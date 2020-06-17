“小镇做题家”跌入了沉迷学霸人设的陷阱

最近，“小镇做题家”这个新词引发青年群体的共鸣，词源来自豆瓣网的一个聚集5万多名成员的小组。该小组在简介中称，组群的主要功能是给“985”“211”大学的“失败学子”来“分享失败故事”，从而达到“自救”的目的。

所谓“失败学子”，被形象地称为“小镇做题家”，指的是出身村镇的寒门弟子。他们在中学阶段依附于“题海战术”，迫于师长的压力与管教取得优异学习成绩，从而脱离小镇考入一流名校。但在步入大学后，有人感叹错过时代红利，有人学业荒废，哀叹前途迷茫。挣不脱小镇的束缚，进不去城市的围墙，成为他们心态失衡的主要原因。

在一篇题为《小镇做题家：一个211高校学生的命运陷阱》的自媒体文章中，主人公赵韦正是这样一名典型的小镇青年。进入“考试工厂”式高中的他，从学渣到学霸，生生把自己变成一台“做题机器”，终于“鲤鱼跳龙门”升入“211”高校。此后，他却把穷看成人生的原罪，把格格不入的边缘感，完全归咎原生家庭，甚至陷入抑郁，与父母断绝关系。

虽然文章表述主观色彩偏重，却也让很多出身小镇的青年产生强烈的代入感，纷纷在文章下留言称，“内容过于真实，引起不适”“看完泪目”“感同身受”……不少人发出这样的感慨：“出身小城，埋头苦读，擅长应试，缺乏一定视野和资源的青年学子，这说的不就是我吗？”

故事主人公赵韦的结局，显得不太美好。“小镇做题家”的人生高光时刻，真的只停留在高考放榜的那一刻，此后的生活就是一个接一个滑铁卢吗？

不容否认，城乡之间、不同地区之间的教育差异真实存在。但是，比起60后、70后的父辈，90后农村学子获得教育和升学的机会已经大为改善。小升初、初升高、高中升入大学的入学率都有大幅提升。单纯从掌握书本知识的角度来看，依靠直播网课等方式，城乡教育的差距正逐渐缩小，教育的鸿沟正一点点被填平。

现阶段而言，部分青年群体之所以集体陷入一种错觉，似乎教育不再是出路，出身决定论、读书无用论改头换面卷土重来，让他们陷入人生的无力感和迷茫失落，更重要的原因是家庭教育的差别，也就是所谓视野和社会资源的区别。

与“小镇做题家”为生计奔波的父母相比，城市家庭的父母确实有更多的财力和精力兼顾孩子兴趣的培养。

根据中国人民大学主持的《中国教育追踪调查（CEPS）》2013-2014学年基线数据，为孩子报音乐兴趣班的城市家庭占到18.05%，农村仅6.14%。65.55％的农村学生没有参加过任何兴趣班或课外辅导班，而非农学生未参加的比例只有34.64％。

中国教育追踪调查(CEPS)的数据还显示，作为重要文化资本测量指标的“与父母一起参观博物馆、动物园、科技馆”，农业户中有54.42%的家庭从未做过，而非农户口中的该比例只有26.39％。

在高考结束升入大学后，这部分教育短板对出身小镇的农村学子而言，就成了某种程度上的不足。

不过，只会怨天尤人、吐槽社会，将人生遭遇的挫折全部归咎于出身，就能改变人生吗？

还记得我的大学时代，同寝室的姑娘出身于江西最贫苦的农村，入学时城市孩子的行李占据了寝室大部分空间，她只有一小包衣物。当城里孩子拿着笔记本电脑与网友聊得不亦乐乎的时候，她连台式机都没摸过……那还是2000年前后，不过，这并不妨碍她凭借自身的努力，很快融入集体生活，通过刻苦钻研率先通过计算机二级。

其实，“小镇做题家”的迷茫，恰恰从侧面反映了优质教育的意义。他们没有沿袭父辈设定的生活，通过高考改变了人生轨迹，拥有了选择的权利，有机会经历不一样的人生。只不过，一次高考分数的胜利，并不足以为人生铺设坦途，这就像父辈费尽心机积累的财富，对子孙而言，也可能是祸不是福一样。

人生注定要经历磨炼和沉淀。对小镇青年来说，与其沉迷过去的学霸光环，不如把握机会，学会直面更真实更复杂的人生，利用更全面的教育环境实现人生跃升。

(责编：何淼、熊旭)