2020年全国计划招聘40余万名教师 希望是你

毕业了

你将如何选择

选择这个职业

你的人生

会关联到很多孩子的人生

无论在寂静的山村

还是在繁华的都市

你阳光的笑容

会温暖他们的心房

你梦想的火种

会点亮他们的希望

他们的成长电影里

会有你的故事

你的青春史诗中

也会有他们的篇章

你是他们的

航标灯、筑梦师、引路人

你会用今天的时光

帮助他们拥有改变世界的力量

2020年全国计划招聘

40多万名中小学幼儿园教师

包括10.5万名特岗教师

详见教育部“24365”校园招聘平台

人民教师

无上光荣

欢迎报名

希望是你

(责编：曹昆)