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冒名顶替上大学者：陈某某

2020年06月17日08:23  来源：中国青年报
 

冒名者（左）与被冒名者。图/央视新闻

山东省聊城市冠县的农家女陈春秀一直梦想着考上大学，用知识改变命运。

为这个梦想，这家人没少付出努力。为了供她读书，家里让成绩不如她的哥哥辍了学，“要能考上，砸锅卖铁要让她去”。

2004年夏天，20岁的陈春秀参加高考，成绩过了专科线，报了三个志愿，但这一年直到天气转凉，她都没有接到录取通知书。随后，她抱着落榜的遗憾外出打工去了。

15年后，她已成家，家境好转，又重拾梦想参加了成人高考，考入曲阜师范大学。直到今年办理学籍，她才发现，学籍系统里有她当年的录取信息。

系统信息显示，“陈春秀”当年被山东理工大学录取了，在这所大学读了三年专科。在中国高等教育学生信息网（简称“学信网”）上，陈春秀见到，系统里的那位“陈春秀”跟自己身份信息一致，只有照片不是自己的。

今年5月21日，陈春秀经老师提醒，第一次在学信网上查看学籍信息。当她输入身份证号后，学信网显示，她于2004年9月1日，曾在山东理工大学国际经济与贸易专业（专科）入学，离校日期则为2007年7月1日。丈夫李俊伟跟她开玩笑：“你有大学毕业证了，还报什么成人高考啊。”

系统中那位陌生人，姓名、性别、民族、出生日期、身份证号都与陈春秀相符。

2004年高考，陈春秀填报的三个志愿里，前两个是上海的学校，最后一个正是山东理工大学。

李俊伟的姐姐李俊改告诉中青报·中青网记者，弟弟和弟媳当时立即怀疑“是不是被人顶替了”。他们先后到陈春秀就读过的冠县武训高中、冠县教育和体育局询问，得到的答复是，她的档案已经被调到了山东理工大学。

5月22日，李俊伟联系了山东理工大学招生办公室。4天后，山东理工大学的调查小组来到陈春秀家中。他们告诉陈春秀，她被人冒名顶替了。

该校还提供了一份陈春秀的“2004年普通高校招生考生电子档案”。这份档案中，所有的信息包括照片都是她本人的。档案显示，陈春秀的高考分数为546分（理工科），2004年山东省理工科的专科线为519分。

6月3日，山东理工大学在其官网发布一则“关于对陈春秀进行学历注销处理的公示”：“经过资料收集、学院联络核查和学校审核，我校2004级国际经济与贸易专业学生陈春秀系冒名顶替入学，经学校校长办公会议研究决定，我校将按程序注销陈春秀学信网学历信息。”

教育部门一直存在对新生进行复查的规定。1990年，原国家教育委员会颁布的《普通高等学校学生管理规定》要求，新生入学后，学校应在三个月内按照招生规定进行复查。“复查不符合招生条件者，由学校区别情况予以处理，直到取消入学资格。凡属徇私舞弊者，一经查实，取消学籍，予以退回。情节恶劣的，须请有关部门查究。”

但是，山东理工大学显然没有查出“陈春秀”的资格问题。陈春秀曾对媒体介绍，山东理工大学给她的回复为：“当年都是靠肉眼看材料，这个顶替者材料比较全，做得最真，所以当年没有发现。”

2004年，陈春秀家里没有固定电话，也没有手机，她在填报志愿时写了自家的通信地址，留了邻居的电话号码。她一直没有收到录取通知书，也没听邻居说过接到过任何电话。

6月10日，媒体报道了陈春秀的遭遇。冠县当天的一份官方通报称，县委县政府第一时间责成县纪委监委、县公安局、县教育和体育局成立联合调查组。

次日，调查组通报，顶替者系该县某街道办事处工作人员。通报里称这位比陈春秀小两岁的冒名顶替者为“陈某某”。

联合调查组称，冒名顶替者原名“陈某某”，生于1986年，有两个身份证号码，其中一套身份信息因“无照片”于2012年8月8日被公安机关注销；另一套身份信息显示，陈某某曾将姓名改为与陈春秀同名，之后进入了山东理工大学。2007年毕业后，她进入冠县烟庄街道办事处审计所工作。

