到的流浪猫……”刘莉莉觉得，今年的毕业生在以自己的方式纪念毕业。

张涵绮已经和几个好玩伴约好，不远的将来，要相聚在学院楼前合照，吃上一顿迟来的毕业散伙饭，尽情地谈论过往，畅想未来。“我还和男友说好，工作后，找机会把毕业旅行补上”。

调查中，98.3%的受访毕业生都与同学做了疫情过后的约定。61.7%的受访毕业生与同学约定疫情过后一起重返校园，60.0%的受访毕业生约定一起拍毕业照，58.0%的受访毕业生约定去探望老师。

68.0%受访毕业生因为“云毕业”更懂得善待和珍惜身边的人

陈妙欣回忆，线上毕业典礼开始的那一刻，她的内心五味杂陈。“失落、激动、感伤……各种情绪都涌了出来。不由得想起自春节以来，自己准备线上答辩、线上面试的情景，感慨万千。经历了这么多，我感觉自己变得更成熟了。有的人，我可能不会再有机会和他们见面了。我决定今后要把握当下，善待在生命中留下美好印记的人”。

“线上面试、线上答辩，我之前想都没想过会有这种毕业形式。但我在没有预告、没有彩排的情况下，尽力去适应和突破，每个环节都完成得不错。”张涵绮说，“云毕业”让她有了更强大的内心去处理遇到的各种情况。

舒曼表示，经历了“云毕业”，大学生从心理上获得了教育和成长。首先，是安全感的提升，从疫情突发，到体验“云毕业”，外界环境改变，大多数学生能淡定从容地应对，充分说明了人的安全感不只来自外界，更来自内心。其次，是情感获得，最后的毕业时光在线上结尾，教会很多学生珍惜当下，珍惜身边的人，懂得享受生活，心胸要豁达，这样才能拥有更多的幸福感。

“云毕业”给今年的应届毕业生带来了什么收获？调查中，68.0%的受访毕业生表示自己因此更懂得善待和珍惜身边的人，65.2%的受访毕业生表示自己有了更强大的适应能力，50.4%的受访毕业生因此培养了更加平和积极的心态，48.3%的受访毕业生因此获得了更强的情绪管理能力。

比起传统的毕业流程，“云毕业”对高校提出了更多要求。调查中，75.2%的受访毕业生认为毕业生线上就业服务工作给学校带来了更大压力，62.5%的受访毕业生认为组织毕业生“云毕业”考验了高校的管理能力，60.1%的受访毕业生认为今年的毕业季要求高校对学生心理健康投以更多关注，40.8%的受访毕业生认为高校要更加注意与用人单位协同合作，为毕业生提供更多就业机会。

舒曼认为，组织“云毕业”是对高校巨大的考验和挑战。“教职人员的工作模式由‘一对多’式切换到‘点对点’式，差异性和细节都被放大，大大提高了他们的工作量，这也对学校统筹管理能力和组织能力提出了更高的要求。通过‘云毕业’，学校应对公共事件的能力得到了全面的提升，也是未来线上校务工作的试水。”

对于妥善做好“云毕业”相关工作，舒曼认为，学校层面，要做好服务工作，重视学生们在特殊时期面对的特殊问题，进行特殊应对。国家层面，要出台相应政策法规，有序引导大学生理性就业。社会层面，要做好学生的“安全员”，落实好法制教育，提高毕业生安全感。“今年大学生就业形势严峻，更要加强防范和监控，不能让不法分子有可乘之机”。

受访的应届毕业生中，男生占52.3%，女生占47.7%。88.6%的受访应届毕业生今年“云毕业”。

记者 杜园春

(责编：何淼、熊旭)