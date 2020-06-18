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88.6%受访应届生今年“云毕业”

2020年06月18日08:34  来源：中国青年报
 

　　制图：杜园春

　　受疫情影响，多地高校明确表示本学期不开学。今年大多数应届毕业生不能有以往那样的毕业仪式：拍毕业照、举行毕业典礼、观看毕业晚会……但他们也有特别的方式纪念毕业。

　　上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2505名应届毕业生进行的一项调查显示，88.6%的受访应届毕业生都是“云毕业”。受访毕业生主要通过参与制作毕业视频、观看线上毕业礼、网购学位服纪念毕业。83.1%的受访毕业生认为今年的“云毕业”最有仪式感。

　　受访的应届毕业生中，男生占52.3%，女生占47.7%。

　　88.6%受访毕业生今年“云毕业”

　　调查显示，88.6%的受访应届毕业生今年“云毕业”。

　　吉林某高校本科应届毕业生陈妙欣（化名）曾计划毕业时要约上一群好友到学校的各个角落拍毕业照。“以前想着，毕业时大家应该都找到了工作，没了学习压力，在学校的最后一段时光，一定过得很愉快，比如聚餐、在跳蚤市场摆摊，最后去跟同学、老师告别”。

　　今年由于疫情，陈妙欣的学校给应届毕业生举办并直播了“云毕业”典礼，辅导员给大家录了一段毕业寄语。她和同学们也热情高涨地参与了各种“云毕业”活动，“最近，我的朋友圈总被同学们的毕业感言、抠图毕业照、校园老照片等刷屏”。

　　北京某高校应届毕业生张涵绮（化名）之前觉得，毕业旅行、毕业晚会、穿学位服拍照是纪念毕业的三大“标配”。今年虽然没有这些纪念活动，张涵绮依然收获了别样的感动。“班长号召同学们提供以前在学校拍的短视频、照片，剪辑制作了班级毕业视频。里面有寝室打闹的画面、课前说笑的画面、食堂饭菜的画面……打开视频的那一刻，我鼻子就酸了，大学时光的点点滴滴浮现在眼前。我很想念同学们。”

　　为了让毕业没有遗憾，张涵绮专门从网上购置了一套学位服，“我还让爸爸妈妈也试穿了，全家一起拍毕业照，特别有意思”。

　　毕业仪式中，哪些最具有纪念意义？调查显示，拍毕业照（69.4%）、穿学位服（66.0%）、举行毕业典礼（63.6%）排在前三位，其他还有：正冠拨穗（42.0%）、观看毕业晚会（41.0%）、吃散伙饭（41.0%）等。

　　今年虽然没有这些活动，受访毕业生依然有其他的毕业纪念形式：63.5%的受访毕业生参与制作了毕业视频，58.5%的受访毕业生观看了学校举办的线上毕业礼，46.2%的受访毕业生网购了学位服，41.0%的受访毕业生抠图制作了毕业照。

　　华东交通大学心理素质教育研究院常务副院长舒曼认为，毕业仪式在一个人的学业生涯中有着特殊的功能和价值，它带着学校和老师的嘱托和希望，让学生自己对这段求学之旅画上句号。“它给学生们留下美好的回忆，也以一种形式告诫学生，珍惜过往，更要用心创造比现在更美好的生活”。

　　83.1%受访毕业生认为“云毕业”更有仪式感

　　“我们制作了毕业视频、和家人拍了毕业照、收藏了线上毕业典礼，这些在以往也是没有的。”张涵绮认为，特别的毕业季，虽然没有了传统活动，但多了很多新的元素。

　　83.1%的受访毕业生认为今年的“云毕业”更有仪式感。

　　“‘云毕业’带来了新的仪式感。比如今年毕业生线上答辩结束后，我们会将答辩画面拍下来传给学生。很多学生都很感动，表示非常有纪念意义，具有珍藏的价值。”舒曼认为，虽然“云毕业”暂时还没有那么饱满的仪式感，但一定会让学生更加懂得珍惜。

　　陈妙欣表示，期盼许久的毕业季最终在“云”上实现，很多规划好的行程都没能实现，多少有些遗憾，心里有些空落落，“也正因为这样，我更加怀念在学校的时光，回忆起在学校的点点滴滴，感觉都是甜的”。

　　张涵绮表示，“云毕业”给了她一次特别的、难忘的毕业体验。“学校在保障学生安全的前提下，让各个流程如期顺利展开，实属不易，我为学校点赞”。

　　85.7%的受访毕业生坦言，最后的校园生活在“云”上结尾，有些遗憾。同时，96.1%的受访毕业生表示理解和支持学校的相关决定。

　　在舒曼看来，今年“云毕业”是无奈之举，青年是最有朝气、最能跟上时代步伐的群体。“云毕业”对毕业生们来说，是新的体验，是发挥他们创造性的契机，是一次很好的成长机会。他希望，大学生面对新变化，要学会正向思考、积极探索、勇于创新，积累过去的经验，期待美好的未来，体会“云毕业”给个人带来的意义。

　　记者 杜园春

(责编：何淼、熊旭)
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