中国政法大学等高校推出11门思政“全”课堂课程

人民网北京6月16日电（孙竞）记者今天从全国高校院（系）立德树人知行联盟了解到，联盟日前开展思政“全”课堂建设，联盟内学院根据自身学科特点和专业特色，挖掘思政元素，首批推出11门思政“全”课堂课程，涵盖管理学、法学、理学、工学、农学、医学类等专业。

去年6月，中国政法大学民商经济法学院、中国农业大学农学院、北京交通大学电子信息工程学院、北京邮电大学电子工程学院、南开大学物理科学学院、内蒙古大学化学化工学院、东北财经大学工商管理学院、浙江大学机械工程学院、浙江农林大学林业与生物技术学院、中国海洋大学管理学院、中国地质大学（武汉）环境学院、西南政法大学全球新闻与传播学院、浙江中医药大学护理学院13所教育部“三全育人”综合改革试点学院共同倡议成立“全国高校院（系）立德树人知行联盟”。

在联盟共建思政“全”课堂过程中，各学院充分挖掘专业课内容的思政元素，积极引导专业课教学的理念创新。中国政法大学民商经济法学院开设的《习近平生态文明思想的法治实践》课程，将法律专业教学与习近平新时代中国特色社会主义思想有机结合，使学生从法学视角更加系统深入地理解习近平生态文明思想的丰富内涵与重要意义。浙江大学机械工程学院开设的《戈壁滩上的马兰花》课程，将专业知识与“艰苦奋斗、干惊天动地事；无私奉献，做隐姓埋名人”的马兰精神相结合，通过讲述众多奉献于国家核事业的马兰前辈们的感人故事，坚定学生理想信念，培育和践行社会主义核心价值观。

中国政法大学民商经济法学院于文轩教授讲授《习近平生态文明思想的法治实践》 /校方供图

在课程建设中，各学院也充分发挥跨专业、跨学科的优势，多角度、全方位地努力构建学科互补、专业交叉的课程思政体系。东北财经大学工商管理学院开设的《自我认知与职业生涯规划》、中国海洋大学管理学院开设的《明职顾问——大学生职业素养专项课程》系列课程，在职业规划与就业技能提升教育中不断深化职业理想和职业道德教育，引导学生深入思考个体与社会、个人发展与国家发展之间的关系。

据悉，为了确保思政“全”课堂建设取得实效，实现协同育人，打破不同学校、不同专业间的制度壁垒，联盟各学院都在积极进行沟通协商，目前在课程互享、成绩互通、学分互认等方面已取得了突破性进展，为在联盟中实现跨专业、跨学科的思政课程共建与思政资源共享，打造体系性育人课程，构建一体化育人格局,奠定了坚实的基础。目前中国政法大学民商经济法学院已经完成了对思政“全”课堂所有课程的属性认定与学分转换工作，下一步将继续推进课程体系共建与课程资源共享，汇聚各方力量，发挥协同作用，形成育人合力，确保课程效果。

(责编：孙竞、熊旭)