别再让“内部人”伤害教育公平

前不久，喧嚣多日的艺人仝卓高考舞弊案尘埃落定，从山西到陕西再到中戏，从仝卓继父仝天峰到临汾市教育局长、延安市人大副秘书长，一串相关人员被查。

6月15日，来自西南交通大学的消息称，近日网友爆料的“本科生修改成绩被保研”一事，“天才少女”陈玉钰父母确为学校教师，目前学校已启动事件追责程序。

与上述两桩事情相比，山东冠县女子陈秋媛（化名）显然更令人痛心。16年前，她被另一个“陈秋媛”冒名顶替上了大学。而顶替她上大学的陈某某高考分数只有303分（文科），却如愿顶替考了546分（理工科）的陈秋媛上了大学。如今，事件仍在调查中。

三起考试舞弊事件情节恶劣，也再次将公众的视线拉回到教育公平的问题。这中间，每一起事件背后均有着不为人知的舞弊网络，均受到“内部人”的肆意操弄，其能量之强大、行事之诡秘、作风之剽悍，让每一个信奉规则的人都深感焦虑。

在仝卓事件中，一个临汾市的人大官员，就能够轻松撬动起三地相关部门为之“服务”，并轻松动用十余名国家公职人员不遗余力地为之办理各种假档案，这显然是不正常的。

往届生转应届生，一个考生在多地之间自由流转……这些在外人看来几乎不可能的事情，到了掌握权力的“内部人”那里竟可以完全实现闭环操作，毫无障碍。若非仝卓自曝“光辉事迹”，这件事可能就“神不知鬼不觉”地被掩盖了。

同样，西南交大“天才少女”陈玉钰21门工科基础必修课有6门课挂科或缓考补考，按照学校规定，补考和缓考成绩在保研中只能算60分，到了她这里却按补考分数计算。这样一个学生能够顺利通过层层遴选，拿到保研资格，恐怕与其父母是西南交大教师撇不开关系。

有了“内部人”的一番操作，陈玉钰的保研之路自然畅通无阻，如果没有网友的爆料，今年9月她就要开启研究生生涯了。

而像冠县农家女陈秋媛被冒名顶替一事，尽管目前还没有详情披露，但从以往类似事件的运作轨迹看，若无“内部人”从中设法，一个文科生也不可能跨过各种审查，成功冒名去上一个理工科大学。

层出不穷的“内部人”作弊事件，严重损害了教育公平，也给当事人带来了难以平复的伤害。

以陈秋媛为例，待此事调查出一个结果，即便能够获得一些补偿，对肇事者有一些处罚，但她已经失去的16年人生，又该如何计算得失？这个账，那分心痛，永远都无法衡量。在相关调查后，仝卓固然被取消了中戏的学历，但当年有没有考生因为仝卓的长袖善舞而权利受损？如果陈玉钰保研之路顺风顺水，那会不会也存在特定的受害人？

即便这些事件中不存在特定受害人，他们如此轻松拿到大学的入门券，对众多辛辛苦苦备考的学子而言，也是一种巨大的不公。

教育考试公平是社会的底线，必须全力守护。要看到，事后调查处理尽管也能找回公平和正义，但伤害已经产生，有些伤害也难以弥补。因此，当下之计还是要从源头扎紧篱笆开始，从明察秋毫看住“内部人”开始，从构建公开透明的机制开始，守护好公平底线，坚决杜绝招考腐败。

(责编：何淼、熊旭)