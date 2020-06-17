要点来了！北京发布各学段防疫及线上教育教学安排

人民网北京6月17日电 （记者何淼）据北京市教委消息，在6月17日上午举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍了北京各学段防疫工作要求及线上教育教学安排。

要点如下——

各学段防疫及教育教学安排

一、各中小学校

一是做好各年级各学科线上教学工作。要求各区按照“一校一策”做好线上教学安排，确保学生线上学习与线下学习顺畅衔接，稳定有序，不得加快进度、加重负担。针对初高三毕业年级，要求各区各校要有专门的工作方案，切实做好中高考前最后阶段在线辅导、答疑和模拟练习。

二是要求学校教职员工正常履职。学校教职员工要围绕学生线上教学和线上答疑辅导等工作履职尽责，具体工作方式、工作地点由学校具体安排。学校要指导教师做好学生心理辅导工作，加强对家长家庭教育的指导和帮助，家校协同共同关注学生情绪变化，做好心理疏导。

三是加强师生健康管理。各区和学校要坚持师生身体健康日报制度，监测师生，特别是初高三年级学生，和与学生共同居住家庭成员的身体状况、体温情况、确诊情况、疑似情况和密接情况。

四是统筹安排好期末有关收尾工作。目前，部分区还没有完成义教入学登记工作，这些区和学校要采取线上方式进行。如果确实需要线下审核的，必须视疫情防控条件允许后方可进行。

二、各在京高校（含高职）

一是全面停止春季学期学生返校工作，各高校要根据学校实际研究调整学校方案，抓紧作出工作部署，学校可以通过线上办理、远程服务等方式，做好毕业生的毕业离校工作。

二是进一步排查校园防控工作薄弱环节，按照市里统一要求，组织专门力量全面开展环境消杀；将校内经营的摊主和管理人员纳入检测范围，尽快完成全覆盖核酸检测。

三是做好口罩、消杀物品等校园防疫物资的储备。

三、各幼儿园和校外培训机构

幼儿园：全市已复园的幼儿园大班停止来园，所有幼儿园不开园；幼儿园招生不要求家长带幼儿现场登记；各幼儿园认真做好食堂管理工作，妥善处置停园后各类食材食品。

校外培训机构一律停止线下课程和集体活动。

线上学科教学安排

一是市级线上优质课程资源持续供给保障教学不中断。市级中小学课程资源将继续在北京数字学校网站，歌华有线和其它网络平台同步提供，供学生点播。各区和学校可按照教学计划有选择地组织学生观看，结合本校教师辅导答疑；也可作为示范课用于教研。

二是重启初高三在线答疑服务切实保障学生居家学习复习。自6月17日起继续向全市初高三年级学生提供在线答疑服务，帮助考生解决在家学习复习中的多样化、个性化问题。

李奕还要求做好四方面落实工作，即强化“四方责任”的落实，市级加强整体统筹和工作指导；落实区级属地责任，统筹指导本区各级各类学校疫情防控和教育教学工作；落实学校主体责任，认真做好应急响应级别调整后各项管理规定，压实责任；落实个人家庭特别是家长的责任。

(责编：何淼、孙竞)