据《新京报》报道，顶替者原名陈艳平，其父陈巨鹏曾在县商业局工作，离职后经营当地一家商贸公司，还与他人合伙开市政工程公司，在当地中标过多个政府工程项目，多为农村基建项目。中青报·中青网记者多次拨打电话试图联系陈巨鹏，其手机处于关机状态。

李俊改告诉记者，就在6月10日媒体报道当晚，陈艳平一方通过中间人找到陈春秀的家人，希望“解决此事”。谈话中，中间人曾称，陈艳平的父亲通过中介花了2000元为女儿“买了个学籍”入学。

对这个说法，陈春秀的家人表示不能接受，“她连户籍都改了，一个中介能办成？”李俊改说，弟弟拒绝了对方。“不是说多少钱能给补偿的这个东西，人生能给补偿吗？花多少个2000元钱，能把一个人生买断吗？就希望对方光明正大地来道歉，对方始终也没消息、也没出面。”

他们很想知道，陈艳平是怎样顶替陈春秀进入大学的。“对方是怎么了解她的状况的？怎么把通知书截走的？档案怎么提走的？为什么同样顶替的都姓陈？这些都要弄清楚，讨一个公道。”李俊改说，得知自己被冒名顶替这件事后，陈春秀一直觉得自己很委屈，“就哭，哔啦哔啦掉眼泪。”

6月15日，冠县联合调查组披露，陈艳平的高考分数为303分（文科），比当年文科类专科分数线低了243分。

“新闻说是差200多分，她心理上又受不了。但凡是你自己学习考大学，你就会受不了被一个这样的人顶替了，多大的差距。”李俊改说。她说，弟弟和弟媳是初中同班同学。“我比他们高一届，中午经常和他们一起吃饭，她学习特别好，每次考试都是班里的第一第二。”

初中毕业后，陈春秀考入了当地的重点高中武训高中，“当时一个村也就一个两个”能够考入这所中学。家里决定，“既然孩子学习那么好，不让她上不就怪可惜了”。陈春秀的哥哥学习成绩不如她，父亲说，“谁学习好就让谁上”。她的哥哥没有读下去，一直在家务农。在李俊改看来，这在当时还是很少见的。

几年前，陈春秀的父亲因病被列入建档立卡的贫困户，到2018年终于脱贫，但现在年收入也只有8000多元。他表示，如果回到当年女儿能考上大学，“肯定砸锅卖铁也要让她上”。

但那年，陈春秀没有等到她梦想中的录取通知书。她在食品厂、电子厂做过工人，在拉面馆当过服务员，还当过收银员。

李俊改清楚地记得，陈春秀在电子厂工作时，饭钱要从工资里扣，她为了省钱，不舍得吃好的，体重掉到了80多斤。“如果不被人顶替，大学毕业的话，她不会是现在这个状况。”

结婚后，陈春秀回到冠县，当了一名合同制的幼儿园教师，月工资1000多元。工作之余，她一直保持学习的习惯。经过多年的奋斗，她和丈夫李俊伟在县城有了车子和房子。

“他知道媳妇一直有着上学的梦想，就说媳妇现在我供得起，想上学可以去考个成人高考，没想到就出了这么个事。”李俊改说。

据报道，陈艳平的舅舅张峰曾任烟庄乡（现烟庄街道办事处）党委书记，后调至冠县审计局，正在接受谈话。

记者注意到，张峰的确曾作为烟庄乡政府法定代表人出现在法院的裁判文书中。公开资料显示，张峰于2012年调任冠县审计局局长，2017年调任县住房和建设局局长。

6月16日，中青报·中青网记者向调查组核实此事，对方称，案件仍在调查中，将适时对外通报进展。冠县县委宣传部工作人员证实，调查组正在对张峰进行调查，“具体的信息得调查结束后调查组给我们反馈，我们再发布。”

冒名顶替者陈艳平已被烟庄街道办事处解除了聘用合同。根据通报，冠县纪委监委对她立案审查，并将她涉嫌违法线索移交公安机关。调查正在进行中。

“现在家人都在等着调查结果，也已经委托律师，后续会走正规的法律途径来解决这个事。”李俊改说，多年来，陈春秀一直渴望上大学，在自己两个孩子的教育上倾注了很多心血。“她说当年没考上大学，是被迫选择生活，希望孩子将来能够有自由选择生活、工作的权利。”

李俊改代表这家人对记者表态：“我们无意去伤害另一个人的人生，就希望给自己的人生讨回一个公道。”

记者 刘言

(责编：何淼、熊旭)
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