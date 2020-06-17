期末考、中高考时间是否作调整？北京教委权威解答6问

人民网北京6月17日电 （记者 熊旭）在今天（6月17日）上午举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕针对广大师生家长们关心的各学段防疫及教育教学安排、线上学科教学安排等相关问题进行了逐一解答。

问题一

中小学各年级今日起停止到校上课，学生的课本、学习资料及个人物品还留在学校，这方面该如何安排和交接？

为确保不影响学生的学习需要，我们这两天将组织各校、班主任和老师分别整理好本班学生的物品，认真打包，贴标签封存。整理完毕后，将通过多种方式，如通知家长领取、快递等，尽快把孩子的个人物品和学习用具交还给孩子。

在这个过程当中，很多学校也进行了精心、细致的部署和安排，比如说毕业年级必须用的练习试题和学习材料，也会抓紧准备并放入学生的封存袋里。有的学校还给学生写了一封信，指导他们怎么面对突发状况，把教育因素也加入进来。所以请各位家长和同学们放心，学校会尽快安排好物品交接工作。

问题二

学生回归居家线上学习模式，很多家长担心，长期线上学习能保证学习质量和效果吗？

线上和线下的学习感受和效果会存在差异性，就这个阶段再次居家线上学习而言，我们有了前期“停课不停学”期间线上教学的经验，特别是这次线上和线下相衔接，我们相信各年级各学段的老师都会比以往更成熟，他们手头的资源、技术水平和在线沟通的熟练程度，远比两三个月之前要熟练得多，我们也相信孩子和家长会更好地管理自己的时间。

临近期末，这个阶段更多的是复习和一些收尾的工作，线上有一些开放性的作业和任务，还需要家长盯着孩子线下来完成。对此，我们仍然坚持“线上指导，线下活动；偶用网络，重在调动；重构集体，鼓励交流；多维沟通，缓解焦虑”的基本供给策略和要求。

在这里我们也特别强调，不建议从早到晚、不建议提供大段的在线活动，而是线上线下教学优势互补、科学衔接、有序实施课程教学计划，保证教育教学质量，确保实现育人目标。

问题三

根据疫情形势的变化和新的安排，中小学暑假是否有调整？下学期还能如期开学吗？

关于暑假，按照我们已经公布的时间和整体的线上线下相结合的教学计划，7月11日至9月1日之间为正常的暑假时间，这是没有变化的。但这个暑假对于同学们来说因为疫情整体变化和北京的防控标准变得与以往不一样了，可能不能有游泳、郊游、出国等丰富多彩的外出活动和安排。同学们还是要合理科学规划安排好暑期生活，让这个假期平安、健康、有意义。学校要科学指导学生做好个人防护，安全度过暑假。

关于下学期安排，各区和学校组织教师利用假期做好2020-2021学年第一学期线上教学或线下教学的双重准备。同时，要认真梳理、总结前期线上教学、返校复课、校园防控、教育教学管理等方面的经验做法，查漏补缺，研究解决问题的有效措施，为新学年开学做好充分准备。

问题四

受疫情影响，中小学本学期期末考试怎么考？

关于期末考试，请同学们和家长们不必过于担心。结合今年线上和线下教学形式，我们提出一二三年级不组织期末考试，即便在平时我们也创造了“乐考”和多种方式的考试，旨在把孩子的能力考出来，把孩子对知识的掌握和应用考出来。

对于小学的其他年级，按照课程标准和学业水平的要求组织多种形式的线上考试，可以在区教委指导下，采用在线开卷、在线限时，或者结合学科教学内容，采用任务驱动、调查报告等方式完成考查。

对于中学来说，结合返校复课进度情况和本学期的国家课程标准的基本要求，合理设计多种形式的期末考试与考查，完成本学期的任务。在前期的在线学习过程中，很多学校已经设计出不同形式的在线测试、以及小论文、调研报告、心得体会，甚至是视频作品、音频作品等综合性考查形式。

总的来说，这次期末不会像以往那样有严格的考试，但是学生也要有一定的紧迫感。临近期末，要按照老师的指导和要求认真完成相应的学习任务。

问题五

回归线上学习，对于学生来说面临身心的再次调整适应，心理健康、身体健康包括视力保护等都需要关注，这方面能提供哪些建议？

一是我们高度关注孩子的心理状态。我们要求教师要与每名学生进行谈心谈话，加强对家长家庭教育的指导和帮助，家校协同关注学生情绪变化，做好心理疏导。同时，鼓励学生主动表达个人感受和认知心态。

特别是针对初高三毕业年级的学生，从这一次的回家开始，就真的要考场见了。离开老师、班级环境的焦虑，担心复习备考不充分的焦虑，受疫情形势影响的焦虑等等，可能都会影响他的状态，所以我们要求老师特别关注，做好引导。家长们也可以跟孩子说：要正确地看待这种变化，没关系，对你的影响也是对大家的影响，不是光你一个人会焦虑等等。一定让孩子放宽心，在居家自主学习的条件下提高复习效率，建立更强的信心。

最后冲刺阶段的集中学习和复习中，更多的是个性化的辅导和分层教学相结合。特别是个性化答疑方面，老师家长一定要和孩子做好交流沟通，对于孩子可能焦虑的问题，比如未来考场是什么样，考试戴不戴口罩等等，我们会加紧研究，形成具体安排后第一时间向社会、向家长公布，目的都是在这个阶段，稳定好老师、家长和孩子的心理状态。

二是我们高度关注孩子的身体健康。延期开学一开始，市区教育部门就有针对性地为学生居家学习生活提供了指导方案，明确强调体育锻炼是孩子居家学习生活促进身心健康的有效手段和最佳方式，要求同学们在老师的指导下做好体育锻炼，我们要求是安全第一原则，科学合理锻炼，做好邻里间沟通、不能扰民。在这个阶段，此前提出的锻炼要求一以贯之，坚持每日强身健体，也是我们战胜病毒的基础。

三是我们高度关注孩子的视力保护。在线上教学安排和时间的要求上，居家学习生活的指导上都特别关注孩子们的视力保护，要求避免长时间使用电子产品和看电视，保证充足睡眠和饮食营养，选择合适的室内运动，注意手眼卫生，坚持做眼保健操等。

问题六

应急响应级别调整后，中高考时间安排、考试组织和防疫标准是否会有相应的调整？

我们高度重视中高考相关工作，就目前来看，考试时间没有作出调整，但是各项防疫要求肯定会根据疫情的变化做动态地调整。应急响应级别上调后，我们迅速启动，抓紧研究相关工作，如考场的布置、考点的防疫标准与要求、配套证件的发放、考生及组考人员的健康要求等等，相关安排确定后也会第一时间提前通知到考生和家长，确保不会耽误考生考试。

据悉，本周六（6月20日）的高考英语听力机考将如期举行，其中涉及到考场分布，防疫要求，以及处在居家观察、封闭小区内考生安排等具体安排都在我们的计划方案中。目前已完成再调整再部署，今天就已部署到区，学校和考点。同时在卫健，疾控等部门支持下，在市区两级党委政府统筹下，一定会保障考试顺利完成。我们也会及时发布相关通知，请广大家长考生放心。

(责编：何淼、刘军涛)