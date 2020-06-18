2020年全国计划招聘40余万名教师 希望是你
2020年06月18日18:09 来源：教育部网站
毕业了
你将如何选择
选择这个职业
你的人生
会关联到很多孩子的人生
无论在寂静的山村
还是在繁华的都市
你阳光的笑容
会温暖他们的心房
你梦想的火种
会点亮他们的希望
他们的成长电影里
会有你的故事
你的青春史诗中
也会有他们的篇章
你是他们的
航标灯、筑梦师、引路人
你会用今天的时光
帮助他们拥有改变世界的力量
2020年全国计划招聘
40多万名中小学幼儿园教师
包括10.5万名特岗教师
详见教育部“24365”校园招聘平台
人民教师
无上光荣
欢迎报名
希望是你
(责编：曹昆)
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